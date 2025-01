Union Berlin - RB Leipzig Tipp, Prognose, Quoten 01.02.25

SPORT1 Betting 31.01.2025 • 09:00 Uhr Union Berlin - RB Leipzig Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Kann Steffen Baumgart seine Bilanz verbessern?

Unser Union Berlin - RB Leipzig Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 01.02.2025 lautet: Die Eisernen stecken seit geraumer Zeit in der Krise. Auch der Wett Tipp heute daheim gegen die Roten Bullen bringt nicht den benötigten Sieg.

Die Verantwortlichen der Eisernen haben sich von der Verpflichtung von Steffen Baumgart natürlich einiges versprochen, doch der neue Coach der Berliner erlebte mit nur drei Punkten aus seinen ersten vier Spielen den schwächsten Start eines Union-Trainers in der Bundesliga.

Auch unsere Union Berlin RB Leipzig Prognose für das Duell am Samstagabend verspricht keine wirkliche Besserung für die Köpenicker. Denn mit einer Quote von 1,72 bei Betano entscheiden wir uns für den Union Berlin RB Leipzig Wett Tipp heute “Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Union Berlin vs RB Leipzig auf “Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore”:

Seit 3 Duellen sind die Eisernen ohne Tor und Sieg gegen Leipzig

Seit Beginn des 8. Spieltags holte nur Heidenheim weniger Punkte als Union

Steffen Baumgart ist gegen RB und gegen Marco Rose sieglos

Union Berlin vs RB Leipzig Quoten Analyse:

In der Tabelle stehen die Roten Bullen auf Rang 5 und mit 32 Punkten deutlich vor den Eisernen (Platz 14, 20 Zähler). Trotzdem fallen die Union Berlin vs RB Leipzig Quoten der Buchmacher, die auch Sportwetten per Paysafecard ermöglichen, gar nicht so deutlich aus.

Für einen Sieg der Gäste klettern die Quoten bis auf einen Höchstwert von 2,30. Auf der Gegenseite wird ein Dreier der Heimmannschaft mit Union Berlin gegen RB Leipzig Wettquoten zwischen 3,00 und 3,15 belohnt.

Union Berlin vs RB Leipzig Prognose: RB darf weiter auf die Top 4 hoffen

Nach zuvor zehn sieglosen Liga-Partien am Stück feierte Union zum Auftakt der Rückrunde mit dem 2:1 daheim gegen Mainz endlich wieder einen Sieg, doch dieser Erfolg war nicht der erhoffte Befreiungsschlag, wie das 0:3 am vergangenen Wochenende bei St. Pauli zeigte. Gegen griffige und giftige Kiezkicker waren die Eisernen nahezu chancenlos. So gab es an den letzten zwölf Spieltagen nur einen Sieg (3U, 8N). Der Verein spielt mit 20 Punkten nach 19 Partien seine zweitschwächste Saison im Oberhaus.

Seit Beginn des 8. Spieltags holte nur Heidenheim (5) weniger Punkte als die Berliner (6). Die größte Schwachstelle ist die Offensive. 16 Tore, 15 Großchancen, 15 Torschüsse für ein Tor und eine Abschluss-Effizienz von -7,1 sind jeweils der Tiefstwert. Auch bei der “Shooting Accuracy” (38,9 Prozent) und der „Shot Conversion“ (9,1 Prozent) reicht es nur für Rang 18. Die Defensive steht deutlich besser da. Bei den xGA belegt Union Rang 3 (24,9) und bei den Gegentoren (26) Platz 4. Das Polster auf den Relegationsrang 16 beträgt immerhin noch sechs Punkte.

RB Leipzig musste in dieser Saison schon einige Rückschläge hinnehmen. 32 Punkte nach 19 Partien bedeuten die drittschwächste Bundesliga-Saison. 29 Gegentore zu diesem Zeitpunkt sind sogar ein neuer Vereins-Negativrekord im Oberhaus. Von den letzten fünf BL-Spielen konnten die Roten Bullen gerade mal eines gewinnen. Seit drei Runden sind die Männer von Coach Marco Rose sieglos (2U, 1N). Den einzigen Punkt brachte am vergangenen Wochenende ein etwas schmeichelhaftes 2:2 daheim gegen Leverkusen. Auch in der Champions League setzte es unter der Woche im achten und sportlich bedeutungslosen Spiel ein 0:1 bei Sturm Graz.

