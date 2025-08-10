Wer wird Meister in Italien? | Kann Napoli seinen Scudetto verteidigen?

SPORT1 Betting 10.08.2025 • 18:00 Uhr Das Meisterrennen in der Serie A 2025/26 verspricht große Spannung | Beim Blick auf die Quoten der Buchmacher sticht in Italien aber kein klarer Favorit heraus.

Am 23. August beginnt die neue Saison in der italienischen Serie A. Wer holt sich in der Spielzeit 2025/26 den Scudetto? Schaut man vor dem Start bei NEO.bet auf die Quoten der Langzeitwette “Wer wird Meister?” gibt es keinen klaren Favoriten. Viele Mannschaften gehen mit einem neuen Coach ins Rennen.

Zudem wurden neue Stars wie Kevin De Bruyne oder Luka Modric nach Italien gelotst. Das verspricht viel Spannung. An erster Stelle steht bei NEO.bet, der immer zu den besten Wettanbietern auf dem Markt gehört, aber Titelverteidiger Neapel. Und auch wir werfen einen Blick auf das Meisterrennen in der italienischen Beletage!

Serie A 2025/26: Wer holt sich den Scudetto? Unsere Quoten für die italienische Meisterschaft

Aktuell hat NEO.bet zwei Langzeitwetten für die Serie A im Angebot. Bei dem Bookie mit deutscher Lizenz kann natürlich auf den neuen Titelträger gewettet werden. Zudem gibt es noch den Wettmarkt “Wer kommt in die Champions-League-Ränge?” Ganz oben thront in beiden Fällen der amtierende Meister.

In einem spannenden und dramatischen Rennen sicherte sich die SSC Napoli mit einem 2:0-Heimsieg gegen Cagliari am letzten Spieltag 2024/25 den zweiten Scudetto innerhalb von drei Spielzeiten. In diesem Jahr setzen die “Partneopei” auf Konstanz und konnten Meistertrainer Antonio Conte halten.

Der Kader wurde mit Spielern wie Kevin De Bruyne, Sam Beukema, Lorenzo Lucca und Noa Lang verstärkt. Zudem hatten die “Gli Azzurri” schon in der vergangenen Saison mit nur 30,7 Expected Goals und 27 Gegentreffern die beste Abwehr. Für eine Titelverteidigung von Neapel gibt es bei NEO.bet aktuell eine Quote von 2,56.

Beim Blick in die NEO.bet App dürfte Inter Mailand erneut der schärfste Konkurrent der SSC werden. Die “Nerazzurri” waren in der vergangenen Saison nur einen Sieg von der Serie-A-Meisterschaft sowie dem Henkelpott in der Champions League entfernt. Doch am Ende stand der “Football Club Internazionale” mit leeren Händen da.

Dann verabschiedete sich Erfolgstrainer Simone Inzaghi auch noch nach Saudi-Arabien. Schon bei der Klub WM stand mit Cristian Chivu ein neuer Coach an der Seitenlinie. Nach einem gewissen Umbruch und mit dem neuen Übungsleiter steht der Verein nun vor einer etwas ungewissen Saison.

Sicher hat man mit Profis wie Lautaro Martinez, Marcus Thuram und Nicolo Barella immer noch viel Qualität im Kader. So bekommt ihr für den Scudetto von Inter bei NEO.bet eine Quote von 3,55. Ihr habt noch kein Konto bei dem Anbieter? Dann wartet nicht mehr lange und sichert euch nach der NEO.bet Anmeldung den NEO.bet Willkommensbonus!

Stammt das Überraschungsteam aus Rom?

Ein spannendes Projekt entsteht aktuell in der Hauptstadt. Schon in der Rückrunde der Vorsaison war die AS Roma unter Coach Claudio Ranieri das mit Abstand beste Team in Italien. Damit zogen die Giallorossi am Ende noch in die Europa League ein. Da Ranieri aber nicht mehr für eine weitere Spielzeit zur Verfügung stand, musste ein Nachfolger her.

