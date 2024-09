US Open Tipps heute - Experten Tipps für den 03.09.2024

SPORT1 Betting 02.09.2024 • 14:06 Uhr Die besten US Open Tipps heute am Dienstag, den 03.09.2024 zu den Duellen bei den US Open 2024. Ist Alexander Zverev bereit für seinen ersten Grand-Slam-Titel?

Unsere US Open Sportwetten Tipps am 03.09.2024 lauten: Novak Djokovic und Carlos Alcaraz sind bereits ausgeschieden. Möglicherweise ist das genau die Gelegenheit, auf die Alexander Zverev gewartet hat. Im Wett Tipp heute löst er zumindest seine Aufgabe im Viertelfinale.

Am 9. Tag der US Open 2024 finden die ersten Viertelfinal-Matches im Teilnehmerfeld der Männer statt. Zuvor bestreitet Jannik Sinner aber noch sein Achtelfinale gegen Tommy Paul. Der Weltranglisten-Erste gilt in diesem Vergleich als der klare Favorit und auch ein glatter 3:0-Erfolg ist nicht ausgeschlossen.

Alexander Zverev erhält gegen Taylor Fritz eine positive Prognose von uns, die den Deutschen einen Schritt näher zu seinem lang ersehnten ersten Grand-Slam-Titel bringt. Ebenso beschäftigen wir uns mit dem Grigor Dimitrov Frances Tiafoe Wett Tipp heute, bei dem wir eine kleine Überraschung prophezeien.

Sinner vs Paul Prognose: Strahlt die Nummer 1 erneut Dominanz aus?

Vor dem Start der US Open 2024 stand Jannik Sinner bei 71 Siegen aus den letzten 52 Wochen - kein anderer Akteur auf der ATP-Tour kann mit dieser phänomenalen Bilanz Schritt halten.

Der Südtiroler wird nicht nur an erster Position der ATP-Weltrangliste geführt, sondern hat im Kalenderjahr 2024 ebenso fünf Titel gewonnen. Seinen letzten Triumph feierte der 23-Jährige bei den Cincinnati Open, die ihm gleichzeitig als Generalprobe für die US Open 2024 dienten.

Vor dem Achtelfinale gegen Tommy Paul gewann Sinner gegen M. McDonald (3:1), A. Michelsen (3:0) und C. O‘Connell (3:0). Nachdem der Weltranglisten-Erste den ersten Satz im Turnier verloren hatte (2:6), gewann er die folgenden neun Sätze allesamt.

In keinem dieser Sätze gab Sinner mehr als vier Games ab. Insgesamt verlor der Südtiroler nur 18 Games in den letzten neun Sätzen. Das klingt nach purer Dominanz und sollte Paul vor eine unlösbare Aufgabe stellen.

Unser US Open 2024 Tipp heute: „Paul gewinnt keinen Satz“ mit einer Quote von 1,91 bei Bwin!

Darum tippen wir bei Sinner vs Paul auf „Paul gewinnt keinen Satz“

Sinner hat die letzten 9 Sätze bei den US Open allesamt gewonnen.

Während dieser 9 Sätze gab Sinner insgesamt nur 18 Games ab.

Sinner gewann den letzten Vergleich gegen Paul glatt mit 2:0.

Sinner - Paul Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Sinner: C. O‘Connel (3:0), A. Michelsen (3:0), M. McDonald (3:1), F. Tiafoe (2:0), A. Zverev (2:1).

Letzte 5 Spiele Paul: G. Diallo (3:1), M. Purcell (3:0 RET.), L. Sonego (3:1), F. Cobolli (1:2), B. Nakashima (1:2).

Letzte Spiele Sinner vs. Paul: 2:0, 1:2, 2:1.

Fritz vs Zverev Prognose: Der Lohn harter Arbeit

Durch sein gewonnenes Achtelfinale gegen B. Nakashima (3:1) verbucht Alexander Zverev mittlerweile 450 Siege auf der ATP-Tour. Der Weltranglisten-Vierte spielt eine gigantische Saison. 56 Siegen stehen nur 16 Niederlagen gegenüber.

Die Australian Open beendete ein angeschlagener Zverev unglücklich im Halbfinale (2:3 vs. Medvedev), woraufhin er bei den French Open sogar einen Schritt weiter gegangen und erst im Endspiel gescheitert ist (2:3 vs. Alcaraz).

Für sein Viertrunden-Aus in Wimbledon kann er sich nun bei Taylor Fritz revanchieren. Im bisherigen Turnierverlauf gewann Zverev 103 Punkte beim ersten gegnerischen Aufschlag (1.), schlug 62 Asse (3.) und gewann die meisten Break-Punkte (24).

Unser US Open 2024 Tipp heute: „Sieg Zverev“ mit einer Quote von 1,65 bei Betano!

Darum tippen wir bei Fritz vs Zverev auf „Sieg Zverev“

Nur Sinner (74) gewann in den letzten 52 Wochen mehr Matches als Zverev (73).

Zverev gewann in den letzten 52 Wochen 89,75 Prozent seiner Aufschlagspiele (2.).

Zverev belegt im PIF ATP Live Race den zweiten Platz.

Fritz - Zverev Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Fritz: C. Ruud (3:1), F. Comesana (3:0), M. Berrettini (3:0), C. Ugo Carabelli (3:0), B. Nakashima (1:2)

Letzte 5 Spiele Zverev: B. Nakashima (3:1), T. Martin Etcheverry (3:1), A. Muller (3:0), M. Marterer (3:1), J. Sinner (1:2)

Letzte Spiele Fritz vs. Zverev: 3:2, 0:2, 2:0, 0:2, 2:1

Dimitrov vs Tiafoe Prognose: Eine steile Formkurve

Grigor Dimitrov scheitert gegen Frances Tiafoe im Wett Tipp heute und das, obwohl der Bulgare die niedrigeren Siegquoten aufweist. Wir raten für diese Variante aber zu einer Wette ohne Einzahlung. Neben der erwartbaren Unterstützung für Tiafoe bei seinem Heim-Grand-Slam gibt die Form der letzten Wochen den entscheidenden Ausschlag.

Tiafoe gewann neun seiner letzten zehn Matches und erreichte im letzten Turnier vor den US Open das Endspiel bei einem Masters-Turnier. Zwar unterlag er in Cincinnati gegen Jannik Sinner (0:2), genügend Rückenwind gaben ihm die dortigen Siege dennoch.

Durch seinen Sieg gegen Alexei Popyrin (3:1) hat Tiafoe zum dritten Mal in Folge das Viertelfinale der US Open erreicht und steht beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres nun bei 21-9 Siegen. Dimitrov (33 Jahre) ist wesentlich älter als sein Kontrahent (26 Jahre), konnte in seiner Karriere aber nicht mehr Siege in Flushing Meadows feiern (21-13).

Unser US Open 2024 Tipp heute: „Sieg Tiafoe“ mit einer Quote von 2,20 bei Betway!

Darum tippen wir bei Dimitrov vs Tiafoe auf „Sieg Tiafoe“

Tiafoe gewann 9 seiner letzten 10 Matches.

Tiafoe hat bereits jetzt ebenso viele Siege bei den US Open (21) wie Dimitrov (21) gesammelt.

Dimitrov scheiterte bei den Cincinnati Open in der 2. Runde, Tiafoe erreichte dort das Endspiel.

Dimitrov - Tiafoe Statistik & Bilanz: