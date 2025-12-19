VfB Stuttgart vs Hoffenheim Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Bundesliga am 20.12.2025

SPORT1 Betting 19.12.2025 • 18:00 Uhr Die neuesten VfB Stuttgart vs Hoffenheim Prognosen unseres Wett-Experten für dieses Bundesliga-Duell am 20.12.2025.

Unsere Prognose für das Duell VfB Stuttgart gegen Hoffenheim deutet trotz der engen Tabellensituation auf einen Heimsieg für die Schwaben hin. Die Partie des 15. Bundesliga-Spieltags wird am Samstag, den 20.12.2025, um 15:30 Uhr angepfiffen und verspricht Hochspannung im Kampf um die europäischen Plätze. Die aktuellen VfB Stuttgart vs Hoffenheim Quoten spiegeln diese Erwartung wider.

Angesichts der beeindruckenden Heimstärke favorisieren wir die Stuttgarter und empfehlen für diese VfB Stuttgart vs Hoffenheim Prognose den Wett Tipp auf einen „Sieg VfB Stuttgart“ mit einer Quote von 2,02 bei Betano.

Ihr wollt auch bei Betano auf eure Lieblings-Spiele setzen? Dann sichert euch nach der Betano Anmeldung den Betano Promo Code!

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Dieses Aufeinandertreffen verspricht ein faszinierendes und spannendes Spiel zwischen zwei offensivstarken Mannschaften zu werden, die in der Tabelle nur ein Punkt voneinander trennt. Beide Teams verfolgen einen aggressiven Ansatz ohne Ball, was sich in den Statistiken widerspiegelt. Hoffenheim erlaubt pro Defensivaktion nur 10,68 Pässe des Gegners, der niedrigste Wert der Bundesliga, dicht gefolgt von Stuttgart. Diese hohe Pressingintensität auf beiden Seiten wird voraussichtlich Räume für schnelle, direkte Pässe hinter die Abwehrreihen schaffen.

Die VfB Stuttgart vs Hoffenheim Quoten sehen die Gastgeber vorne, was vor allem an ihrer Dominanz in der heimischen MHP Arena liegt. Die Mannschaft von Sebastian Hoeneß hat acht ihrer neun Heimspiele in allen Wettbewerben gewonnen und musste sich nur dem FC Bayern geschlagen geben.

Obwohl Hoffenheim auswärts im Schnitt zwei Tore pro Spiel erzielt, verleiht die beeindruckende Heimserie dem VfB den entscheidenden Vorteil. Die statistischen Daten untermauern ebenfalls die Offensivkraft beider Teams: Stuttgarts 15,93 Torschüsse pro 90 Minuten sind der drittbeste Wert der Liga, während Hoffenheim mit 13,29 auf Rang sechs liegt. Auch die Tor-Durchschnittswerte pro Spiel (Hoffenheim 3,50; Stuttgart 3,36) deuten auf ein torreiches Spiel hin.

VfB Stuttgart vs Hoffenheim: Wett Tipps für deine Prognose

Basierend auf unserer Analyse und den aktuellen Formkurven haben wir einige interessante Wett Tipps für deine VfB Stuttgart vs Hoffenheim Prognosen zusammengestellt. Die Team-News beider Mannschaften deuten darauf hin, dass die Schlüsselspieler, insbesondere in der Offensive, einsatzbereit sind.

Sieg VfB Stuttgart ( Quote 2,02 bei Betano ): Die Heimmacht der Stuttgarter ist das überzeugendste Argument. Mit acht Siegen aus neun Heimspielen und Toren in fünf von sechs Bundesliga-Heimpartien ist das Team von Sebastian Hoeneß eine Bank. Hoffenheim hingegen holte aus den letzten beiden Auswärtsspielen gerade mal einen Punkt und zeigte sich besonders beim 1:1 gegen den Tabellenletzten Mainz anfällig.

Die Heimmacht der Stuttgarter ist das überzeugendste Argument. Mit acht Siegen aus neun Heimspielen und Toren in fünf von sechs Bundesliga-Heimpartien ist das Team von Sebastian Hoeneß eine Bank. Hoffenheim hingegen holte aus den letzten beiden Auswärtsspielen gerade mal einen Punkt und zeigte sich besonders beim 1:1 gegen den Tabellenletzten Mainz anfällig. Beide Teams treffen in der 2. Halbzeit ( Quote 2,37 bei Betano ): Da die Quoten für „Beide Teams treffen“ insgesamt sehr niedrig sind, bietet sich hier eine lukrative Alternative. Die Daten zeigen, dass beide Mannschaften in der zweiten Halbzeit besonders aktiv sind. Stuttgart erzielt im zweiten Durchgang durchschnittlich 1,14 Tore, während Hoffenheim defensiv anfälliger wird und im Schnitt 0,79 Gegentore nach der Pause kassiert. Stuttgart hat zudem in dieser Saison in jedem Heimspiel in der zweiten Hälfte getroffen.

Da die Quoten für „Beide Teams treffen“ insgesamt sehr niedrig sind, bietet sich hier eine lukrative Alternative. Die Daten zeigen, dass beide Mannschaften in der zweiten Halbzeit besonders aktiv sind. Stuttgart erzielt im zweiten Durchgang durchschnittlich 1,14 Tore, während Hoffenheim defensiv anfälliger wird und im Schnitt 0,79 Gegentore nach der Pause kassiert. Stuttgart hat zudem in dieser Saison in jedem Heimspiel in der zweiten Hälfte getroffen. Deniz Undav trifft (Quote 1,87 bei Betano): Der Stuttgarter Stürmer ist in überragender Form. Mit acht Toren in der Bundesliga ist er der Hauptgarant für die Offensive des VfB. In seinen letzten sechs nationalen Spielen traf er achtmal. Undav ist der einzige Spieler der Partie, für den die Buchmacher eine Quote unter 2,00 für einen Treffer anbieten, was seine Torgefahr unterstreicht. Seine Fähigkeit, sich im Strafraum in gefährliche Positionen zu bringen, macht ihn zur Top-Wahl für einen Torschützen-Tipp.

Jetzt hast du alle wichtigen Informationen und unsere Wett Tipps zur Hand. Wirf einen Blick auf die besten Angebote der Sportwetten Anbieter auf unserer Partnerseite und fiebere mit. Wir wünschen dir ein unterhaltsames Bundesliga-Spiel und viel Erfolg mit deiner Prognose!