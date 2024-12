Viktoria Pilsen - Manchester United Tipp, Prognose, Quote

SPORT1 Betting 11.12.2024 • 09:00 Uhr Viktoria Pilsen - Manchester United Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Europa League Wette | Ziehen die Tschechen an den Engländern vorbei?

Unser Viktoria Pilsen - Manchester United Sportwetten Tipp zum Europa League Spiel am 12.12.2024 lautet: Beide Konkurrenten holten bisweilen neun Punkte im Turnier und wollen nach unserem Wett Tipp heute besser dastehen als der diesmalige Kontrahent.

Mit Pilsen und United stehen sich am 6. Europa-League-Spieltag zwei Konkurrenten gegenüber, die beide nach wie vor ungeschlagen sind und auch in unserer Viktoria Pilsen Manchester United Prognose die Oberhand behalten wollen. Die Red Devils aus Manchester gingen im englischen Oberhaus zweimal in Serie leer aus und freuen sich auf die Abwechslung vom tristen Liga-Alltag. Die Tschechen haben jedoch nichts zu verschenken und tankten kürzlich mit einem knappen 2:1 gegen MFK Karvina auf nationaler Ebene weiteres Selbstvertrauen.

Aufgrund der schwankenden Leistungen der Engländer nehmen wir von einer Siegwette Abstand und spielen unseren Viktoria Pilsen Manchester United Wett Tipp heute auf “Beide Teams treffen” zu einer Quote von 1,68 bei Bwin .

Darum tippen wir bei Viktoria Pilsen vs Manchester United auf “Beide Teams treffen”:

Pilsen verpasste nur in einem der 5 EL-Duelle einen eigenen Treffer.

Manchester United verbuchte im Schnitt pro EL-Spiel 2 Tore.

Beide Mannschaften absolvierten 4 der 5 Begegnungen im Wettbewerb mit beiderseitigen Treffern.

Viktoria Pilsen vs Manchester United Quoten Analyse:

Die Bookies legen sich am klassischen Drei-Weg-Markt auf einen Favoriten fest. Dieser kommt aus dem Nordwesten Englands und bringt im Falle eines Auswärtssieges durchschnittliche Viktoria Pilsen Manchester United Quoten von 1,55 mit sich. Wer hingegen einen Heimsieg anvisiert, darf sich über deutlich mehr als den fünffachen Wetteinsatz freuen. Aufgrund des erhöhten Risikos bietet es sich jedoch an, diesen Tipp mit einer Gratiswette zu spielen, um eigene Verluste zu vermeiden.

Dennoch gehen die Wettanbieter von einem offensiven Match mit drei oder mehr Toren aus und servieren für diesen Spielausgang Viktoria Pilsen Manchester United Wettquoten von rund 1,60.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Viktoria Pilsen vs Manchester United Prognose: Holen die Red Devils den 3. EL-Sieg am Stück?

Viktoria Pilsen sorgte bereits zum Auftakt beim Bundesligisten in Frankfurt für eine Überraschung und entführte beim 3:3 einen Punkt aus dem Deutsche Bank Park. Im Anschluss folgten gegen Ludogorets (0:0) und PAOK Saloniki (2:2) zwei weitere Remis. Zuletzt war jedoch mit zwei Erfolgserlebnissen gegen Real Sociedad (2:1) und Dynamo Kiew (2:1) ein Aufwärtstrend zu verzeichnen.

Nach wie vor sind die Kicker aus Tschechien in der Europa League ungeschlagen und wollen ihre Serie im Viktoria Pilsen gegen Manchester United Tipp auch gegen den Premier-League-Klub fortsetzen. Die Elf von Trainer Miroslav Koubek hat nämlich den direkten Einzug in die Playoffs vor Augen. Mut macht in jedem Fall die bisherige Heimbilanz in der Europa League. Zu Hause resultierten vier von sechs möglichen Punkten.

Die Offensive verpasste nur in einem der fünf EL-Duelle einen eigenen Treffer und schenkte der Konkurrenz insgesamt neun Gegentore ein. Defensiv wurde nur einmal die Null gehalten.

Im Rahmen unserer Viktoria Pilsen Manchester United Prognose dürfte mit Toren zu rechnen sein. Auf nationaler Ebene wurden zuletzt vier Siege und ein Remis verbucht. Dennoch beträgt der Rückstand auf den Spitzenreiter Slavia Prag zehn Punkte.

Viktoria Pilsen - Manchester United Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Viktoria Pilsen: 2:1 MFK Karvina (A), 1:1 FK Teplice (H), 3:2 Jablonec (H), 2:1 Dynamo Kiew (A), 1:0 FC Hradec Kralove (A).

Letzte 5 Spiele Manchester United: 2:3 Nottingham Forest (H), 0:2 FC Arsenal (A), 4:0 FC Everton (H), 3:2 Bodö/Glimt (H), 1:1 Ipswich Town (A).

