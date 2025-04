Werder Bremen - St. Pauli Tipp, Prognose, Quoten 27.04.25

Unser Werder Bremen - St. Pauli Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 27.04.2025 lautet: Die Bremer legen einen Endspurt im Kampf um Europa hin und haben die letzten vier Spiele alle gewonnen. Im Wett Tipp heute glauben wir an eine Fortsetzung dieser Serie gegen die Kiezkicker.

Am 27. April 2025, um 17:30 Uhr treffen im Weserstadion Werder Bremen und St. Pauli am 31. Spieltag der Bundesliga aufeinander. Werder Bremen, aktuell auf Platz 8 der Tabelle mit 45 Punkten, strebt eine europäische Platzierung an und hat nur zwei Punkte Rückstand auf Rang 6. St. Pauli hingegen will so schnell wie möglich den Klassenerhalt fixieren, liegt mit 30 Punkten auf Platz 14 und hat acht Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone.