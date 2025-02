VfB Stuttgart - Augsburg Tipp, Prognose & Quoten 04.02.25

SPORT1 Betting 03.02.2025 • 11:40 Uhr VfB Stuttgart - Augsburg Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine DFB Pokal Wette | Wer zieht ins Halbfinale ein?

Unser VfB Stuttgart - Augsburg Sportwetten Tipp zum DFB Pokal Spiel am 04.02.2025 lautet: Die Männer von Coach Sebastian Hoeneß mussten zuletzt wieder ein paar Rückschläge verkraften. Im Wett Tipp heute winkt aber der Einzug ins DFB-Pokal-Halbfinale.

Im ersten Pflichtspiel des Jahres 2025 standen sich der FC Augsburg und der VfB Stuttgart in der WWK Arena gegenüber. Durch einen Treffer von Nationalspieler Deniz Undav nach gut einer Stunde siegten die Schwaben mit 1:0.

Etwas mehr als drei Wochen später treffen die beiden Mannschaften im Viertelfinale des DFB-Pokals erneut aufeinander, dieses Mal in der MHP Arena. Bei den Quoten der VfB Stuttgart Augsburg Prognose sind die Hausherren die klare Favoriten.

Wir kommen zu einem ähnlichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,83 bei Interwetten den VfB Stuttgart Augsburg Wett Tipp heute “Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore”.

Darum tippen wir bei VfB Stuttgart vs Augsburg auf “Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore”:

Der VfB steht in der BL-Heimtabelle immer noch auf Platz 5

Seit 6 Duellen wartet der FCA auf einen Sieg gegen die Stuttgarter

Der FCA belegt in der Auswärtstabelle lediglich Rang 12

VfB Stuttgart vs Augsburg Quoten Analyse:

Die Schwaben stehen nach 20 Spieltagen der Saison 2024/25 in der Bundesliga auf Rang 6 und haben damit sieben Plätze und sechs Zähler Vorsprung auf den kommenden Gegner im Pokal. Dann kommt für die Wettanbieter mit deutscher Lizenz natürlich noch der Heimvorteil hinzu. So schlagen die VfB Stuttgart vs Augsburg Quoten deutlich zugunsten der Hausherren aus.

Mehr als eine 1,57 ist für einen Heimsieg der Gastgeber in der regulären Spielzeit nicht drin. Dafür wird ein Weiterkommen der Fuggerstädter nach 90 Minuten mit VfB Stuttgart gegen Augsburg Wettquoten zwischen 5,50 und 5,75 belohnt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

VfB Stuttgart vs Augsburg Prognose: Kriegen die Schwaben die Kurve?

Schon zum Ende der Hinrunde hatte die Tendenz beim VfB nach oben gezeigt. Mit vier Pflichtspiel-Siegen in Serie war Stuttgart auch im Jahr 2025 gut aus den Startblöcken gekommen, doch diese tolle Bilanz wurde nun mit drei Pflichtspiel-Niederlagen in Serie jäh gestoppt. Nach einem 0:2 in Mainz und dem 1:4 gegen Paris St. Germain folgte am Wochenende ein 1:2 gegen Gladbach. Platz 5 sieht weiterhin gut aus, doch in der Bundesliga geht es eng zu. Das Polster auf Rang 11 beträgt nur drei Zähler. Diverse Dinge aus der erfolgreichen Vorsaison sind den Männern von Coach Sebastian Hoeneß ein Stück weit abhandengekommen.

Dazu gehören vor allem Leichtigkeit, Selbstvertrauen und Selbstverständnis. Viele Profis stagnieren oder laufen ihrer Form hinterher. Die Defensive ist oft instabil, die Offensive immer wieder ideenlos. Immer noch hat der VfB die zweitmeisten Großchancen (68) nach dem Rekordmeister FC Bayern (100) herausgespielt. Allerdings hat Stuttgart auch die zweitmeisten Großchancen (42) hinter den Bayern (61) vergeben. Platz 5 in der Heimtabelle ist auch noch ganz ordentlich. Wir müssen mit unserem VfB Stuttgart Augsburg Tipp aber vorsichtig sein. Es setzte schon drei Heimpleiten in elf Partien. In der kompletten Vorsaison ging man daheim nur einmal als Verlierer vom Platz.

Mit nur einem Sieg aus acht BL-Spielen zwischen Anfang November und Anfang Januar war Augsburg-Coach Jess Thorup unter Druck geraten, doch beim FCA blieb es relativ ruhig. Die Fuggerstädter haben inzwischen mit zehn Punkten aus den letzten vier Liga-Partien die Trendwende geschafft. So haben die bayerischen Schwaben das Polster auf die Gefahrenzone auf zwölf Punkte ausgebaut. Am Wochenende reichten zwei Schüsse und ein Expected-Goals-Wert von 0,32, um mit einem 1:1 zu Gast bei St. Pauli einen Punkt mit nach Hause zu nehmen.

