Universitatea Craiova - Mainz Tipp, Prognose & Quoten

SPORT1 Betting 26.11.2025 • 18:00 Uhr Universitatea Craiova - Mainz Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Conference League Wette | Stürmt Mainz an die Tabellenspitze?

Unser Universitatea Craiova - Mainz Sportwetten Tipp zum Conference League Spiel am 27.11.2025 lautet: Die 05er finden im Wett Tipp heute eine gute Balance zwischen Angriff und Verteidigung.

Was in der Bundesliga viel zu selten gelingen will, ist in der Conference League der wunderschöne Alltag für den FSV. Vor unserer Universitatea Craiova Mainz Prognose sind die Gäste um Cheftrainer Bo Henriksen eines von drei Teams mit einer perfekten Punkteausbeute nach drei Conference-League-Spieltagen.

Es gibt jedoch eine neue Variable für unseren Universitatea Craiova Mainz Wett Tipp heute - den neuen Trainer auf Seiten der Weiß-Blauen. Unsere Empfehlung: Nutzt den Interwetten Gutschein und spielt eine Quote von 1,95 für “Beide Teams treffen: Nein”.

Darum tippen wir bei Universitatea Craiova vs Mainz auf “Beide Teams treffen: Nein”:

Mainz ist eines von 3 Teams mit der perfekten Punkteausbeute nach 3 Spielrunden.

Mainz hat das drittbeste erwartbare Torverhältnis aller Conference-League-Teams (+4,6 xGD).

Universitatea Craiova erlaubt meist vorrangig Torchancen mit niedriger Qualität (0,08 xGA/Schuss).

Universitatea Craiova vs Mainz Quoten Analyse:

Filipe Coelho hat am vergangenen Wochenende sein Debüt als Cheftrainer der Blau-Weißen gegeben. Im Liga-Auswärtsspiel gegen den FC Arges gelang ein 2:1-Erfolg. Zwar schließen die Universitatea Craiova Mainz Wettquoten keinen weiteren Sieg aus, doch die Chancen für die Hausherren sind wesentlich schlechter als in der heimischen Liga.

Trotzdem würden wir die Universitatea Mainz Quote von 1,83 für einen Auswärtssieg der 05er vorrangig mit einer Gratiswette angehen. Am vergangenen Spieltag profitierte der FSV von einem Last-Minute-Siegtreffer in der Nachspielzeit gegen Fiorentina - die Defensive der Rumänen ist zur Zeit nochmal schwieriger zu bespielen.

Universitatea Craiova vs Mainz Prognose: Ein Spitzenteam?

Nur Samsunspor und NK Celje konkurrieren derzeit mit dem FSV um die Tabellenspitze in der Conference-League-Ligaphase. Die drei genannten Vereine haben neun Punkte aus den ersten drei Begegnungen mitgenommen.

Das macht den Bundesligisten im Universitatea Craiova vs. Mainz Tipp nicht automatisch zum Favoriten, auch wenn die Hausherren mit vier Punkten aus drei Begegnungen deutlich weiter hinten im Tableau auftauchen (20.).

Wie in der Bundesliga drücken die 05er auf internationalem Parkett auf das Gaspedal. Bo Henriksen peitscht seine Mannschaft von der Seitenlinie aus ins hohe Pressing (8,7 Pässe pro Defensivaktion erlaubt).

Obwohl kein anderer Conference-League-Teilnehmer mit der letzten Linie im Schnitt höher beim Pressing steht als der FSV (49,4 m), schenkt die Henriksen-Auswahl kaum hochwertige Abschlusspositionen her (0,09 xGA/Schuss). Das stärkt unsere Position in der Universitatea Craiova gegen Mainz Prognose enorm.

Universitatea Craiova vs Mainz Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Universitatea Craiova: 2:1 Champions FC Arges (A), 1:2 Uta Arad (H), 1:0 Rapid Wien (A), 2:2 Rapid 1923 (H), 4:1 Sanatatea Cluj (A).

Letzte 5 Spiele Mainz: 1:1 Hoffenheim (H), 0:1 Frankfurt (A), 2:1 Florenz (H), 1:1 Werder Bremen (H), 0:2 VfB Stuttgart (H).

