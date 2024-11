Wales - Island Tipp, Prognose & Quoten | 19.11.2024

SPORT1 Betting 18.11.2024 • 12:26 Uhr Wales - Island Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Nations League Wette | Bleibt Craig Bellamy ungeschlagen?

Unser Wales - Island Sportwetten Tipp zum Nations League Spiel am 19.11.2024 lautet: So viel Glück wie beim 0:0 gegen die Türkei (3,02 xGA) wird Wales in unserem Wett Tipp heute nicht haben.

Craig Bellamy steht seit fünf Spielen für die walisische Nationalmannschaft an der Seitenlinie. Noch musste der 45-Jährige seinem Team bei keiner Niederlage zuschauen (3S, 2U). Sogar die Chance auf den direkten Aufstieg in die Nations League A ist in unserer Wales Island Prognose nicht unbedingt vom Tisch.

Geschenkt bekommen die Drachen den Sieg gegen Island allerdings nicht. Schon im ersten Duell verspielte Wales eine zwischenzeitliche 2:0-Führung und ließ sich ein 2:2 abringen. Ohne Gegentor bleiben die Gastgeber in unserem Wales Island Wett Tipp heute nicht. Unsere Entscheidung fällt bei Bwin auf eine Quote von 1,75 für „Island Über 0,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Wales vs Island auf „Island Über 0,5 Tore“:

Island erzielte bis jetzt in jedem Gruppenspiel mindestens einen Treffer.

Island gab 4,0 Torschüsse pro Spiel ab (7.) und hat eine herausragende Schussverwandlungs-Quote von 14,0 Prozent.

Wales erlaubte 7,8 erwartbare Gegentore (11.).

Wales vs Island Quoten Analyse:

Die Spielanlage der Waliser konzentriert sich unter Craig Bellamy zunehmend auf Ballbesitz-Fußball. In den ersten fünf Auftritten haben die Drachen unter ihrem neuen Trainer überzeugt und sich für die Wales Island Quoten einen klaren Vorteil erarbeitet.

Zu Hause erhält der Tabellenzweite die wesentlich niedrigeren Wales Island Wettquoten und bleibt bei unter 1,70. Ein Erfolg der „Strakarnir okkar“ ist mit Siegquoten bis 6,00 ein verführerisches Angebot, auch bei den Wettanbietern mit PayPal.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Wales vs Island Prognose: Nordische Kälte

Egal, wie diese Nations-League-Saison endet, für Island kann sie als Erfolg verbucht werden. Die „Strakarnir okkar“ gewann erstmals in ihrer Nations-League-Historie eine Partie. Am vergangenen Spieltag schlugen die Gäste zum zweiten Mal zu und besiegten Montenegro, ebenso wie im Hinspiel, mit 2:0.

Island-Trainer Age Hareide lässt seine Mannschaft gerne in einem klassischen 4-4-2 auflaufen, setzt auf simple Abläufe, aber effektive Abläufe und wenig Ballbesitz (40,7 Prozent).

Dort findet ihr den ersten Unterschied zwischen den beiden Mannschaften im Wales Island Tipp. Craig Bellamy, ehemals Co-Trainer von Bayerns Vincent Kompany, favorisiert Ballbesitz-Fußball (55,5 Prozent) und konnte Wales damit auf den zweiten Platz der Nations League B Gruppe 4 führen.

Es gibt natürlich noch Herausforderungen, mit denen sich Bellamy beschäftigen muss. Zunächst muss der Abschluss zielsicherer werden. Wales verwandelte nur zehn Prozent der Torschüsse in Treffer um und hinkte den 8,5 erwartbaren Toren (5.) doch deutlich hinterher (5 Tore).

Wales - Island Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Wales: 0:0 Türkei (A), 1:0 Montenegro (H), 2:2 Island (A), 2:1 Montenegro (A), 0:0 Türkei (H).

Letzte 5 Spiele Island: 2:0 Montenegro (A), 2:4 Türkei (H), 2:2 Wales (H), 1:3 Türkei (A), 2:0 Montenegro (H).

