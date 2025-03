Villarreal - Real Madrid Tipp, Prognose & Quoten 15.03.25

SPORT1 Betting 14.03.2025 • 09:00 Uhr Villarreal - Real Madrid Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine La Liga Wette | Werden die Königlichen zum Gewinner dieses Spieltags?

Unser Villarreal - Real Madrid Sportwetten Tipp zum La Liga Spiel am 15.03.2025 lautet: Nach dem Weiterkommen in der Champions League müssen sich “Los Blancos” wieder auf die spanische Liga konzentrieren. Im Wett Tipp heute winkt Real aber ein weiterer Erfolg.

Real Madrid hat es wieder einmal geschafft. Die Königlichen verloren zwar das Rückspiel am Mittwoch in der Champions League beim Nachbarn Atletico Madrid nach 120 Minuten mit 0:1, zogen mit diesem Ergebnis aber nach dem 2:1-Erfolg im Hinspiel in der Vorwoche ins Elfmeterschießen ein. In diesem setzten sich “Los Blancos” schließlich mit 4:2 durch.

Damit steht der Titelverteidiger erneut im Viertelfinale der Königsklasse. Schon am Samstag geht es für die Männer von Coach Carlo Ancelotti in La Liga mit unserer Villarreal Real Madrid Prognose weiter. Wir spielen dabei mit einer Quote von 1,54 bei Bet365 den Villarreal Real Madrid Wett Tipp heute “Sieg Real (DNB)”.

Darum tippen wir bei Villarreal vs Real Madrid auf “Sieg Real Madrid (DNB)”:

Villarreal konnte bisher nur 4 Heimspiele gegen Real Madrid gewinnen

Das Gelbe U-Boot steht in der Heimtabelle von La Liga lediglich auf Rang 10

Die Königlichen haben lediglich 2 der letzten 15 Duelle gegen den VCF verloren

Villarreal vs Real Madrid Quoten Analyse:

In der Tabelle der Rückrunde stehen beide Teams mit 14 Punkten gleichauf auf den Plätzen 3 und 4. Das Gelbe U-Boot hat sogar ein leicht besseres Torverhältnis (+9 zu +7). Trotzdem schlagen sich die Villarreal vs Real Madrid Quoten auf die Seite der Gäste.

Der Unterschied fällt aber nicht allzu deutlich aus. Für einen Sieg der Königlichen klettern die Quoten auf einen Höchstwert von 2,18. Auf der anderen Seite bekommt ihr für einen Dreier der Hausherren Villarreal gegen Real Madrid Wettquoten zwischen 3,00 und 3,10.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Villarreal vs Real Madrid Prognose: Kann das U-Boot den Meister ärgern?

Nachdem es bei Villarreal 2023/24 zwei Trainerentlassungen gegeben hatte, übernahm Coach Marcelino zum zweiten Mal die Mannschaft. Schon in seiner ersten Amtszeit zwischen 2013 und 2016 hatte der Trainer das Gelbe U-Boot immer unter die Top 6 der Abschlusstabelle geführt. Im Vorjahr reichte es am Ende aber nur für den ersten Nicht-Europapokal-Platz (8). Der Hauptgrund dafür war die schwache Defensive. Lediglich zwei Teams hatten noch mehr Gegentore kassiert. In dieser Spielzeit liegen die Männer von Coach Marcelino nach 27 Spieltagen auf Rang 5 und damit auf EL-Kurs.

Der Rückstand auf Rang 4 beträgt fünf Punkte. Das Polster auf Platz 6 liegt bei drei Zählern. Allerdings haben die Männer aus dem Osten Spaniens auch noch ein Nachholspiel in der Hinterhand. Villarreal ist vor allem in der Fremde stark. Nur Barca (30) hat auswärts mehr Punkte gesammelt als das „Submarino Amarillo“ (24), doch der VCF musste auch in den vergangenen neun Liga-Heimspielen gerade mal eine Pleite (4S, 4U) hinnehmen. Eine Gesamtserie von sechs Spielen ohne Niederlage (4S, 2U) ging am vergangenen Wochenende mit einer 0:1-Pleite beim abstiegsbedrohten Deportivo Alaves zu Ende.

Im CL-Rückspiel am Mittwoch zu Gast bei Atletico konnten die Königlichen das Hinspiel-Ergebnis nicht mal eine halbe Minute halten. Gegen die gute und zweikampfstarke Abwehr der Hausherren fiel Real nach dem frühen Rückstand nicht viel ein. Obwohl die Colchoneros am Ende bei den xG (1,36 zu 1,15) und den Gesamtschüssen (17:10) die Nase vorne hatten, musste das Elfmeterschießen entscheiden. In diesem bewies der Titelverteidiger die besseren Nerven. In der regulären Spielzeit hatten die Männer von Coach Carlo Ancelotti noch einen Strafstoß vergeben. So tanzen “Los Blancos” weiterhin auf drei Hochzeiten.

