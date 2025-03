Venezia - Neapel Tipp, Prognose, Quoten | 16.03.2025

Unser Venezia - Neapel Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 13.03.2025 lautet: Die Karten sind klar verteilt: Der Tabellenzweite trifft in Venedig auf den Vorletzten. Im Wett Tipp heute setzt sich der Favorit durch und erhöht den Druck auf Tabellenführer Inter.

Am 16. März 2025 erwartet uns ein spannendes Duell in der Serie A, wenn Venezia im Stadio Pierluigi Penzo auf SSC Neapel trifft. Auf dem Papier steht Napoli als klarer Favorit da, angesichts der Tabellenposition und der aktuellen Form. Während Venedig auf Platz 19 der Tabelle verweilt, kämpft Neapel auf Platz 2 um die Meisterschaft.

Der erfahrene Schiedsrichter Maurizio Mariani wird dieses Aufeinandertreffen leiten und wie wir eine dominante Vorstellung der Gäste in der Venezia Neapel Prognose sehen. Neapel hat in den letzten acht Spielen zwar keine einzige Weiße Weste behalten, doch die Angriffsstärke in den letzten fünf Partien mit einem Durchschnitt von 1,40 Toren pro Spiel bleibt in Ordnung.