Und hier landeten die Verantwortlichen mit Gian Piero Gasperini einen echten Coup. Gasperini hatte zuvor in Bergamo hervorragende Arbeit geleistet und Atalanta in neun Jahren sechs Mal unter die Top 4 der Serie A geführt. Auch der Kader wurde mit Spielern wie Evan Ferguson, Wesley und Neil El Aynaoui kräftig aufgemöbelt.

Den ersten Platz traut NEO.bet der Roma mit einer Quote von 13,0 noch nicht zu. Dafür bekommt ihr bei dem Buchmacher, der im NEO.bet Test immer hervorragend abschneidet, eine 2,36, wenn die Gelb-Roten am Ende unter den Top 4 landen.

Natürlich muss man in jedem Jahr auch den Rekordmeister auf dem Zettel haben. Schon im vergangenen Jahr hatte Juventus mit dem neuen Trainer Thiago Motta einen Angriff auf den ersten Scudetto seit der Saison 2019/20 gestartet. Doch der Coach, der zuvor Bologna in die Königsklasse geführt hatte, wurde im März 2025 entlassen.

Nachfolger Igor Tudor brachte die “Bianconeri” am Ende gerade noch so unter die Top 4. Nun setzen die Verantwortlichen weiter auf den kroatischen Übungsleiter. Zudem wurde die Offensive mit Jonathan David verstärkt. Doch es bleiben einige Zweifel. NEO.bet sieht die “Alte Dame” mit einer Quote von 5,4 immerhin auf dem dritten Platz.

Sorgt Altstar Modric für einen Aufschwung bei den Rossoneri?

Die AC Milan ging als Vizemeister in die vergangene Saison und wollte noch höher hinaus. Am Ende herrschte nach vielen Experimenten und Trainerwechseln aber ein großes Chaos, welches schließlich lediglich für den achten Platz in der Serie A reichte. Mit der Niederlage im Pokalfinale gegen Bologna wurde das internationale Geschäft komplett verpasst.

Die Rossoneri gehen mit Coach Massimiliano Allegri, der die Mannschaft schon 2011 zum Scudetto geführt hat, ins neue Jahr. Ein interessanter Mix aus jungen Talenten soll von Stars wie Luka Modric, Rafael Leao, Noah Okafor und Mike Maignan angeführt werden. In der Vorbereitung glückte immerhin ein beachtlicher Sieg gegen Liverpool (4:2).

Und auch NEO.bet traut Mailand mit einer Quote von 1,58 ein Top-4-Finish zu. Für Neu- und Bestandskunden hat der Anbieter zudem immer den NEO.bet Promo Code parat!

Serie A 2025/26: Napoli wird erneut Meister!

Langzeitwetten sind immer mit einem gewissen Risiko verbunden. Denn so eine Saison mit 38 Spieltagen ist lang. Hier kann viel passieren. Und in der kommenden Spielzeit 2025/26 der Serie A kristallisiert sich bisher kein klarer Favorit heraus.

Für uns hat aber auch Neapel die besten Chancen auf die Titelverteidigung. Die SSC konnte ihren Trainer halten und den Kader gezielt verstärken. Zudem hat die Konkurrenz fast ausnahmslos mit eigenen, teilweise großen Baustellen zu kämpfen.

Serie A 25/26: Wer holt sich den Scudetto? Alle Quoten bei NEO.bet:

Mannschaft Serie A Meister Quoten SSC Neapel 2,56 Inter Mailand 3,55 Juventus 5,40 AC Mailand 6,40 AS Rom 13,0 Atalanta Bergamo 25,0 Lazio Rom 40,0 Como 50,0 AC Florenz 55,0 Bologna 60,0 Genua FC 85,0 Udinese 85,0 FC Turin 85,0 Sassuolo 85,0 Cremonese 90,0 Pisa 90,0 Lecce 90,0 Cagliari 90,0 Hellas Verona 90,0 Parma Calcio 90,0