Letzte 5 Spiele Universitatea Craiova vs. Mainz: -

Am dritten Spieltag der Ligaphase hat Mainz das erste Gegentore in dieser Conference-League-Saison zugelassen (2:1 vs. Fiorentina). Die erfolgreiche Defensive der Gäste ist mehr als nur glücklichen Zufällen geschuldet - das ist bei Weitem keine exklusive Ansicht im Universitatea Craiova gegen Mainz Tipp .

Unter allen 36 Conference-League-Teilnehmern befinden sich aktuell nur drei Mannschaften, die weniger erwartbare Gegentore zugelassen haben als der Tabellen-Vorletzte aus dem deutschen Oberhaus (2,05 xGA).

Das gibt euch die Möglichkeit, mit dem Interwetten Bonus auf eine Quote von 2,50 für “Universitatea Craiova Unter 0,5 Tore” zu gehen und den Universitatea Craiova - Mainz Tipp noch aggressiver zu gestalten.

Offensiv agieren die Hausherren in der Conference League bislang unauffällig. 2,58 erwartbare Tore sind ein dürftiger Wert und die durchschnittliche Chancenqualität verbesserungswürdig (0,10 xG/Schuss).

Ihre Punkte erobern sich die Blau-Weißen vorrangig über defensive Disziplin. Bewusst werden den Kontrahenten viele Abschlüsse gewährt (insgesamt 45). In den meisten Fällen aber aus schlechten Positionen und schwierigen Winkeln (0,08 xGA/Schuss).

Dementsprechend solltet ihr der Mannschaft von Filipe Coelho die insgesamt 3,45 erwartbaren Gegentore nicht zu negativ auslegen, sondern den Kontext dieser Summe berücksichtigen.

Ziel der Hausherren ist das schnelle Umschalten (2,03 m/s in Ballbesitz - Platz 5 im Vergleich). Es mangelt im letzten Drittel jedoch an Genauigkeit. Universitatea Craiova spielt nur sehr wenige Pässe im Angriffsdrittel (228) und diese oft zu ungenau (54 Prozent Passquote der Pässe im Angriffsdrittel - Platz 33 im Vergleich).

Universitatea Craiova vs Mainz: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Universitatea Craiova: Isenko - Mongos, Romanchuk, Rus, Bancu - Bäluta, Mekvabishvili - Etim, Matei, Baiaram - Al-Hamlawi

Ersatzbank Universitatea Craiova: Lung Jr., Popescu, Falcusan, Badelj, Stevanovic, Stefan, Cretu, Teles, Basceanu, Muntean, Houri

Startelf Mainz: Zentner - Maloney, Da Costa, Kohr - Mwene, Amiri, Sano, Kawasaki - Nebel, Sieb - Weiper

Ersatzbank Mainz: Rieß, Bell, Hanche-Olsen, Veratschnig, Widmer, Hollerbach, Bobzien, Lee, Boving

Diese Zahlen erlauben den Bundesligisten in unserer Universitatea Craiova gegen Mainz Prognose zu Recht auf einen weiteren Dreier im internationalen Wettbewerb zu hoffen.

Sollte sich ein Geduldsspiel für den Tabellendritten der Conference League entwickeln, stehen Cheftrainer Bo Henriksen noch gute Optionen von der Bank zur Verfügung. Mainz erzielte zwei der vier Treffer durch Einwechselspieler.

Unser Universitatea Craiova - Mainz Tipp: Beide Teams treffen: Nein

Als Favorit reisen die 05er nach Rumänien. Zieht der FSV seinen Pressing-Spielstil erneut durch, sollten den Hausherren nicht allzu Möglichkeiten zur Verfügung stehen. Im Gegenzug verteidigen die Blau-Weißen ihren eigenen Strafraum bislang geschickt, weshalb ein Treffer für M05 hart erarbeitet werden muss.

Unser Universitatea Craiova Mainz Sportwetten Tipp lautet: “Beide Teams treffen: Nein” mit einer Wettquote bei Interwetten von 1,95.