Viktoria Köln - Duisburg Tipp, Prognose & Quoten | 21.12.2025

SPORT1 Betting 20.12.2025 • 18:00 Uhr Viktoria Köln - Duisburg Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 3. Liga Wette | Kann der MSV seinen zweiten Platz verteidigen?

Unser Viktoria Köln - Duisburg Sportwetten Tipp zum 3. Liga Spiel am 21.12.2025 lautet: Trotz einer schwachen Serie aus den letzten acht Partien stehen die Zebras immer noch auf einem direkten Aufstiegsplatz. Diese Position ist im Wett Tipp heute zu Gast bei den Rechtsrheinischen aber in großer Gefahr.

In der 3. Liga geht es einen Spieltag vor dem Ende der Hinrunde sehr eng zu. Energie Cottbus steht mit 35 Punkten auf Rang 1. Zwischen Platz 2 und Rang 7 liegen dahinter aber nur drei Zähler. Aufsteiger Duisburg will seine Position als erster Verfolger des Spitzenreiters zum Abschluss des Jahres 2025 auf jeden Fall verteidigen.

Doch glaubt man den Quoten der Viktoria Köln Duisburg Prognose, wartet am Sonntag eine ganz enge Kiste auf die Zebras. Wir sehen bei dieser Partie, im Gegensatz zu den Buchmachern, die Hausherren knapp vorne und spielen so mit einer Quote von 1,52 bei NEO.bet den Viktoria Köln Duisburg Wett Tipp heute “Doppelte Chance 1/x”.

Darum tippen wir bei Viktoria Köln vs Duisburg auf “Doppelte Chance 1/x”:

Der MSV konnte nur 2 der letzten 8 Liga-Spiele für sich entscheiden

In 10 Drittliga-Duellen zwischen beiden Teams gab es gerade mal 1 Auswärtssieg

Lediglich drei Teams mehr Heimpunkte gesammelt als die Kölner

Viktoria Köln vs Duisburg Quoten Analyse:

Das Tabellenbild spricht für die Gäste. Denn der Zweite ist zu Gast beim Elften. So hat der Heimvorteil keine so großen Auswirkungen auf die Viktoria Köln vs Duisburg Wettquoten der besten Sportwetten Anbieter.

Die Zebras gehen mit einer Siegquote von 2,40 als leichte Favoriten ins Rennen. Für einen Heimsieg klettern die Quoten aber auch nur auf einen Wert von 2,72. Die höchsten Viktoria Köln gegen Duisburg Quoten warten mit einer 3,45 für ein Remis auf euch.

Auf Neukunden des Anbieters wartet der attraktive NEO.bet Bonus: Ihr könnt zwischen zwei verschiedenen Angeboten wählen: einem 100% Bonus bis zu 100€ oder einem 200% Bonus bis zu 50€.

Für Bestandskunden hat der Bookie den NEO.bet Promo Code parat. Willst du eine größere Auswahl an Sportwetten Tipps aus aller Welt, dann bist du bei uns genau richtig.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Viktoria Köln vs Duisburg Prognose: Hat der FCV auch ein Rezept gegen den MSV?

Vor der Saison stellte sich bei den Rechtsrheinischen die Frage, wie es für den Verein nach der sehr erfolgreichen Ära unter Olaf Janßen in der 3. Liga weitergehen würde. Im Vorjahr hatten die Kölner mit Platz 6 und 59 Punkten eine wahre Rekordsaison gespielt. Danach war der Aderlass mit 18 Abgängen, darunter Leistungsträger wie Said El Mala oder Serhat Semih Güler, aber besonders groß. Doch auch nach dem großen Umbruch spielt der FC Viktoria unter dem neuen Coach Marian Wilhelm eine sorgenfreie Spielzeit. Vor dem letzten Spieltag des Jahres steht der FCV im gesicherten Mittelfeld.

Am vergangenen Spieltag fanden die Höhenberger nach drei Niederlagen in Folge mit dem 3:0 in Aachen zurück in die Erfolgsspur. Hier waren die Gäste vor dem gegnerischen Tor maximal effizient und schlug nach Ecken gleich zweimal eiskalt zu. Die Viktoria erzielte schon 17 Tore nach ruhenden Bällen. Nur Tabellenführer Cottbus (18) weist bisher eine bessere Bilanz bei Standards auf. Zudem haben lediglich drei Teams mehr Heimpunkte gesammelt als die Kölner (16). Auch steht die Abwehr der Rechtsrheinischen mit 25 Gegentoren im Ligavergleich auf Platz 5.

Der MSV sorgt als Aufsteiger in der Drittliga-Saison 2025/26 für große Furore. An den ersten zehn Spieltagen blieben die Zebras ohne Niederlage. Inzwischen haben sich die Gegner allerdings besser auf die Meidericher eingestellt. Nach sieben Siegen und drei Unentschieden aus den ersten zehn Partien reichte es seit dem 11. Spieltag nur noch für zwei Dreier (3U, 3N). 22 Treffer aus den ersten zehn Partien, stehen zehn Tore aus den jüngsten acht Spielen gegenüber. In einer Formtabelle seit Mitte Oktober steht Duisburg lediglich auf Rang 15.

