Werder Bremen vs Bayern München Prognosen, Wett-Tipps und Quoten | Bundesliga am 14.02.2026

SPORT1 Betting 13.02.2026 • 18:00 Uhr Die aktuellsten Werder Bremen vs Bayern München Prognosen von unseren Wett-Experten für das Bundesliga-Duell am 14.02.2026.

Der FC Bayern gewann die letzten 16 Gastspiele beim SV Werder. Das ist die längste Sieges-Serie eines Vereins auswärts bei einem Gegner im deutschen Profifußball. Und Erfolg Nummer 17 für die Münchner steht unmittelbar bevor. In unserer Werder Bremen vs Bayern München Prognose ist der Rekordmeister nämlich der klare Favorit.

Angesichts der aktuellen Form beider Teams und der erdrückenden Dominanz der Münchner in der Vergangenheit deutet alles auf einen deutlichen Auswärtssieg am Samstag, den 14.02.2026, hin. Die Werder Bremen vs Bayern München Quoten spiegeln diese Erwartung wider.

Für diesen Bundesliga-Spieltag sehen wir die Gäste klar im Vorteil und empfehlen daher den Wett-Tipp auf einen Sieg der Bayern. Bei Merkur Bets gibt es hierfür eine Quote von 1,32.

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Die Tabelle der Bundesliga lügt nicht: Ganze 35 Punkte trennen den FC Bayern München von Werder Bremen vor diesem Duell. Diese Kluft wird sich voraussichtlich noch vergrößern, da die Mannschaft von Vincent Kompany als überwältigender Favorit in die Partie geht.

Für Bremen ist der Abstiegskampf Realität, und obwohl dieses Spiel nicht zu den Schlüsselpartien im Kampf um den Klassenerhalt zählt, wäre jeder Punktgewinn gegen den Tabellenführer ein riesiger Bonus.

Die Münchner werden das Spielgeschehen mit ihrem durchschnittlichen Ballbesitz von rund 68 Prozent dominieren. Es ist daher unwahrscheinlich, dass die Heimmannschaft viel vom Ball sehen wird, insbesondere in den offensiven Zonen. Kompanys Taktik mit einer sehr hoch stehenden Abwehrlinie ermöglicht es dem FC Bayern, den Gegner in dessen Hälfte einzuschnüren. Die hochkarätige Offensive um Spieler wie Luis Diaz und Harry Kane profitiert von den anhaltenden Angriffswellen und könnte gegen eine der anfälligsten Abwehrreihen der Liga erneut ein Torfestival feiern.

Die Bremer Offensive hingegen stellt kaum eine Bedrohung dar und weist einen der niedrigsten Werte für erwartete Tore (xG) in der Liga auf. Eine deutliche Leistungssteigerung ist nötig, um gegen die Bayern zu bestehen. Die aktuellen Werder Bremen vs Bayern München Quoten deuten auf eine sehr geringe Erfolgswahrscheinlichkeit für die Gastgeber hin, die bei nur etwa 13 Prozent liegt.

Werder Bremen vs Bayern München: Wett-Tipps für Sportwetter

Für diese Begegnung haben wir basierend auf der Analyse verschiedene Wett-Tipps herausgearbeitet, die interessante Möglichkeiten bieten könnten. Hier sind unsere detaillierten Empfehlungen für Ihre Werder Bremen vs Bayern München Prognosen:

Sieg Bayern ( Quote 1,32 bei Merkur Bets ): Die Münchner haben sich nach ein paar durchwachsenen Ergebnissen mit einem 5:1-Sieg gegen Hoffenheim eindrucksvoll zurückgemeldet. Der Rekordmeister trifft nun auf ein Bremer Team, das sich weiterhin schwertut. Die Bayern haben nur eine von 21 Ligapartien verloren und 17 davon gewonnen. In dieser Zeit erzielten die Münchner im Schnitt 3,76 Tore pro Spiel, was den FCB zur gefährlichsten Offensive in Europas Top-5-Ligen macht. Bremen hingegen ist seit elf Ligaspielen sieglos und erzielte in diesem Zeitraum durchschnittlich nur 0,58 Tore pro Spiel. Es ist daher schwer vorstellbar, dass die Hausherren die Tormaschine aus München übertreffen können.

Nun bist du an der Reihe! Die besten Wettanbieter für deine Tipps findest du auf unserer dazugehörigen Seite. Wir wünschen dir viel Spaß und ein spannendes Spiel am Samstagnachmittag!