Usyk - Dubois Tipp, Prognose & Quoten | 19.07.2025

SPORT1 Betting 18.07.2025 • 14:00 Uhr Usyk - Dubois Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Schwergewichts-Box Wette | Bekommt Dubois seine Revanche?

Unser Usyk - Dubois Sportwetten Tipp zum Schwergewichts-Box-Kampf am 19.07.2025 lautet: Am Samstag stehen alle Titel, die das Schwergewichts-Boxen bieten kann, auf dem Spiel. Im Wett Tipp heute dürfte der 38-jährige Ukrainer auch den Rückkampf gewinnen.

Am Samstag im Wembley-Stadion von London dürfen sich die Boxfans auf den „größten europäischen Schwergewichtskampf aller Zeiten“ freuen: Oleksandr Usyk und Daniel Dubois kämpfen um die unumstrittene Schwergewichts-Krone. Der 38-jährige Ukrainer hält vier der relevanten WM-Gürtel (WBA, WBC, WBO, The Ring), der 27-jährige Engländer den letzten verbleibenden (IBF).

Zudem steht uns auch ein Rückkampf bevor. Denn 2023 standen sich die beiden Boxer schon mal im Ring gegenüber. Die Quoten der Usyk Dubois Prognose gehen von einem erneuten Sieg des Ukrainers aus. Wir kommen zum gleichen Ergebnis und spielen mit einer 2,80 Quote bei Bet-at-home den Usyk Dubois Wett Tipp heute “Sieg Usyk durch Entscheidung”. Der Buchmacher bietet auf eine Prematch-Siegwette sogar einen 6-fachen Quoten-Boost:

Darum tippen wir bei Usyk vs Dubois auf “Sieg Usyk durch Entscheidung”:

Usyk hat das erste Duell durch K.o. in der 9. Runde gewonnen

Der Ukrainer steht in seiner Karriere bei 23-0

Der 38-Jährige ist Weltmeister von 4 Verbänden

Usyk vs Dubois Quoten Analyse:

“The Cat” steht in seiner Karriere bei einer Bilanz von 23-0, davon 14 durch K.o. “Dynamite” kommt auf 22 Siege und zwei Niederlagen (21 durch K.o.). Bei den Usyk vs Dubois Quoten sind sich die besten Buchmacher, die auch im Sportwetten Bonus Vergleich am besten abschneiden, einig.

Der Ukrainer geht als klarer Favorit in den Ring. Mehr als eine 1,33 ist für einen Sieg des 38-Jährigen aktuell nicht drin. Für einen Erfolg des Engländers bekommt ihr im Moment Usyk gegen Dubois Wettquoten zwischen 3,40 und 3,75. Willst du eine größere Auswahl an Sportwetten Tipps aus aller Welt, dann bist du bei uns genau richtig.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Usyk vs Dubois Prognose: Was für eine Rolle spielt das Alter?

Schon 2012 setzte Oleksandr Usyk mit dem Olympiasieg ein erstes Ausrufezeichen in der Box-Szene. Danach sicherte sich der Ukrainer bei den Profis alle Gürtel im Cruisergewicht. Ab 2019 versucht er das Gleiche im Schwergewicht. Im Mai 2024 hatte “The Cat” dieses Ziel durch einen grandiosen Sieg im Mega-Fight gegen Tyson Fury erreicht und wurde zum ersten unumstrittene Champion im Schwergewicht seit Lennox Lewis 1999. Da der 38-Jährige danach lieber einen Rückkampf gegen Fury absolvieren wollte, anstatt seinen IBF-Gürtel zu verteidigen, musste er diesen Titel allerdings niederlegen.

Doch am Samstag kann sich Usyk auch diese Weltmeisterschaft zurückholen. Der Ukrainer hat noch keinen Profikampf in seiner Karriere verloren. Mit seinem hohen Ring-IQ kann er sich extrem gut an den Gegner und den Verlauf des Kampfes anpassen. Dabei überzeugt der Boxer durch seine Beweglichkeit, sein Timing und die Fähigkeit, Gegner systematisch zu zermürben. Wir müssen beim Usyk Dubois Tipp aber auch berücksichtigen, dass er elf Jahre älter ist als sein Gegner und mit Körpertreffern immer wieder Probleme hat.

