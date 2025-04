VfB Stuttgart - RB Leipzig Tipp, Prognose, Quoten 2.4.25

SPORT1 Betting 01.04.2025 • 11:00 Uhr VfB Stuttgart - RB Leipzig Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine DFB-Pokal Wette | Was bewirkt der Trainerwechsel bei den Roten Bullen?

Unser VfB Stuttgart - RB Leipzig Sportwetten Tipp zum DFB-Pokal Spiel am 02.04.2025 lautet: Die Schwaben gehören zu den Lieblingsgegnern der Sachsen. Zudem ist der Pokal der Lieblingswettbewerb von RBL. So macht der Wett Tipp heute den Gästen Hoffnung.

Nach dem enttäuschenden 0:1 am Wochenende in Mönchengladbach war es soweit: Die Verantwortlichen von RB Leipzig zogen die Reißleine und setzten Trainer Marco Rose vor die Tür. Nun soll Zsolt Löw, der zwischen 2018 und 2024 als Assistent von Thomas Tuchel gearbeitet hatte, die Saison der Roten Bullen retten.

Unterstützt wird er von Peter Krawietz, der lange Zeit Co-Trainer von Jürgen Klopp war. Im Sommer soll dann ein neuer Cheftrainer den Umbruch einleiten. Löw feiert am Mittwoch im DFB-Pokal-Halbfinale zu Gast in Stuttgart sein Debüt. Wir trauen dem neuen Mann in unserer VfB Stuttgart RB Leipzig Prognose gleich einen Erfolg zu.

So spielen wir mit einer Quote von 2,40 bei Betano den VfB Stuttgart RB Leipzig Wett Tipp heute “RB Leipzig kommt weiter”.

Darum tippen wir bei VfB Stuttgart vs RB Leipzig auf “RB Leipzig kommt weiter”:

Der VfB konnte nur 2 von 13 Duellen gegen RB für sich entscheiden

Stuttgart ist seit 6 BL-Spielen ohne Sieg

Leipzig stand 4 Mal im Pokal-Halbfinale und erreichte dabei immer das Endspiel

VfB Stuttgart vs RB Leipzig Quoten Analyse:

Beim Blick auf die BL-Tabelle haben die Sachsen fünf Punkte und fünf Plätze Vorsprung auf die Schwaben. Für die Brustringträger spricht bei den VfB Stuttgart vs RB Leipzig Quoten aber der Heimvorteil.

So sind die Gastgeber mit Siegquoten im Schnitt von 2,04 bei den Buchmachern, die auch den besten Sportwetten Bonus bereitstellen, die Favoriten. Für einen Erfolg der Gäste gibt es VfB Stuttgart gegen RB Leipzig Wettquoten zwischen 3,25 und 3,50.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

VfB Stuttgart vs RB Leipzig Prognose: Hat der Pokal auch dieses Mal seine eigenen Gesetze?

Nach der Vizemeisterschaft im vergangenen Jahr wollte der VfB auch in dieser Saison ein Ticket für den Europapokal lösen, am liebsten für die Champions League, doch von der Königsklasse sind die Schwaben nach dem 0:1 am vergangenen Spieltag in Frankfurt meilenweit entfernt. Seit sechs Liga-Spielen wartet Stuttgart auf einen Dreier (2U, 4N). Seit Ende Januar und dem 1:4 in der Königsklasse gegen PSG gab es nur noch zwei Siege. Der Rückstand auf Rang 4 beträgt schon acht Punkte. Auch der Europa-League-Platz ist aktuell sechs Zähler entfernt.

So stehen die Männer von Coach Sebastian Hoeneß in der Tabelle der Rückrunde nur auf Rang 16. In dieser Saison fehlt der Mannschaft in der Liga gegen individuell schwächere Kontrahenten die nötige Gier. Gegen die Top-Teams in der Bundesliga oder in der Königsklasse machte sich die fehlende Qualität bemerkbar. Zudem stecken Leistungsträger wie Deniz Undav im Formtief. Auch die Heimbilanz macht vor dem Pokalspiel keine große Hoffnung. In der kompletten Vorsaison setzte es gerade mal eine Heimpleite. In dieser Spielzeit ging der VfB vor den eigenen Fans schon sechs Mal als Verlierer vom Platz.

Leipzig hatte in den vergangenen Wochen Siege im DFB-Pokal gegen Frankfurt (3:0) und Wolfsburg (1:0) gefeiert. Zudem gewann RB vor gut zwei Wochen in der Bundesliga daheim mit 2:0 gegen Dortmund. So hofften die Verantwortlichen bis zuletzt auf den Turnaround unter Marco Rose, doch immer wieder folgten auf Erfolgserlebnisse krasse Rückschläge. Mit nur zwei Siegen und 13 Toren aus den letzten elf Liga-Spielen war die grundsätzliche Tendenz deutlich negativ. In der Fremde warten die Sachsen seit acht Pflichtspielen auf einen Sieg und seit fünf Partien auf einen Treffer.