Dabei ließ die Mannschaft mal wieder vor dem gegnerischen Tor und vor dem eigenen Gehäuse die nötige Durchsetzungskraft vermissen. Damit hat man erstmals seit der Saison 2021/22 das CL-Achtelfinale verpasst, doch es gibt auch einige Faktoren, die unseren Union Berlin RB Leipzig Tipp bestätigen. Leipzig hat ligaweit die drittbeste Chancenverwertung (21,5 Prozent). Nur die Bayern (9) kommen auf mehr “Weiße Westen” als RB (8). Die Sachsen erzielten nach der Winterpause zehn Tore. Lediglich die Bayern (11) waren noch torgefährlicher. An acht dieser zehn Treffer im Jahr 2025 waren David Raum oder Xavi Simons beteiligt. Rang 4 verpasst man aktuell nur aufgrund der Tordifferenz.

Union Berlin - RB Leipzig Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Union Berlin: 0:3 St. Pauli (A), 2:1 Mainz (H), 0:2 Augsburg (H), 0:2 Heidenheim (A), 1:4 Werder Bremen (A)

Letzte 5 Spiele RB Leipzig: 0:1 Sturm Graz (A), 2:2 Bayer Leverkusen (H), 2:1 Sporting Lissabon (H), 3:3 Bochum (A), 1:2 VfB Stuttgart (A)

Letzte 5 Spiele Union Berlin vs RB Leipzig: 0:0 (A), 0:2 (A), 0:3 (H), 2:1 (A), 2:1 (H)

Nach 16 Duellen liegt Leipzig in der Bilanz gegen Union nur recht knapp mit acht Siegen zu sechs Niederlagen vorne. In Berlin spricht die Statistik mit vier Erfolgen und zwei Pleiten (1U) sogar für die Eisernen. Seit drei Partien warten die Köpenicker aber auf einen Sieg und ein Tor gegen die Sachsen (1U, 2N). Das Hinspiel 2024/25 endete mit einem 0:0.

Daheim kassierte der FCU im Oberhaus nur gegen die Bayern (14) mehr Gegentore als gegen die Roten Bullen (10). Steffen Baumgart ist sowohl gegen RB als auch gegen Marco Rose noch ohne Bundesliga-Sieg. Diese Fakten passen bestens zu unserer Union Berlin RB Leipzig Prognose.

Im Schnitt erzielte Leipzig zu Gast bei Union zwei Treffer pro Spiel. Dieses Wissen nutzen wir für den Union Berlin RB Leipzig Tipp “RB Leipzig Über 1,5 Tore”. Dafür bekommen wir bei ODDSET eine Quote von 2,05.

Union Berlin vs RB Leipzig: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Union Berlin: Rönnow - Doekhi, Vogt, Diogo Leite - Trimmel, R. Khedira, Skov - Kemlein, Schäfer - Jordan, Hollerbach

Ersatzbank Union Berlin: Schwolow, Juranovic, Rothe, Roussillon, Benes, Haberer, Jeong, Tousart, Prtajin, Skarke, Vertessen, Volland

Startelf RB Leipzig: Gulacsi - Klostermann, Orban, Bitshiabu - R. Baku, A. Haidara, Raum - Nusa, Xavi - Openda, Sesko

Ersatzbank RB Leipzig: Vandevoordt, Zingerle, Geertruida, Lukeba, Baumgartner, Gebel, Kampl, Seiwald, Vermeeren, Poulsen

Die Hausherren können bis auf den gelbgesperrten Querfeld aus dem Vollen schöpfen. Bei den Gästen fallen Henrichs, Ouedraogo, Schlager und Silva aus.

Zudem steht Elmas vor einem Wechsel. Bei diesen Ausfällen müssen wir unsere Union Berlin RB Leipzig Prognose aber nicht anpassen.

Unser Union Berlin - RB Leipzig Tipp: Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore

Der Trainerwechsel hat sich bei den Eisernen bisher noch nicht ausgezahlt. Auch am Samstag steht kein Sieg bevor, denn die Formkurve von Union gehört zu den zwei schwächsten in der Liga.

Zudem können sich die Leipziger nach dem CL-Aus nun komplett auf die nationalen Wettbewerbe konzentrieren. Bei der Qualität oder dem direkten Vergleich hat RB am Samstag sowieso die Nase vorne. Auch für Steffen Baumgart gab es bisher gegen die Roten Bullen und Coach Marco Rose noch nicht viel zu holen.