Wer gewinnt die US Open 2024? Wettquoten & Favoriten

SPORT1 Betting 25.08.2024 • 08:00 Uhr Bei den US Open 2024 steht der letzte Grand-Slam-Titel des Jahres auf dem Spiel. Wer sind die Favoriten in den US Open Wettquoten?

Bei den US Open 2024 steht der letzte Grand-Slam-Titel des Jahres auf dem Spiel. Wer sind die Favoriten in den US Open Wettquoten?

Vorhang auf für den vierten Grand Slam des Jahres! Vom 26. August bis zum 8. September trifft sich die Elite des Tenniszirkus in New York, um den letzten Grand-Slam-Sieger des Jahres zu küren!

Kann Novak Djokovic seine Erfolgsbilanz im Flushing Meadows ausbauen oder holt sich ein Spieler der neuen Generation den Titel? Und wer sind die US Open Favoritinnen bei den Damen?

Hier gibt es alle Informationen inklusive Wettquoten und mehr für die US Open 2024!

Aktuelle US Open Wettquoten 2024: Einzel Herren

Wer ist der US Open Favorit der Buchmacher?

Wenn man auf die Quoten der Buchmacher schaut, könnte sich bei den US Open 2024 wieder ein Duell der Generationen anbahnen.

Denn der junge Spanier Carlos Alcaraz gilt neben dem Routinier Novak Djokovic als der Topfavorit für den Erfolg im Flushing Meadows.

Zuletzt standen sich die beiden Ausnahmekönner im Finale der Olympischen Spiele gegenüber. Hier konnte sich Djokovic durchsetzen und seinen Traum von der Goldmedaille erfüllen.

Wenige Wochen zuvor im Finale von Wimbledon hatte der Spanier noch die Nase vorn. Wenig überraschend sind Alcaraz und Djokovic auch in den US Open Quoten wieder ganz oben zu finden.

Siebenmal sind die beiden Ausnahmespieler bereits aufeinandergetroffen. Noch steht die Bilanz bei 4-3 für den Serben. Doch die Buchmacher sehen Djokovic bei den US Open leicht im Vorteil.

US Open Favoriten: Wie steht es um die Verfolger?

Alcaraz und Djokovic gelten bei vielen Experten als Topfavoriten. Doch den bislang einzigen Grand Slam des Jahres auf Hartplatz hat Jannik Sinner gewonnen.

Der Italiener führt aktuell die Weltrangliste an und muss deshalb ebenfalls zum Kreis der US Open Favoriten gezählt werden. Mit dem Sieg beim Vorbereitungsturnier in Cincinnati hat er bereits seine starke Form unter Beweis gestellt.

Weiterhin auf seinen ersten Grand-Slam-Erfolg wartet Alexander Zverev. Zweimal stand der Deutsche bislang in einem Grand-Slam-Finale, 2020 in New York und 2024 in Paris. Für den ganz großen Wurf hat es noch nicht gereicht.

Neben Zverev macht sich ebenfalls Daniil Medwedew Hoffnungen auf ein starkes Turnier. Seinen bislang größten Erfolg feierte der Russe beim Sieg der US Open 2021.

Aktuelle US Open Quoten 2024: Einzel Damen

Wer ist Favoritin bei den US Open 2024?

Bei den Damen stehen ebenfalls zwei Spielerinnen in der Gunst der Buchmacher ganz vorne: Aryna Sabalenka und Iga Świątek.

Sabalenka hat dieses Jahr bereits die Australian Open gewonnen. Nach 2023 war dies ihr zweiter Grand-Slam-Erfolg. Mit dem Sieg beim Masters in Cincinnati hat sie ihre Rolle als Topfavoritin noch einmal untermauert.

Aber auch die aktuelle Weltranglistenerste, Iga Świątek, will ihren Platz an der Sonne verteidigen. Nach dem Sieg bei den French Open 2024 konnte sie bei den Olympischen Spielen an gleicher Stelle die Bronzemedaille holen.

Beim Masters in Cincinnati musste sie sich Sabalenka im Halbfinale geschlagen geben. Gibt es im Flushing Meadows die Revanche?

Ihren US Open Titel verteidigen will die Siegerin von 2023, Coco Gauff. Letztes Jahr besiegte die US-Amerikanerin Aryna Sabalenka im Finale in drei Sätzen.

2024 stand sie bereits bei den Australian Open und bei den French Open im Halbfinale. Folgt in New York noch einmal der ganz große Wurf?