Union Berlin - Wolfsburg Tipp, Prognose, Quoten 06.04.25

Unser Union Berlin - Wolfsburg Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 06.04.2025 lautet: Der VfL hat zuletzt den Faden verloren und seit drei Spielen nicht mehr gewonnen, deshalb werden die Chancen auf Europa immer kleiner. Im Wett Tipp heute wird es ein umkämpftes, aber torarmes Spiel.

Am 6. April 2025 um 17:30 Uhr treffen Union Berlin und VfL Wolfsburg im Bundesliga-Duell im Stadion Alte Försterei aufeinander. Union Berlin, derzeit auf Platz 13 mit 30 Punkten, hofft auf einen Heimsieg, um Abstand zu den Abstiegsrängen zu gewinnen. Wolfsburg, auf Platz 9 mit 38 Punkten, möchte unbedingt weiter nach oben klettern, hat aber zuletzt drei Spiele in Folge nicht gewinnen können, was sich auf die Union Berlin Wolfsburg Prognose auswirkt.