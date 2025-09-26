Wehen Wiesbaden - Saarbrücken Tipp, Prognose & Quoten | 27.09.2025

SPORT1 Betting 26.09.2025 • 18:00 Uhr Wehen Wiesbaden - Saarbrücken Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 3. Liga Wette | Endet die Siegesserie der Saarländer?

Unser Wehen Wiesbaden - Saarbrücken Sportwetten Tipp zum 3. Liga Spiel am 27.09.2025 lautet: Die Offensive der Gäste hat in den ersten Wochen über ihren Erwartungen getroffen. Das ändert sich im Wett Tipp heute.

Fünf Punkte beträgt der Rückstand des SVWW vor der Wehen Wiesbaden Saarbrücken Prognose auf den Tabellenzweiten aus dem Saarland. Beide Teams haben sich zuletzt in achtbarer Form präsentiert und auf unterschiedliche Art und Weise gepunktet.

Am liebsten will der FCS in der BRITA-Arena den fünften Saisonsieg in Serie feiern. Diese Hoffnung müssen wir den Gästen in unserem Wehen Wiesbaden Saarbrücken Wett Tipp heute nehmen. Unsere Empfehlung: “Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore” mit einer Quote von 1.70 bei Bwin.

Darum tippen wir bei Wehen Wiesbaden vs Saarbrücken auf “Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore”:

In 3 Heimspielen des SVWW sind insgesamt 13 Treffer gefallen (8:5).

Saarbrücken hat nur eines der 3 bisherigen Auswärtsspiele gewonnen (1S, 1U, 1N, 6:6 Tore).

Laut erwartbaren Punkte müssten die Gäste auf dem 18. Tabellenplatz liegen.

Wehen Wiesbaden vs Saarbrücken Quoten Analyse:

Alois Schwartz und seine Mannschaften verzücken das Saarland dieser Tage. Die Gäste feierten jüngst ihren vierten Drittliga-Sieg in Serie und belegen den zweiten Tabellenplatz. Beim Öffnen der Sportwetten Apps entdecken wir jedoch leicht höhere Wehen Wiesbaden Saarbrücken Wettquoten für einen Auswärtssieg.

Das passt nicht unbedingt zum aktuellen Tabellenbild, korreliert jedoch mit den verteilten erwartbaren Punkten des FCS. In dieser Kategorie belegen die Schwartz-Schützlinge nur den 18. Tabellenplatz und verdienen sich somit die leichte Außenseiterrolle im Vergleich der Wehen Wiesbaden Saarbrücken Quoten.

Wehen Wiesbaden vs Saarbrücken Prognose: Bahnt sich ein Bruch an?

Neben der Offensive des MSV Duisburg (18) ragt die effektive Angriffsreihe des Tabellenzweiten heraus (17). Vor unserem Wehen Wiesbaden gegen Saarbrücken Tipp haben die Gäste in sechs von sieben Drittliga-Spielen mindestens doppelt getroffen.

Alois Schwartz hat offensichtlich seine bevorzugten Spieler gefunden und sieht im Laufe der Spiele nur wenige Anlässe für Wechsel. Bis auf die beiden Abstiegskandidaten aus Havelse (26) und Schweinfurt (28) hat kein Drittligist weniger Wechsel während einer Partie vorgenommen als der FCS (29).

Diesen Wert halten wir für die Wehen Wiesbaden - Saarbrücken Prognose im Hinterkopf. Aktuell befinden sich die Teams in einer englischen Woche und das Pensum fordert seinen Tribut.

Viel wichtiger ist jedoch eine andere Zahl, mit der wir den Wehen Wiesbaden vs. Saarbrücken Tipp aufziehen. Die Gäste haben ligaweit die wenigsten Schüsse abgegeben (85)!

Wehen Wiesbaden - Saarbrücken Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Wehen Wiesbaden: 0:0 Ingolstadt (A), 2:0 Regensburg (H), 1:3 Duisburg (A), 0:2 Elversberg (H), 1:0 Schweinfurt (A).

