VfR Aalen – Schalke Tipp, Prognose & Quoten | 17.08.2024

SPORT1 Betting 16.08.2024 • 08:00 Uhr VfR Aalen – Schalke Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine DFB-Pokal Wette | Zieht Königsblau erwartungsgemäß in Runde 2 ein?

Unser VfR Aalen - Schalke Sportwetten Tipp zum DFB-Pokal Spiel am 17.08.2024 lautet: An der Favoritenrolle der Gäste aus dem Ruhrpott gibt es in unserem Wett Tipp heute nichts zu rütteln.

Der VfR Aalen ist als Landespokalsieger in Baden-Württemberg in die erste Runde des DFB-Pokals eingezogen und will nun auch gegen die Schalker für eine Überraschung sorgen. Zwischen der Oberliga, in der die Recken aus Baden-Württemberg nach ihrem Abstieg in der letzten Saison unterwegs sind, und der 2. Bundesliga liegen jedoch mehrere Klassen und somit sind die Rollen bereits vor dem Anpfiff sehr deutlich verteilt.

In unserem VfR Aalen Schalke Tipp sehen wir die Königsblauen klar vorn und spielen die Wette „Schalke gewinnt beide Halbzeiten“. Winamax bietet für diesen Spielausgang eine Quote von 2.00.

Darum tippen wir bei VfR Aalen vs Schalke auf „Schalke gewinnt beide Halbzeiten“:

Schalke agiert drei Spielklassen über dem Oberligisten.

Die Königsblauen verfügen über spürbar mehr Qualität in den eigenen Reihen.

Aalen holte nur einen Sieg aus den letzten drei Spielen (1U, 1N).

VfR Aalen vs Schalke Quoten Analyse:

Sofern den VfR Aalen Schalke Wettquoten am Markt „1x2″ Glauben geschenkt wird, wäre alles andere als ein deutlicher Sieg der Recken aus dem Ruhrpott als kleines Fußballwunder zu bewerten.

Beide Mannschaften standen sich bereits 2010 in der ersten Runde des DFB-Pokals gegenüber. Damals setzten sich die Königsblauen mit einem knappen 2:1 durch. Auch diesmal gehen die Wettanbieter von drei oder mehr Treffern aus.

Tippfreunde, die schnell Gelder transferieren möchten, um sich die besten VfR Aalen Schalke Quoten zu sichern, könnten z. B. einen Wettanbieter mit Apple Pay nutzen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

VfR Aalen vs. Schalke Prognose: Sorgt Aalen gegen die Schalker für eine Überraschung?

Man mag es kaum glauben, aber vor zehn Jahren hat der VfR noch in der 2. Bundesliga gekickt und spielte somit im Profifußball. Fortan ging es für den Klub jedoch immer weiter bergab. In der vergangenen Spielzeit konnte sogar in der Regionalliga Südwest nicht die Klasse gehalten werden und somit stand am Ende der Abstieg in die Oberliga Baden-Württemberg zu Buche.

Auch dort waren die Recken von Trainer Petar Kosturkov bisher nicht siegreich und mussten zum Auftakt mit einem 1:1 gegen SSV Reutlingen vorliebnehmen. Allgemein sieht die Bilanz des Übungsleiters sehr durchwachsen aus. Nur drei der neun Pflichtspiele waren unter seiner Federführung von Erfolg gekrönt (2U, 4N). Alle drei Erfolgserlebnisse resultierten im Landespokal, der in der letzten Spielzeit gewonnen wurde. In dieser Saison schied Aalen allerdings bereits in der 3. Runde gegen den Göppinger SV (0:1) aus.

Auf heimischem Boden legte Aalen in der letzten Saison große Probleme an den Tag und gewann nur fünf der 17 bestrittenen Heimspiele in der Regionalliga. Darüber hinaus standen fünf Remis und sieben Niederlagen zu Buche.

VfR Aalen - Schalke Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele VfR Aalen: 0:1 Göppinger SV (H), 1:1 SSV Reutlingen (H), 3:0 Sindelfingen (A), 4:1 Sonnenhof Großaspach (A), 1:3 SGV Freiburg (A).

Letzte 5 Spiele Schalke: 1:3 FC Nürnberg (A), 5:1 Eintracht Braunschweig (H), 0:2 Greuther Fürth (A), 2:1 Hansa Rostock (H), 4:0 VfL Osnabrück (A).

Letzte Spiele VfR Aalen vs. Schalke: 1:2 (H).

Die Schalker haben mit der Rückkehr ins deutsche Oberhaus ein großes Ziel in dieser Saison vor Augen. Der Einstieg in die aktuelle Spielzeit wurde mit Bravour gemeistert und führte zu einem deutlichen 5:1 gegen Braunschweig. Die starken Leistungen konnten jedoch am zweiten Spieltag in Nürnberg nicht bestätigt werden. Im Frankenland setzte es prompt einen Dämpfer (1:3).

Das Match gegen Aalen soll nun genutzt werden, um sich für die Paarung mit Magdeburg am dritten Spieltag warm zu schießen. Obwohl die Königsblauen den Recken aus der Oberliga spielerisch deutlich überlegen sind, ist das Match aber keineswegs als Selbstläufer zu betrachten.

Schalke muss in der Fremde alles in die Waagschale werfen. Sehr wenig Mut machen dabei die Auswärtsleistungen der letzten Saison. Nur drei der 17 Begegnungen auf des Gegners Platz wurden gewonnen. Darüber hinaus standen drei Remis und elf Niederlagen zu Buche. Vor allem die Defensive hinterließ einen wackeligen Eindruck und kassierte 39 Gegentore in den Stadien des Gegners.

Mit Felipe Sanchez und Adrian Gantenbein wurde ein neuer Innenverteidiger bzw. ein rechter Verteidiger geholt, damit Trainer Karel Geraerts die Defensive festigen kann. Bisher glückte dieses Unterfangen bei vier Gegentoren in den ersten beiden Liga-Duellen aber nicht.

Wer seine VfR Aalen Schalke Prognose auf mobilem Weg spielen möchte, könnte einfach die CrazyBuzzer App herunterladen. Der Bookie bietet unzählige Märkte zum Spiel und hält zudem vielversprechende DFB-Pokal Wettquoten bereit.

Unser VfR Aalen – Schalke Tipp: Schalke gewinnt beide Halbzeiten

Die Machtverhältnisse in diesem Spiel sind bereits vor dem Anpfiff sehr deutlich verteilt. Da Aalen drei Spielklassen unter Schalke agiert, hat die niedrige Siegquote der Knappen absolut ihre Daseinsberechtigung.

Vor allem nach der schwachen Leistung gegen Nürnberg am letzten Spieltag ist mit einer Reaktion der Königsblauen zu rechnen. Darüber hinaus befindet sich der VfR in der Formkrise und wird gegen den Zweitligisten keine Sonne sehen.