Der Brite sorgte in den letzten Jahren für großes Aufsehen in der Schwergewichts-Szene. Die Niederlage im ersten Duell gegen Usyk hat Dubois bestens verkraftet und danach beeindruckende K.o.-Siege gegen Jarrel Miller, Filip Hrgovic und Anthony Joshua gefeiert. Der Erfolg gegen Hrgovic brachte ihm dabei im Juni 2024 den vakanten IBF-Titel ein, den er im September 2024 im Wembley Stadium gegen Joshua erfolgreich verteidigt hat. In den letzten zwei Jahren hat der 27-Jährige viel mit seinem neuen Trainer Don Charles gearbeitet.

So konnte der amtierende IBF-Champion im Schwergewicht seine Beinarbeit, seinen Jab und seine Rechte deutlich verbessern. Dubois gilt als einer der gefährlichsten Puncher in der Box-Königsklasse. Die Bilanz von 21 Siegen, alle durch K.o., bei nur zwei Niederlagen spricht Bände. Und auch die Defensivarbeit ist viel besser geworden. Mit seiner wilden und rohen Schlagkraft sowie seiner Willensstärke erinnert “Dynamite” an den jungen Mike Tyson. Auch wird Dubois in London natürlich mit dem Heimvorteil in den Ring gehen. Doch der spielt beim Boxen keine so große Rolle wie in anderen Sportarten.

Usyk - Dubois Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Kämpfe Usyk: Punkte-Sieg vs Fury, Punkte-Sieg vs Fury, K.o.-Sieg gegen Dubois, Punkte-Sieg vs Joshua, Punkte-Sieg vs Joshua

Letzte 5 Kämpfe Dubois: K.o.-Sieg gegen Joshua, K.o.-Sieg gegen Hrgovic, K.o.-Sieg gegen Miller, K.o.-Niederlage gegen Usyk, K.o.-Sieg gegen Lerena

Letzter Kampf Usyk vs Dubois: K.o-Sieg Usyk (Runde 9)

Für die Usyk Dubois Prognose müssen wir natürlich auf das erste Duell zwischen den beiden Profis schauen, welches im August 2023 in Breslau ausgetragen wurde. Usyk dominierte damals seinen Gegner boxerisch nach Belieben und schlug seinen fünf Zentimeter größeren Kontrahenten in der neunten Runde sogar K.o.

Für viel Gesprächsstoff sorgte allerdings ein Tiefschlag von Dubois in der fünften Runde, der Usyk zu Boden brachte, aber vom Ringrichter als irregulär bewertet wurde. Danach durfte sich der Ukrainer fast vier Minuten ausruhen. Der Engländer war der Meinung, der Schlag sei legal gewesen und die Entscheidung des Ringrichters habe ihn den Sieg gekostet.

Entscheidet der 38-Jährige auch dieses Mal den Kampf durch ein K.o.? Dieses Szenario ist gar nicht so unwahrscheinlich. “The Cat” wird in der zweiten Hälfte immer besser. Wenn der Gegner allmählich langsamer wird, erhöht Usyk schrittweise den Druck. Für den Usyk Dubois Tipp “Sieg Usyk durch K.o.” bekommt ihr bei Bet365 eine Quote von 2,25.

Ganz entspannt spielt ihr diese Wette in Verbindung mit dem aktuellen Bet365 Angebotscode!

Unser Usyk - Dubois Tipp: Sieg Usyk durch Entscheidung

Die Experten und Analysten sind sich einig: der zweite Kampf zwischen Usyk und Dubois wird enger und härter als der Erste. Beide Boxer haben sich weiterentwickelt. Erneut kommt es zum Duell “Technik und Erfahrung” gegen “Kraft und Jugend”.

Die große Erfahrung, die Profi-Bilanz und der Ring-IQ sprechen für den Ukrainer. Zudem hat “Dynamite” immer wieder Probleme gegen Rechtausleger. Der Engländer muss dauerhaft Druck machen und auf den Punch hoffen.

Der Heimvorteil von Dubois spielt dagegen für uns keine so große Rolle. Denn “The Cat” hat alle seine großen Kämpfe und WM-Titel außerhalb der Ukraine gewonnen. Natürlich muss man beim Schwergewicht einen K.o.-Sieg immer auf dem Zettel haben.