Letzte Spiele Viktoria Pilsen vs. Manchester United: -

Manchester United startete genau wie der Konkurrent aus Tschechien mit drei Remis ins Turnier. An den ersten drei Spieltagen wurden die Punkte mit Twente (1:1), Porto (3:3) und Fenerbahce (1:1) geteilt. Zuletzt kamen jedoch gegen PAOK Saloniki (2:0 ) und Bodö/Glimt (3:2) zwei Erfolgserlebnisse zum Vorschein. Vor allem gegen den norwegischen Vertreter zeigten die Kicker aus England Moral und drehten sogar einen zwischenzeitlichen Rückstand.

Die Offensive der Red Devils ist auf internationaler Ebene sehr gefährlich und blickt auf zehn Tore. Bisher hat Man United in jedem Europa-League-Duell mindestens einmal getroffen und erzielte zudem in zwei Paarungen in der Fremde insgesamt vier Tore. Die Abwehr musste sich vier Gegentore ankreiden lassen und hielt in keinem einzigen Fernduell die Null.

Wesentlich schlechter lief es für den englischen Rekordmeister jüngst auf nationaler Ebene. Selbst der neue Trainer Ruben Amorim scheint den Karren nicht aus dem Dreck ziehen zu können. Nur eines seiner vier PL-Duelle war von Erfolg gekrönt. Dem 4:0 gegen Everton stehen auf der anderen Seite ein Remis und zwei Niederlagen gegenüber. Vor allem defensiv überzeugten die Red Devils nicht und kassierten in 15 Liga-Duellen 18 Gegentore.

Mit LeoVegas mischt seit Anfang Dezember dieses Jahres ein alter Bekannter am deutschen Sportwetten-Markt mit und hält einen zusätzlichen Neukundenbonus für den Viktoria Pilsen Manchester United Tipp bereit. Ein Blick in unsere umfassende LeoVegas Bewertung liefert weitere Informationen zum Wettangebot, dem Bonus sowie den Quoten.

So seht ihr Viktoria Pilsen - Manchester United im TV oder Stream:

12. Dezember 2024, 18:45 Uhr, Doosan Arena, Pilsen

Übertragung TV: RTL+

Übertragung Stream: RTL+

Die Paarung zwischen Pilsen und Manchester United wird von RTL+ übertragen und ist somit nicht im Free-TV zu sehen.

Nur Spiele mit deutscher Beteiligung werden teilweise auf RTL übertragen. Alle anderen Begegnungen erfordern ein kostenpflichtiges Abo bei RTL+.

Viktoria Pilsen vs Manchester United: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Viktoria Pilsen: Jedlicka - Dweh, Markovic, Jemelka - Havel, Kalvach, Cerv, Souaré, Jirka, Sulc - Vydra

Ersatzbank Viktoria Pilsen: Baier, Tvrdon, Panos, Sloncik, Ricardinho, Hejda, Sojka, Kopic, Cadu, Mosquera, Vasulin

Startelf Manchester United: A. Onana - Yoro, de Ligt, Li. Martinez - Diallo, Mainoo, Ugarte, Diogo Dalot, Bruno Fernandes, Garnacho - Höjlund

Ersatzbank Manchester United: Bayindir, Malacia, Casemiro, Eriksen, Maguire, Mazraoui, Mount, Rashford, Zirkzee

Nennenswerte Ausfälle in Form von Verletzungen oder Sperren haben die Tschechen vor dem Kräftemessen mit den Red Devils nicht zu beklagen. In der Offensive gibt es mit Matej Vydra, Pavel Sulc und Prince Kwabena Adu drei Spieler, die jeweils in der Europa League zwei Tore auf dem Konto haben. Letzterer ist jedoch aufgrund von Visa-Problemen wettbewerbsübergreifend gesperrt.

United muss nach der Niederlage gegen Nottingham (2:3) eine Reaktion folgen lassen. Grundsätzlich haben auch die Engländer keine Ausfälle zu beklagen. Im Angriff ruhen in der Viktoria Pilsen vs. Manchester United Prognose alle Hoffnungen auf Rasmus Höjlund. Der Neuner ist mit drei Toren auf internationaler Ebene der treffsicherste Spieler in den eigenen Reihen.

Unser Viktoria Pilsen - Manchester United Tipp: Beide Teams treffen

Beide Konkurrenten haben im bisherigen Turnierverlauf einen gesunden Zug zum gegnerischen Gehäuse aufgezeigt und standen darüber hinaus defensiv nicht immer sicher. Sowohl die Tschechen als auch die Engländer absolvierten vier der fünf EL-Duelle mit beiderseitigen Toren. Mit einem ähnlichen Ergebnis ist auch diesmal zu rechnen.

Aufgrund der durchwachsenen Leistungen der Red Devils ist eine Drei-Weg-Wette mit Vorsicht zu genießen, wenngleich die Gäste aus England den Hausherren spielerisch deutlich überlegen sind.