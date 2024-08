Valencia - Barcelona Tipp, Prognose & Quoten | 17.08.2024

SPORT1 Betting 16.08.2024 • 12:00 Uhr Valencia - Barcelona Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine La Liga Wette | Wie verläuft das Debüt von Hansi Flick?

Unser Valencia - Barcelona Sportwetten Tipp zum La Liga Spiel am 17.08.2024 lautet: Barca würde zum Auftakt der neuen Saison gerne gleich ein Ausrufezeichen setzen. Womöglich muss man sich im Wett Tipp heute aber auch mit einem Punkt begnügen.

In der vergangenen Saison musste der FC Barcelona nicht nur mit ansehen, wie sich Real Madrid mit zehn Punkten Vorsprung die Meisterschaft in La Liga sicherte, sondern auch noch den Henkelpott in der Königsklasse holte. Damit sich solche Ergebnisse nicht wiederholen, haben die Katalanen für die Saison 2024/25 ein interessantes Paket mit ein paar neuen Gesichtern geschnürt. Die Blaugrana möchten sich in der heimischen Liga in erster Linie den Titel vom Erzrivalen zurückholen. Zum Auftakt der neuen Spielzeit ist der FCB am Samstagabend in der Valencia Barcelona Prognose auswärts zu Gast.

Wir entscheiden uns beim Valencia Barcelona Tipp mit einer Quote von 2,07 bei Betano für die Wette “Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen”.

Darum tippen wir bei Valencia vs Barcelona auf “Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen”:

“Los Che” warten seit über 4 Jahren auf einen Sieg gegen Barca

Valencia ist seit 5 Heimspielen in La Liga ohne Dreier

Die Blaugrana waren in der Vorsaison das zweitbeste Auswärtsteam in Spanien (11S, 6U, 2N)



Valencia vs Barcelona Quoten Analyse:

Schaut man auf die Qualität im jeweiligen Kader und die Ergebnisse in den letzten Spielzeiten, sind die Katalanen im Valencia Barcelona Tipp bei den besten Buchmachern wenig überraschend die Favoriten.

Für einen Sieg der Gäste müsst ihr euch aktuell mit einer Höchstquote von knapp über 1,70 begnügen. Auf der Gegenseite warten Valencia Barcelona Quoten zwischen 4,50 und 4,75 für einen Dreier der Hausherren auf euch.

Valencia vs Barcelona Prognose: Kriegt Flick die Defensive stabilisiert?

In der Saison 2022/23 drohte Valencia der erste Abstieg seit 1986. Am Ende konnte man mit einem Polster von zwei Zählern gerade noch die Klasse halten. Ein Grund für den Niedergang des Vereins war der riesige Schuldenberg. So müssen sich die Verantwortlichen auf dem Transfermarkt schon seit geraumer Zeit gewaltig zurückhalten. Immerhin hatte man im Februar 2023 mit der Verpflichtung von Coach Ruben Baraja ein glückliches Händchen bewiesen.

Der Trainer führte die “Blanquinegros” zunächst zum Klassenerhalt und dann in der Vorsaison immerhin auf einen ordentlichen neunten Platz. Das Problem in der Vorsaison war die Offensive, die nur auf 40 Treffer in 38 Partien kam. Hier ruhen nun die Hoffnungen auf Rafa Mir, der vom FC Sevilla ausgeliehen wurde. In den ersten sechs Test-Partien vor dem Beginn der neuen Spielzeit hatte man nur gegen die Amateure von Benidorm (3:1) gewonnen. Zum Abschluss der Vorbereitung gab es aber am Samstag noch ein 3:2 im Mestalla gegen die Frankfurter Eintracht.

Die wichtigste Neuerung beim FC Barcelona gibt es auf dem Trainerstuhl. Dort hoffen die Verantwortlichen, dass sie nicht den Bundestrainer Hansi Flick verpflichtet haben, sondern den Coach, der den FC Bayern im Jahr 2020 zu sechs Titeln geführt hat. Zudem wurde Dani Olmo trotz großer Schulden für über 50 Millionen Euro von RB Leipzig zurück in die Heimat geholt. Außerdem darf sich der neue Trainer natürlich auf Europameister Lamine Yamal freuen. Die ersten Testspiele verliefen zunächst recht ordentlich. Auf der US-Tour gab es nach einem 2:2 in der regulären Spielzeit ein 4:1 im Elfmeterschießen gegen Manchester City.

Dann folgte ein 2:1 gegen Real Madrid. Auch gegen AC Milan hatte es nach einem 2:2 keinen Sieger gegeben. Dieses Mal verlor Barca aber das Elfmeterschießen. Einen ersten wirklichen Dämpfer lieferte aber das 0:3 im letzten Testspiel vor dem Saisonstart gegen AS Monaco. Dabei hatte Hansi Flick die Blaugrana nahezu in Bestbesetzung aufs Feld geschickt. Seit 2012 hatte Barca das Match um den traditionellen Gamper-Pokal, bei dem auch immer der Kader für die neue Saison vorgestellt wird, nicht mehr verloren. Vor allem die Abwehr war am Montagabend in einem besorgniserregenden Zustand.

Valencia - Barcelona Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Valencia: 3:2 Eintracht Frankfurt (H), 1:2 Leeds United (A), 0:0 UD Levante (H), 1:2 PSV Eindhoven (A), 0:1 Deportivo Alaves (H)

Letzte 5 Spiele Barcelona: 0:3 AS Monaco (H), 3:4 n.E. AC Milan (H), 2:1 Real Madrid (A), 4:1 n.E. Manchester City (H), 2:1 FC Sevilla (A)

Letzte 5 Spiele Valencia vs Barcelona: 2:4 (A), 1:1 (H), 0:1 (A), 0:1 (H), 1:4 (H)



Mit über 200 Duellen ist das Matchup zwischen Valencia und Barcelona natürlich ein Klassiker im spanischen Fußball. Die Katalanen führen den Vergleich auch mit 100 Siegen zu 55 Niederlagen (52U) recht klar an.

Zu Gast bei “Los Che” ist die Bilanz mit jeweils 38 Siegen (26U) aber ausgeglichen. Den letzten Sieg gegen Barca feierten die Fledermäuse allerdings im Januar 2020 mit einem 2:0 im Mestalla.

Aus den folgenden acht Duellen holte der VCF nur zwei Punkte (6N). Da die Abwehr des FCB in der Vorbereitung noch gewaltig wackelte, trauen wir den Hausherren am Samstag auf jeden Fall einen Treffer in der Valencia Barcelona Prognose zu.

Für den Tipp “Beide Teams treffen” gibt es beispielsweise bei Bet365 eine Quote von 1,72. Neukunden des Anbieters spielen diese Wette am besten zusammen mit dem Bet365 Willkommensbonus.

Unser Valencia - Barcelona Tipp: Dopppelte Chance X2 & Beide Teams treffen

Die Vorbereitung auf die neue Saison hatte für Barca so toll begonnen. Doch die 0:3-Pleite gegen Monaco lässt nun große Zweifel aufkommen, wie gut die Mannschaft von Trainer Hansi Flick schon in Form ist.

Zudem muss der deutsche Coach aktuell auf Spieler wie Ronald Araujo, Pedri, Gavi, Frenkie de Jong und Ilkay Gündogan verzichten. Ferran Torres und Lamine Yamal kamen gegen ASM erst im zweiten Durchgang zum Einsatz.

Obwohl die Bilanz der letzten Jahre bei dieser Paarung klar für die Katalanen spricht, sichern wir unseren Tipp mit der “Doppelten Chance” ab und rechnen auch mit Treffern auf beiden Seiten.