Letzte Spiele Wales vs. Island: 2:2 (A), 3:1 (H), 1:0 (A).

Beim 0:0 gegen die Türkei erlaubte Wales 3,02 erwartbare Gegentore und hatte auch noch das notwendige Elfmeter-Glück beim verschossenen Strafstoß von Kerem Aktürkoglu.

Die Verteidigung profitierte in mehreren Partien vom sogenannten „Quäntchen Glück“. Drei zugelassene Gegentore fallen um ein Vielfaches besser aus, als 7,8 erwartbare Gegentore (11.) erahnen lassen.

Das Hinspiel gegen Island wiederum konnte Wales dominieren (2,40:1,17 xG) und schon im ersten Durchgang mit 2:0 in Führung gehen. Allerdings verspielte die Bellamy-Auswahl diesen Vorsprung und ließ schlussendlich zwei Zähler liegen (2:2).

Laut Wales Island Prognose spricht vor allem die Kaltschnäuzigkeit vor dem gegnerischen Kasten für die Gäste. Island (4,0) gab nicht nur mehr Torschüsse pro Spieltag als Wales ab (3,2), sondern ging ebenso wesentlich sorgsamer mit den Abschlüssen um (14,0 Prozent Schussverwandlungs-Quote, Wales: 10,0).

Im Gegenzug erlaubte die isländische Auswahl allerdings in allen drei Gruppenspielen (Duelle mit Montenegro ausgeschlossen) „Über 1,5 Gegentore“. 8,5 erwartbare Gegentore (12.) in nur fünf Begegnungen jagen keiner Offensive, die etwas auf sich hält, Angst ein.

So seht ihr Wales - Island im TV oder Stream:

19. November 2024, 20.45 Uhr, Cardiff City Stadium, Cardiff.

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Somit könnte ein Sportwetten Bonus für die Quote von 1,90 für den Wales Island Tipp „Wales Über 1,5 Tore“ ein kerniges Angebot sein. Dafür müssten die Drachen aber natürlich an ihrer Schussverwandlungs-Quote feilen.

Diese war zumindest in den letzten beiden Aufeinandertreffen mit Island nicht allzu schlecht. In diesen Duellen erzielte Wales jeweils „Über 1,5 Tore“ (2:2, 3:1).

Wales vs Island: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Wales: Darlow - Roberts, Mepham, Davies, Williams, J. James, Sheehan, D. James, Wilson, Thomas, Johnson.

Ersatzbank Wales: Ward, King, Cabango, Norrington-Davies, Dasilva, Allen, Colwill, Koumas, Brooks, Cullen, Harris

Startelf Island: Valdimarsson - Lunddal, Palsson, Ingason, Sampsted, Gudmundsson, Traustrason, Johannesson, Thorsteinsson, Gudjohnsen, Oskarsson.

Ersatzbank Island: Petersson, Olafsson, Palsson, Thorhallsson, Magnusson, Baldursson, Elleertsson, Thordarson, Willumsson, Andersen Willumsson, Magnusson.

Für die Torgefahr der Gäste sorgte zuletzt vor allem Orri Oskarsson. Der Profi von Real Sociedad erzielte bereits drei Treffer in der Nations League, zwei davon in den beiden vorangegangenen Duellen mit Montenegro (2:0) und der Türkei (2:4). Die Hausherren müssen sich in der Wales Island Prognose somit in Acht nehmen.

Etwas überraschend fallen die Statistiken zu den gesammelten Ballkontakten im gegnerischen Strafraum aus. Dort rangiert Island (90) sogar leicht vor den Gastgebern (87).

Unser Wales - Island Tipp: Island Über 0,5 Tore

Bis jetzt konnte Island in jedem Gruppenspiel der aktuellen Nations-League-Ausgabe mindestens einen Treffer erzielen. Vier der fünf vorangegangenen Gruppenspiele boten der „Strakarnir okkar“ sogar genügend Optionen für „Über 1,5 Tore“.