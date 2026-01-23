Union Berlin vs Dortmund Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Bundesliga am 24.01.2026

SPORT1 Betting 23.01.2026 • 18:00 Uhr Die neuesten Union Berlin vs Dortmund Prognosen von unserem Wett-Experten für das Bundesliga-Duell am 24.01.2026.

An der Alten Försterei treffen zwei Teams aufeinander, die aktuell schwer zu bezwingen sind. Union ist erstmals in dieser Saison fünf Bundesliga-Spiele in Folge ungeschlagen, Dortmund sogar seit elf BL-Spielen. Aus unserer Sicht verspricht das Bundesliga-Duell zwischen Union Berlin und Borussia Dortmund am Samstag, den 24. Januar 2026, ebenfalls eine enge Partie zu werden, bei der ein Unentschieden als wahrscheinlichstes Ergebnis erscheint.

Beide Mannschaften befinden sich wie erwähnt in einer starken Form, was die Spannung erhöht. Unsere Union Berlin vs Dortmund Prognosen deuten auf eine Punkteteilung im Stadion An der Alten Försterei hin. Für dieses Aufeinandertreffen favorisieren wir daher einen Wett Tipp auf ein Unentschieden, für den Bet-at-home eine attraktive Quote von 3,50 anbietet.

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Der Blick auf die direkte Bilanz spricht klar für die Gäste: Borussia Dortmund hat neun der letzten zwölf Duelle gegen Union Berlin für sich entschieden. Die letzten beiden Begegnungen endeten mit einem Gesamtergebnis von 9:0, fanden jedoch beide in Dortmund statt.

Die aktuelle Form zeichnet allerdings ein differenzierteres Bild. Der BVB ist seit elf Ligaspielen ungeschlagen, musste sich aber in drei der letzten vier Auswärtsspiele mit einem Remis begnügen.

Union Berlin hingegen ist seit fünf Partien ohne Niederlage und hat sich zu Hause als schwer zu schlagender Gegner erwiesen. Die Eisernen haben lediglich zwei ihrer neun Heimspiele in dieser Saison verloren.

Die Union Berlin vs Dortmund Quoten spiegeln diese Ausgeglichenheit wider. Obwohl Dortmund als Favorit in die Partie geht, räumen die Buchmacher den Gastgebern eine realistische Chance ein, dem Tabellenzweiten Paroli zu bieten.

Dortmunds Offensive, die den drittbesten Wert für erwartete Tore (xG) in der Liga aufweist, trifft auf eine Berliner Mannschaft, die es versteht, tief zu stehen und auf Konter zu lauern. Dies könnte dazu führen, dass sich die Teams gegenseitig neutralisieren.

Die aktuellen Union Berlin vs Dortmund Team-News deuten auf wenige personelle Überraschungen hin, was die taktische Ausgangslage zusätzlich festigt.

Union Berlin vs Dortmund: Wett Tipps für Tipper

Basierend auf unserer Analyse und den aktuellen Gegebenheiten haben wir mehrere interessante Wett Tipps für das Spiel identifiziert. Unsere Union Berlin vs Dortmund Prognosen berücksichtigen dabei sowohl die Form der Teams als auch statistische Auffälligkeiten.

Unentschieden ( Quote 3,50 bei Bet-at-home ): Dortmund ist zwar Favorit, doch der Wert liegt hier im Unentschieden. Der BVB hat drei seiner letzten fünf Auswärtsspiele in der Liga unentschieden gespielt. Gleichzeitig endeten auch drei der letzten fünf Ligaspiele von Union Berlin mit einer Punkteteilung. Die Berliner zeigten sich besonders gegen stärkere Gegner wie Bayern und Stuttgart ebenbürtig.

Dortmund ist zwar Favorit, doch der Wert liegt hier im Unentschieden. Der BVB hat drei seiner letzten fünf Auswärtsspiele in der Liga unentschieden gespielt. Gleichzeitig endeten auch drei der letzten fünf Ligaspiele von Union Berlin mit einer Punkteteilung. Die Berliner zeigten sich besonders gegen stärkere Gegner wie Bayern und Stuttgart ebenbürtig. Beide Teams treffen – Ja ( Quote 1,75 bei Bet-at-home ): Diese Wette war in sieben der neun Heimspiele von Union Berlin erfolgreich. Die Gastgeber haben zudem in nur zwei ihrer neun Heimpartien kein Tor erzielt. Dortmund hat zwar eine starke Abwehr, konnte aber lediglich in drei Auswärtsspielen eine weiße Weste wahren. Da der BVB in den letzten sechs Auswärtsspielen wettbewerbsübergreifend immer mindestens ein Gegentor kassierte, ist ein Treffer auf beiden Seiten eine logische Schlussfolgerung.

Diese Wette war in sieben der neun Heimspiele von Union Berlin erfolgreich. Die Gastgeber haben zudem in nur zwei ihrer neun Heimpartien kein Tor erzielt. Dortmund hat zwar eine starke Abwehr, konnte aber lediglich in drei Auswärtsspielen eine weiße Weste wahren. Da der BVB in den letzten sechs Auswärtsspielen wettbewerbsübergreifend immer mindestens ein Gegentor kassierte, ist ein Treffer auf beiden Seiten eine logische Schlussfolgerung. Dortmund gewinnt & Beide Teams treffen (Quote 4,20 bei Bet-at-home): Für risikofreudigere Tipper könnte diese Option interessant sein. Dortmund hat die Qualität, das Spiel zu gewinnen, und die Statistik spricht für Schwarz-Gelb (neun Siege in den letzten zwölf Duellen). Gleichzeitig ist die Defensive auswärts anfällig. Union Berlin hat in den letzten acht Bundesliga-Spielen immer getroffen, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass sie auch gegen den BVB zum Torerfolg kommen.