Trotzdem halten sich die Männer von Coach Dietmar Hirsch in der Gesamttabelle auf einem tollen zweiten Platz. 32 Tore bedeuten die fünftbeste Offensive. Und 22 Gegentreffer werden lediglich von drei Teams unterboten. Auch ist der MSV mit sechs Siegen und drei Remis aus neun Spielen das beste Heimteam der Liga. In der Fremde ist die Bilanz mit drei Siegen, drei Remis und drei Niederlagen dafür komplett ausgeglichen. Die schlechte Formkurve der letzten Wochen spielt bei unserem Viktoria Köln Duisburg Tipp aber dennoch eine große Rolle.

Viktoria Köln - Duisburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Viktoria Köln: 3:0 Aachen (A), 0:1 Ulm (H), 2:3 Cottbus (A), 1:5 Verl (H), 1:0 Wiesbaden (A)

Letzte 5 Spiele Duisburg: 0:0 Aue (H), 2:3 Cottbus (A), 3:1 Aachen (H), 1:4 Hoffenheim II (A), 2:1 Mannheim (H)

Letzte 5 Spiele Viktoria Köln vs Duisburg: 0:1 (A), 2:0 (H), 2:2 (H), 1:1 (A), 0:2 (A)

Für unsere Viktoria Köln Duisburg Prognose werfen wir natürlich auch einen Blick auf den direkten Vergleich. Diese Paarung gab es schon 22-mal. 12 Duelle wurden in der Oberliga ausgetragen. Nun kommt es zum elften Drittliga-Vergleich.

Die Kölner führen die Gesamtbilanz mit zehn Siegen zu acht Niederlagen an (4U). In Liga 3 gab es in zehn Partien lediglich einen Auswärtssieg. In der Vorsaison gewann der FC Viktoria daheim mit 2:0 und verlor beim MSV mit 0:1.

Die Rechtsrheinischen haben gerade mal eines der jüngsten vier Duelle gegen die Zebras verloren.

Wenn diese beiden Vereine in Köln aufeinander getroffen sind, fielen fast immer einige Tore. In sieben der jüngsten neun Duelle in Höhenberg gab es mindestens drei Treffer zu vermelden. Für den Viktoria Köln Duisburg Tipp “Über 2,5 Tore” bekommen wir dieses mal bei Winamax eine Quote von 1,82.

So seht ihr Viktoria Köln - Duisburg im TV oder Stream:

21. Dezember 2025, 19:30 Uhr, Sportpark Höhenberg, Köln

Übertragung TV: Magenta Sport

Übertragung Stream: Magenta Sport

MagentaSport überträgt in dieser Saison alle 380 Spiele der 3. Liga live. Pro Spieltag werden immer wieder auch einige Partien im Free-TV gezeigt. Das Duell zwischen Viktoria Köln und dem MSV Duisburg, welches am Sonntagabend um 19:30 Uhr im Sportpark Höhenberg angepfiffen wird, gehört aber nicht dazu.

Viktoria Köln vs Duisburg: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Viktoria Köln: Schulz - Ronstadt, L. Dietz, Greger, Sponsel - Kloss, Münst - Tonye, Popp - D. Otto, Lobinger

Ersatzbank Viktoria Köln: Boboy, Velasco, Kozuki, Eisenhuth, Agyekum, Zank, Ott, Engelhardt, Wolf

Startelf Duisburg: Braune - Bitter, Fleckstein, A. Hahn, Coskun - Müller - Dittgen, Noß, Viet, Sussek - Krüger

Ersatzbank Duisburg: Paris (Tor), Jessen, Schlicke, Meuer, Töpken, Göckan, Tugbenyo, Visser, Bulic

In unserer Viktoria Köln Duisburg Prognose gibt es auch einige Ausfälle zu vermelden. Die Hausherren müssen ohne Dudu, Handle und Pledl auskommen. Bei den Gästen fallen sogar Bookjans, Borkowski, Bulic, Göckan, Hanin und Symalla aus.

Unser Viktoria Köln - Duisburg Tipp: Doppelte Chance 1/x

Wir erwarten auch, wie die Buchmacher, ein enges Spiel zwischen der Viktoria und dem MSV. Wir sehen aber die Hausherren knapp vorne. Das hat mit der guten Heimausbeute der Kölner zu tun.

Zudem sprechen die Auswärtsbilanz und die Formkurve aktuell nicht gerade für den MSV. Auch müssen die Zebras mehr Ausfälle kompensieren als die Hausherren. Last but not least haben die Rechtsrheinischen im direkten Vergleich ebenfalls die Nase vorne.

So müsste für die Gastgeber mindestens ein Punkt herausspringen. Unser Viktoria Köln Duisburg Sportwetten Tipp lautet: “Doppelte Chance 1/x” mit einer Wettquote bei NEO.bet von 1,52.