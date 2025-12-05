VfB Stuttgart vs Bayern Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Bundesliga am 06.12.2025

SPORT1 Betting 05.12.2025 • 18:00 Uhr Die neuesten VfB Stuttgart vs Bayern Prognosen von unseren Wettexperten für das Bundesliga-Duell am 06.12.2025.

Unsere VfB Stuttgart vs Bayern Prognosen deuten auf einen klaren Sieg für die Gäste aus München in diesem Bundesliga-Topspiel am Samstagnachmittag, den 06.12.2025, hin. Trotz Stuttgarts Heimstärke scheint die überragende Form der Bayern, angeführt von einem treffsicheren Harry Kane, eine zu große Hürde für die Schwaben darzustellen.

Die aktuellen VfB Stuttgart vs Bayern Quoten spiegeln diese Erwartung wider. Für unsere Prognose favorisieren wir daher den Wett Tipp auf einen Auswärtssieg zu einer Quote von 1,50 bei Merkur Bets.

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Obwohl der VfB Stuttgart eine fähige Mannschaft ist und den Bayern durchaus Probleme bereiten könnte, spricht die aktuelle Form klar für die Mannschaft von Vincent Kompany. Die Münchner haben in dieser Saison eine beeindruckende Dominanz an den Tag gelegt, was sich auch in den VfB Stuttgart vs Bayern Quoten widerspiegelt, die eine implizite Siegchance von knapp 70 % für die Gäste nahelegen.

Mit 44 erzielten Toren in der Liga stellen die Bayern den besten Angriff der fünf europäischen Top-Ligen und weisen mit 32,02 auch den höchsten Wert für erwartete Tore (xG) auf. Bemerkenswert ist, dass sie diesen Wert um fast 12 Tore übertroffen haben, was ihre außergewöhnliche Effizienz vor dem Tor unterstreicht.

Stuttgarts Stärke liegt in dieser Saison vor allem in den Heimspielen. Zum ersten Mal seit der Saison 1992/93 gewannen sie ihre ersten fünf Heimspiele in der Bundesliga. Dennoch zeigt die jüngste Formkurve mit nur einem Sieg aus den letzten vier Ligaspielen einen leichten Abwärtstrend. Im direkten Vergleich haben die Bayern die Nase ebenfalls weit vorn: Sie gewannen 15 der letzten 16 Pflichtspiele in Stuttgart.

Auch das Duell im Supercup zu Beginn der Saison konnten die Münchner mit 2:1 für sich entscheiden. Die vorliegenden Fakten und Statistiken stützen daher eine klare VfB Stuttgart vs Bayern Prognose zugunsten des Rekordmeisters.

VfB Stuttgart vs Bayern: Wett Tipps für deine Wette

Basierend auf unserer Analyse haben wir einige interessante Wett Tipps für das Aufeinandertreffen zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC Bayern zusammengestellt, die auf den Leistungen beider Teams beruhen.

Harry Kane trifft ( Merkur Bets Quote 1,62 ): Der englische Nationalstürmer ist in bestechender Form und hat in dieser Saison bereits 25 Tore für die Bayern erzielt – das entspricht einem Treffer alle 69 Minuten. Kane ist der unangefochtene Anführer des gefährlichsten Angriffs Europas und übertrifft seinen xG-Wert deutlich, was seine unglaubliche Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor beweist. Die Wahrscheinlichkeit, dass er auch in diesem Spiel wieder trifft, ist enorm hoch.

Sieg Bayern und beide Teams treffen (bet365 Quote 2,37): Während die Offensive der Bayern brilliert, zeigte die Defensive zuletzt kleinere Schwächen. Stuttgart hingegen hat in jedem einzelnen nationalen Spiel dieser Saison getroffen, und Stürmer Deniz Undav ist in Topform. Die Statistik der direkten Duelle unterstützt diesen Tipp ebenfalls: In vier der letzten fünf Partien in Stuttgart konnten beide Mannschaften ein Tor erzielen. Eine Wette auf einen Bayern-Sieg, bei dem auch die Gastgeber treffen, erscheint daher sehr plausibel.

Wir hoffen, unsere Analyse und die Wett Tipps helfen dir bei deiner Einschätzung für dieses spannende Duell. Jetzt wünschen wir dir viel Spaß bei diesem Bundesliga-Kracher!