Letzte 5 Spiele Saarbrücken: 2:1 Schweinfurt (H), 3:1 Ulm (H), 3:1 Stuttgart 2 (A), 4:1 Aue (G), 0:2 Osnabrück (A).

Letzte 5 Spiele Wehen Wiesbaden vs. Saarbrücken: 1:1 (H), 1:3 (A), 0:2 (H), 2:2 (A), 1:0 (H).

Diese Zahl verwundert - immerhin ist die Rede von der zweitbesten Offensive der 3. Liga. Außerdem hat die Schwartz-Elf mit großem Abstand die wenigsten Ballkontakte im gegnerischen Sechzehner gesammelt (72).

Der SVWW belegt in dieser Statistik den zweiten Rang und hat die Kugel im gegnerischen Strafraum bereits 154 Mal berührt, mehr als doppelt so oft wie der Tabellenzweite.

Darüber hinaus ist der Spielort ein wegweisender Faktor für unsere Entscheidung im Wehen Wiesbaden gegen Saarbrücken Tipp. Durchschnittlich sind in der BRITA-Arena 4,33 Treffer pro Begegnung gefallen (3 Spiele, 8:5 Tore).

Für einen Teilerfolg würden uns bereits zwei Treffer in diesem Duell genügen. Das sollte definitiv möglich sein, auch wenn Saarbrücken die wenigsten erwartbaren Tore der dritten Liga gesammelt hat (6,49 xG).

Auf dem anderen Ende der Skala sind die Hausherren unterwegs. Wiesbaden bringt die drittbeste erwartbare Offensive der dritthöchsten deutschen Spielklasse auf das Feld (14,62 xG).

So seht ihr Wehen Wiesbaden - Saarbrücken im TV oder Stream:

27. September 2025, 14 Uhr, Brita-Arena, Wiesbaden

Übertragung TV: MagentaTV

Übertragung Stream: MagentaTV

Zudem enthielten die vier vorangegangenen Vergleiche zwischen dem SVWW und Saarbrücken jeweils mindestens zwei Tore. Der FCS kam dabei deutlich besser durch die Begegnungen und gewann zwei von vier Partien (2U).

Aus unserer Perspektive ist ein Auswärtssieg der Gäste maximal ein Fall für eine Gratiswette. Saarbrücken hat in dieser Spielzeit jedes Heimspiel gewonnen (4), auswärts aber nur einen weiteren Sieg ergattert (3 Spiele, 1S, 1U, 1N).

Wehen Wiesbaden vs Saarbrücken: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Wehen Wiesbaden: Stritzel - Wohlers, Gillekens, Janitzek, May - Bogicevic, Gözüsirin, Suarez Greilinger - Schleimer, Agrafiotis

Ersatzbank Wehen Wiesbaden: Brdar, Lewald, Neubert, Mockenhaupt, Fechner, Nejad, Johansson, Becker, Flotho

Startelf Saarbrücken: Menzel, Wilhelm, Bichsel, Sonnenberg - Multhaup, Rabihic, Krahn, Bretschneider - Elongo-Yombo, Pick - Brünker

Ersatzbank Saarbrücken: Paterok, Bormuth, Schumacher, Kamara, Civeja, Baumann, Schmidt, Wollschläger

Hinzu kommt, dass die Schwartz-Elf bisher an keinem einzigen Spieltag eine weiße Weste eingesackt hat. Fernab der eigenen Arena ist das Torverhältnis ausgeglichen (6:6), während die Verteilung der Treffer im heimischen Stadion ein deutliches Plus für den FCS zeigt (11:4).

Ganz anders ist die Hintermannschaft der Truppe von Nils Döring zuletzt aufgetreten. Wiesbaden kassierte nur in einem der vier vorangegangenen Drittliga-Spiele einen oder mehrere Gegentreffer.

Unser Wehen Wiesbaden - Saarbrücken Tipp: Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore

Wiesbaden hat im eigenen Stadion die Chance, den Rückstand auf einen Aufstiegskandidaten zu verkürzen. Der SVWW bringt die Offensivpower mit, um dem FCS das Wasser zu reichen und hat jüngst mit der eigenen Hintermannschaft des Öfteren die Null bewahrt.