So strebt die Mannschaft einem sorgenfreien Saison-Endspurt entgegen. Schon im letzten Jahr hatte der fehlende Druck den Augsburgern jedoch nicht gut getan. Nach dem rechnerisch feststehenden Klassenverbleib gewann der FCA kein Spiel mehr und vergab damit die Chance auf den Europapokal. Bei den spielerisch immer noch häufig dürftigen Leistungen steht die Teilnahme am internationalen Geschäft in dieser Saison eigentlich nicht zur Debatte. Immerhin haben die Männer von Trainer Thorup rechtzeitig vor dem Gastspiel beim VfB etwas Selbstvertrauen auf des Gegners Platz getankt. Nach zehn Monaten ohne Auswärtserfolg gab es im Januar 2025 Siege bei Union und Werder.

VfB Stuttgart - Augsburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele VfB Stuttgart: 1:2 Gladbach (H), 1:4 Paris St. Germain (H), 0:2 Mainz (A), 3:1 Slovan Bratislava (A), 4:0 Freiburg (H)

Letzte 5 Spiele Augsburg: 1:1 St. Pauli (A), 2:1 Heidenheim (H), 2:0 Werder Bremen (A), 2:0 Union Berlin (A), 0:1 VfB Stuttgart (H)

Letzte 5 Spiele VfB Stuttgart vs Augsburg: 1:0 (A), 1:0 (A), 3:0 (H), 1:1 (A), 2:1 (H)

Die Brustringträger führen den direkten Vergleich mit 30 Siegen zu 17 Niederlagen an. In Stuttgart gab es 18 Erfolge für das Heimteam, vier Remis und sechs Siege für die bayerischen Schwaben. Eine besondere Bedeutung für die VfB Stuttgart Augsburg Prognose hat aber die jüngste Bilanz.

Der FCA wartet seit Oktober 2021 und einem 4:1 daheim auf einen Sieg gegen den VfB. Aus den folgenden sechs Duellen holte Augsburg nur einen Punkt. Seit drei Vergleichen mit den Schwaben sind die Fuggerstädter ohne Zähler und ohne Tor. Im DFB-Pokal gab es diese Paarung bisher nur im Jahr 1935.

In den letzten drei Duellen der beiden “Schwaben” hätte der Tipp “Beide Teams treffen: Nein” immer Erfolg gehabt. Auch dieses Mal haben wir diesen VfB Stuttgart Augsburg Tipp auf dem Zettel.

ODDSET hat dafür eine Quote von 2,05 parat. Wenn ihr noch kein Konto bei diesem Anbieter habt, findet ihr bei uns alle Informationen zur ODDSET Anmeldung .

So seht ihr VfB Stuttgart - Augsburg im TV oder Stream:

04. Februar 2025, 20:45 Uhr, MHP Arena, Stuttgart

Übertragung TV: ARD, Sky

Übertragung Stream: ARD, Sky Go

Die komplette DFB-Pokal-Saison gibt es nur bei Sky zu sehen. Im Free-TV dürfen aber 15 Spiele live und in voller Länge übertragen werden.

Dazu gehört auch das Viertelfinale zwischen Stuttgart und Augsburg, welches in der ARD gezeigt wird. Anpfiff in der MHP Arena von Stuttgart ist am Dienstag um 20:45 Uhr.

VfB Stuttgart vs Augsburg: Die möglichen Aufstellungen

Startelf VfB Stuttgart: Nübel - Vagnoman, Chase, Chabot, Mittelstädt - Karazor, Stiller - Leweling, Bruun Larsen - Woltemade - Undav

Ersatzbank VfB Stuttgart: Bredlow, Seimen, Hendriks, P. Stenzel, Stergiou, Führich, Keitel, Malanga, Millot, Nartey, Rieder, Demirovic, Diehl

Startelf Augsburg: Dahmen - Matsima, Gouweleeuw, K. Schlotterbeck - M. Wolf, Onyeka, Jakic, Giannoulis - Rexhbecaj, Claude-Maurice - Essende

Ersatzbank Augsburg: Labrovic, Banks, Gumny, Pedersen, Zesiger, Breithaupt, F. Jensen, Kömür, Koudossou, Maier, Mounié, P. Tietz

Die Hausherren müssen ohne Al-Dakhil, Raimund, Toure und Zagadou auskommen. Bei den Gästen verpassen Berisha, Kabadayi und Oxford das Spiel.

Einen großen Einfluss auf unsere VfB Stuttgart Augsburg Prognose haben die Ausfälle aber nicht.

Unser VfB Stuttgart - Augsburg Tipp: Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore

Der VfB lässt in dieser Saison die nötige Konstanz vermissen, doch Coach Hoeneß und seinem Team gelang in der Vergangenheit schon mehrfach rechtzeitig vor wichtigen Spielen der Umschwung.

Auch dieses Mal rechnen wir wieder mit einer Leistungssteigerung der Stuttgarter. Zudem spielten die Brustringträger in der jüngsten Vergangenheit ganz gerne gegen die Fuggerstädter. Da aber auch der FCA recht formstark ist, bleiben wir vorsichtig und sichern den Tipp mit der “Doppelten Chance” ab.