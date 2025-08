Wer qualifiziert sich für die Champions-League-Gruppenphase?

SPORT1 Betting 03.08.2025 • 18:00 Uhr Die Champions League Playoffs laufen auf Hochtouren! Finde heraus, welche Teams die letzten Tickets für die Gruppenphase ergattern und welche Favoriten und Außenseiter noch um den Einzug kämpfen.

29 Plätze der Ligaphase sind fest vergeben. Die restlichen Tickets werden von der UEFA über die Champions League Qualifikation verteilt. Aus einem Topf von 53 Mannschaften setzen sich am Ende der Quali sieben Klubs über zwei unterschiedliche Wege durch. Bei den besten Wettanbietern könnt ihr aktuell noch auf die Drittrunden-Spiele der Champions League Quali bieten.

Die stärksten Teams hängen im Ligaweg

An großen Namen mangelt es dem Ligaweg nicht. Acht Mannschaften klären die Vergabe von zwei Tickets. Der Sieger aus der Begegnung Nizza vs. Benfica Lissabon trifft in der entscheidenden Playoff-Paarung auf den Gewinner der Partie Glasgow Rangers gegen Viktoria Pilsen. Angemessene Quoten für beide Vergleiche findet ihr bei Betway.

Am wahrscheinlichsten ziehen die Scharlachroten aus Portugal in die Ligaphase ein. Benfica partizipierte bereits in der ersten Ausgabe des neuen Liga-Modus und begeisterte teilweise mit offensiven Meisterleistungen. Die 4:5-Niederlage am vorletzten Spieltag gegen Barcelona wird ebenso vielen im Gedächtnis geblieben sein wie das 3:3 in der Zwischenrunde gegen AS Monaco.

Der zweite Zugang zur Ligaphase könnte für etwas mehr Spannung sorgen. Die Gewinner der Begegnungen Feyenoord vs. Fenerbahce und RB Salzburg gegen Brügge komplettieren die Playoffs über den Ligaweg. Jose Mourinho liebäugelt mit den gelben Kanarienvögeln an der Aufmerksamkeit, die über die CL-Ligaphase gewährleistet wird.

Ihm gegenüber sitzt Robin van Persie auf der Bank von Feyenoord. Beide Vereine steigen erst in Runde drei der Champions League Quali ein und bestreiten ihr erstes Pflichtspiel gegeneinander. In den Sportwetten Apps wird der türkische Vertreter als leichter Favorit gehandelt, ebenso wie Brügge im Vergleich mit RB Salzburg.

Favoriten über den Meisterweg

Wesentlich mehr Tickets lässt sich die UEFA über den Meisterweg aus der Tasche ziehen. Zu den sechs Siegern aus den Paarungen der dritten Qualifikationsrunde gesellen sich in den Playoffs vier weitere Mannschaften. Neben Sturm Graz müssen Celtic Glasgow, Basel und Bodö/Glimt jeweils nur die letzte Runde überstehen.