In der La-Liga-Tabelle hatte Madrid am vergangenen Spieltag punktemäßig zum Erzrivalen Barcelona aufgeschlossen. Allerdings haben die Katalanen ein Nachholspiel in der Hinterhand. Zudem ließ der amtierende Meister an den vergangenen sechs Spieltagen durch zwei Niederlagen und zwei Remis (2S) einige Punkte liegen. Real ist trotz einer Heimniederlage im Clasico gegen Barca mit elf Siegen und einem Remis bei 33:12 Toren das beste Heimteam der Liga. In 14 Gastspielen reichte es bisher für 23 Zähler (6S, 5U, 3N). Damit liegt man sieben Punkte hinter dem besten Auswärtsteam (Barcelona) zurück. Ihr wollt nach eurem Villarreal Real Madrid Tipp euer Wettguthaben schnell wieder zur Verfügung haben? Dann werft doch mal einen Blick auf unsere Liste der Wettanbieter mit schneller Auszahlung !

Villarreal - Real Madrid Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Villarreal: 0:1 Deportivo Alaves (A), 1:0 Rayo Vallecano (A), 1:1 Valencia (H), 2:1 Las Palmas (A), 5:1 Valladolid (H)

Letzte 5 Spiele Real Madrid: 0:1, 4:2 n.E. Atletico Madrid (A), 2:1 Rayo Vallecano (H), 2:1 Atletico Madrid (H), 1:2 Betis Sevilla (A), 1:0 Real Sociedad (A)

Letzte 5 Spiele Villarreal vs Real Madrid: 0:2 (A), 4:4 (H), 1:4 (A), 3:2 (A), 2:3 (H)

Bei unserer Villarreal Real Madrid Prognose darf natürlich der Blick auf den direkten Vergleich nicht fehlen. Dieses Duell gab es bisher 52 Mal. Das Gelbe U-Boot konnte dabei erst sechs Siege feiern, demgegenüber stehen 17 Remis und 29 Niederlagen.

Auch zu Hause bei Villarreal spricht die Bilanz mit elf Erfolgen bei vier Pleiten für die Königlichen. Das Hinspiel in der laufenden Saison ging in Madrid mit 2:0 an “Los Blancos”. Von den vergangenen 15 Duellen konnten die Ostspanier nur zwei für sich entscheiden (7U, 6N).

WETT-TIPPS BEI SPORT1

In den letzten sechs Duellen zwischen beiden Vereinen fielen insgesamt 28 Tore. Auch dieses Mal rechnen die Bookies mit einigen Treffern. Wir kommen zum gleichen Ergebnis und spielen in der Betano App mit einer Quote von 1,50 den Villarreal Real Madrid Tipp “Über 2,5 Tore”.

So seht ihr Villarreal - Real Madrid im TV oder Stream:

15. März 2025, 18:30 Uhr, Estadio de la Ceramica, Villarreal

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

DAZN ist der offizielle Partner von La Liga in Deutschland und in Österreich. So werden die Partien aus der höchsten spanischen Spielklasse exklusiv von diesem Streaming-Dienst ausgestrahlt. Dazu gehört auch das Duell zwischen Villarreal und Real Madrid.

Der Anpfiff im Estadio de la Ceramica von Villarreal erfolgt am Samstag um 18:30 Uhr.

Villarreal vs Real Madrid: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Villarreal: Conde - Foyth, Kambwala, Costa, Cardona - Yeremy, Gueye, Parejo, Alex Baena - Pepe, Ayoze

Ersatzbank Villarreal: Luiz Junior (Tor), Bailly, Navarro, Raul Albiol, Barry, Alfonso Pedraza, Santi, Suarez, Buchanan

Startelf Real Madrid: Courtois - Fede Valverde, Asencio, Rüdiger, F. Mendy - Tchouameni, Modric, Bellingham, Rodrygo, Vinicius Junior - Mbappe

Ersatzbank Real Madrid: Fran, Lunin (Tor), Alaba, Ramon, Arda Güler, Chema Andres, Garcia, Camavinga, Vazquez, Brahim Diaz, Fran Garcia, Endrick

Bei Real fehlen weiterhin wichtige Spieler wie Jesus Vallejo, Dani Ceballos, Eder Militao und Dani Carvajal. Das müssen wir bei der Villarreal vs Real Madrid Prognose bedenken.

Auch die Hausherren können nicht auf Spieler wie Kiko Fermenia, Gerard Moreno und Ilias Akhomach zurückgreifen.

Unser Villarreal - Real Madrid Tipp: Sieg Real Madrid (DNB)

Für die Königlichen steht am Samstag einiges auf dem Spiel, denn im Parallelspiel nehmen sich Atletico Madrid und der FC Barcelona gegenseitig die Punkte weg. So können sich die Gäste bei Villarreal nicht von den CL-Strapazen über 120 Minuten ausruhen.

Am Ende sehen wir die Männer von Coach Carlo Ancelotti aber trotzdem vorne. Das hat mit dem direkten Vergleich zu tun und mit der Tatsache, dass sich das Gelbe U-Boot in dieser Saison in der Fremde wohler fühlt als daheim. Wir sichern unseren Tipp bei den schwankenden Leistungen von Real aber mit dem Zusatz “Draw No Bet” ab.