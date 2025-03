Venezuela - Peru Tipp, Prognose, Quoten | 26.03.2025

Am 26. März 2025 steht ein spannendes Duell in der WM-Qualifikation CONMEBOL bevor, wenn Venezuela und Peru aufeinandertreffen. Beide Teams befinden sich in einer kritischen Phase des Turniers: Venezuela belegt derzeit den 8. Platz mit zwölf Punkten, während Peru knapp dahinter auf Platz 9 mit 10 Punkten liegt.

Venezuela geht als Favorit in dieses Spiel, unterstützt durch die Buchmacher-Quoten. Allerdings muss man in der Venezuela Peru Prognose beachten, dass das Heim-Team in den letzten sechs Spielen keine weiße Weste behalten konnte, während Peru in zwei dieser Spiele ohne Gegentor blieb.