42 Punkte aus 27 BL-Spielen bedeuten die schwächste Ausbeute im Oberhaus. So droht der Verein erstmals seit dem Aufstieg 2016 in einer Saison das internationale Geschäft zu verpassen. Der Rückstand auf den ersten Champions-League-Rang beträgt aber nur zwei Punkte. Auch in der Königsklasse war RB mit sieben Niederlagen in acht Spielen sang- und klanglos ausgeschieden. Das spricht alles eigentlich so gar nicht für unseren VfB Stuttgart RB Leipzig Tipp, doch im Pokal steht Leipzig zum fünften Mal binnen sieben Jahren im Halbfinale. Bislang erreichte man dann auch immer das Endspiel in Berlin.

VfB Stuttgart - RB Leipzig Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele VfB Stuttgart: 0:1 Frankfurt (A), 3:4 Leverkusen (H), 2:2 Kiel (A), 1:3 Bayern München (H), 1:1 Hoffenheim (A)

Letzte 5 Spiele RB Leipzig: 0:1 Gladbach (A), 2:0 Dortmund (H), 0:0 Freiburg (A), 1:2 Mainz (H), 1:0 Wolfsburg (H)

Letzte 5 Spiele VfB Stuttgart vs RB Leipzig: 2:1 (H), 5:2 (H), 1:5 (A), 1:2 (A), 1:1 (H)

Beide Vereine standen sich bisher 13 Mal in der Bundesliga gegenüber. Der VfB konnte dabei nur zwei Spiele gegen RB für sich entscheiden. Diese beiden Erfolge erzielten die Schwaben in den letzten beiden Heimspielen gegen die Roten Bullen.

Am 19. Spieltag 2023/24 gab es ein 5:2 in der MHP Arena. Am 17. Spieltag der laufenden Saison siegten die Stuttgarter daheim mit 2:1. Davor war Leipzig gegen die Brustringträger elf Spiele ohne Niederlage geblieben (9S, 2U).

Trotzdem sind die Schwaben mit dieser Bilanz weiterhin ein Lieblingsgegner der Sachsen, was natürlich auch für die VfB Stuttgart vs RB Leipzig Prognose eine Rolle spielt.

In den letzten fünf Duellen zwischen beiden Vereinen gab es keine “Weiße Westen”. Zudem fielen insgesamt 21 Treffer. Auch dieses Mal rechnen wir, genauso wie die Wettanbieter, mit einigen Toren.

Für den VfB Stuttgart gegen RB Leipzig Tipp “Beide Teams treffen” gibt es bei Interwetten eine Quote von 1,55. In unserem ausführlichen Interwetten Test erfahrt ihr, warum der Buchmacher zu den beliebtesten Anbietern in Deutschland gehört.

So seht ihr VfB Stuttgart - RB Leipzig im TV oder Stream:

02. April 2025, 20:45 Uhr, MHP Arena, Stuttgart

Übertragung TV: Sky, ZDF

Übertragung Stream: Sky Go, ZDF.de

Eigentlich hält Sky in dieser Saison die Exklusivrechte am DFB-Pokal, doch 15 Spiele dürfen live im Free-TV gezeigt werden. Dazu gehört auch das Halbfinale zwischen Stuttgart und Leipzig. Dieses Mal ist das ZDF an der Reihe.

Der Anpfiff in der MHP Arena von Stuttgart erfolgt am Mittwoch um 20:45 Uhr.

VfB Stuttgart vs RB Leipzig: Die möglichen Aufstellungen

Startelf VfB Stuttgart: Nübel – Stergiou, Al-Dakhil, Chabot, Mittelstädt – Karazor, Stiller – Leweling, Woltemade, Millot – Demirovic

Ersatzbank VfB Stuttgart: Bredlow, Hendriks, Jaquez, Jeltsch, P. Stenzel, Führich, Keitel, Rieder, Bruun Larsen, Toure, Undav

Startelf RB Leipzig: Vandevoordt – Geertruida, Orban, Lukeba, Raum – Kampl, Haidara – Baumgartner, Xavi – Sesko, Openda

Ersatzbank RB Leipzig: Gulacsi, Zingerle, Bitshiabu, Klostermann, Nedeljkovic, R. Baku, Gebel, Seiwald, Vermeeren, Gomis, Poulsen

Bei unserer VfB Stuttgart vs. RB Leipzig Prognose stehen wir vor einer Schwierigkeit: Nach dem Trainerwechsel bei den Roten Bullen ist völlig offen, in welcher Formation und mit welchem Personal der Pokalsieger von 2022 und 2023 auf den Rasen gehen wird.

Dabei werden auf jeden Fall Spieler wie Henrichs, Ouedraogo, Schlager und Nusa nicht mithelfen können. Bei den Hausherren fallen Chase, Vagnoman, Diehl, Zagadou und Raimund aus.

Unser VfB Stuttgart - RB Leipzig Tipp: RB Leipzig kommt weiter

Die Formkurve und die jüngsten Ergebnisse auf des Gegners Platz machen den Roten Bullen nicht gerade Hoffnung, doch RB trifft auf eine Mannschaft, die auch nicht wirklich in Form ist. Zudem sind die Schwaben immer noch ein Lieblingsgegner der Leipziger.

Natürlich ist der DFB-Pokal der Lieblingswettbewerb der Sachsen. Zudem könnte der Trainerwechsel für den nötigen frischen Schwung sorgen, um zum fünften Mal seit der Saison 2018/19 ins Endspiel einzuziehen.