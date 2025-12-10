VfB Stuttgart vs Maccabi Tel Aviv Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Europa League am 11.12.2025

SPORT1 Betting 10.12.2025 • 18:00 Uhr Die neuesten VfB Stuttgart vs Maccabi Tel Aviv Prognosen von unseren Wett-Experten für dieses Europa League Spiel am 11.12.2025.

Im anstehenden Europa-League-Duell am 11. Dezember 2025 zwischen dem VfB Stuttgart und Maccabi Tel Aviv deuten alle Anzeichen auf einen klaren Heimsieg der Schwaben hin. Es wird erwartet, dass die Mannschaft von Sebastian Hoeneß die Partie von Beginn an dominiert und gegen einen formschwachen Gegner nichts anbrennen lässt.

Unsere VfB Stuttgart vs Maccabi Tel Aviv Prognose zielt daher auf einen souveränen Erfolg der Gastgeber ab. Wir empfehlen bei Interwetten mit einer attraktiven Quote von 2,10 den Wett Tipp „VfB Stuttgart gewinnt zu Null“.

Interwetten gehört zu den beliebtesten Buchmachern im deutschsprachigen Raum. Wenn ihr den Interwetten Bonus oder den Interwetten Gutschein Code nutzt, könnt ihr euer Verhältnis zwischen Einsatz und Gewinn bei dem Bookie nochmal deutlich optimieren!

Analyse der bisherigen Leistungen und der Quoten

Ein Blick auf die VfB Stuttgart vs Maccabi Tel Aviv Quoten bestätigt die klare Favoritenrolle der Heimmannschaft. Die aktuelle Preisgestaltung auf dem 1X2-Markt impliziert eine Siegwahrscheinlichkeit von 83 % für den VfB, während die Chancen auf einen Auswärtssieg bei lediglich 7 % liegen. Diese Einschätzung ist keine Überraschung, wenn man die bisherigen Leistungen beider Teams in diesem Wettbewerb vergleicht.

Die Stuttgarter Offensive hat sich als äußerst durchschlagskräftig erwiesen. Mit 9,23 xG (Expected Goals) nach fünf Spielen verfügt der VfB über den viertbesten Wert unter allen 36 Teams der Liga-Phase. Im Gegensatz dazu gehört Maccabi Tel Aviv zu den harmlosesten Mannschaften des Turniers. Die Israelis kommen auf lediglich 4,66 xG und haben mit 14 Gegentoren die anfälligste Defensive. Die jüngste 0:6-Niederlage gegen Lyon unterstreicht die aktuellen Probleme des Teams.

Auch wenn der VfB am Wochenende eine empfindliche 5:0-Niederlage gegen den FC Bayern München hinnehmen musste, sollte man dieses Ergebnis nicht überbewerten. Zuvor gewannen die Schwaben beide Heimspiele in der Europa League überzeugend und ließen ihren Gegnern kaum Torchancen.

VfB Stuttgart vs Maccabi Tel Aviv: Wett Tipps für Tipper

Basierend auf der Analyse der Formkurven und Statistiken ergeben sich für diese Begegnung einige interessante Wettmöglichkeiten. Die VfB Stuttgart vs Maccabi Tel Aviv Prognosen favorisieren klar die Heimmannschaft, doch es gibt verschiedene Wege, daraus Kapital zu schlagen.

Sieg VfB Stuttgart ( Quote 1,20 bei Interwetten ): Dies ist die naheliegendste Option. Die Stuttgarter haben ihre Stärke in der MHP Arena bereits mit Siegen gegen Celta Vigo und Feyenoord unter Beweis gestellt. Maccabi Tel Aviv hat hingegen die letzten vier Europa-League-Spiele verloren und dürfte auch in Stuttgart große Schwierigkeiten bekommen, zu punkten.

Dies ist die naheliegendste Option. Die Stuttgarter haben ihre Stärke in der MHP Arena bereits mit Siegen gegen Celta Vigo und Feyenoord unter Beweis gestellt. Maccabi Tel Aviv hat hingegen die letzten vier Europa-League-Spiele verloren und dürfte auch in Stuttgart große Schwierigkeiten bekommen, zu punkten. Stuttgart Asiatisches Handicap -2.0 ( Quote 1,88 bei Bet365 ): Für risikofreudigere Tipper bietet sich diese Wette an. Maccabi hat in vier seiner fünf Gruppenspiele mit mindestens zwei Toren Unterschied verloren und stellt mit nur einem Treffer die schwächste Offensive. Da für Stuttgart auch die Tordifferenz im Kampf um die Top-Acht-Platzierung eine Rolle spielen könnte, ist ein dominanter und hoher Sieg wahrscheinlich.

Für risikofreudigere Tipper bietet sich diese Wette an. Maccabi hat in vier seiner fünf Gruppenspiele mit mindestens zwei Toren Unterschied verloren und stellt mit nur einem Treffer die schwächste Offensive. Da für Stuttgart auch die Tordifferenz im Kampf um die Top-Acht-Platzierung eine Rolle spielen könnte, ist ein dominanter und hoher Sieg wahrscheinlich. VfB Stuttgart gewinnt zu Null (Quote 2,10 bei Interwetten): Die Defensive des VfB hat sich, abgesehen vom Spiel gegen die übermächtigen Bayern, als sehr stabil erwiesen. In vier von sieben Heimspielen (ohne Bayern-Spiele) blieben die Stuttgarter ohne Gegentor. Da Maccabi in vier von fünf Europa-League-Partien kein Tor erzielen konnte, scheint ein Sieg ohne Gegentreffer eine vielversprechende Option zu sein.

Wir hoffen, unsere Analyse und Wett Tipps helfen dir bei deiner Entscheidung. Für die besten Quoten und Angebote unserer Partner wirf einen Blick auf unsere Seite. Nun wünschen wir dir viel Spaß und ein unterhaltsames Spiel! Es gibt immer wieder Buchmacher, die eine echte Freebet ohne Einzahlung parat haben. Solche Gratiswetten findest Du natürlich auch bei uns.