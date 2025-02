Werder Bremen - Wolfsburg Tipp, Prognose, Quoten 01.03.25

SPORT1 Betting 28.02.2025 • 06:00 Uhr Werder Bremen - Wolfsburg Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Findet der SVW einen Ausweg aus der Krise?

Unser Werder Bremen - Wolfsburg Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 01.03.2025 lautet: Die Saison der Bremer droht in der Bedeutungslosigkeit zu versinken. Auch der Wett Tipp heute daheim gegen die Wölfe verspricht keine wirkliche Besserung.

Unter der Woche wollten der SV Werder und der VfL Wolfsburg eigentlich den Einzug ins DFB-Pokal-Halbfinale feiern, doch die beiden Vereine mit dem “W” auf der Brust blieben auf der Strecke. Während Bremen ein 1:2 beim Drittligisten Arminia Bielefeld hinnehmen musste, verloren die Wölfe mit 0:1 bei RB Leipzig.

Wie haben die beiden Mannschaften das Aus im Pokal verkraftet? Die Quoten der Werder Bremen Wolfsburg Prognose können sich auf keinen Favoriten einigen. Wir sehen die Gäste etwas vorne und spielen mit einer Quote von 1,50 bei Interwetten den Werder Bremen Wolfsburg Wett Tipp heute “Doppelte Chance X2”.

Darum tippen wir bei Werder Bremen vs Wolfsburg auf “Doppelte Chance X2”:

Bremen liegt in der Jahrestabelle 2025 auf Platz 18

Wolfsburg kassierte in den 8 Bundesliga-Partien 2025 nur eine Niederlage

Die Wölfe gewannen schon 12 Gastspiele beim SVW, darunter auch 3 der jüngsten 4

Werder Bremen vs Wolfsburg Quoten Analyse:

Die Gäste haben in der Tabelle vier Plätze und vier Punkte Vorsprung auf den kommenden Gegner. Dieses Polster wird aber durch den Heimvorteil des SVW aufgehoben. So liefern uns die Werder Bremen vs Wolfsburg Quoten keine Hilfestellung.

Für einen Heimsieg bekommt ihr bei den Bookies eine Höchstquote von 2,65. Ein Dreier der Niedersachsen wird aber auch nur mit Werder Bremen gegen Wolfsburg Wettquoten zwischen 2,55 und 2,62 belohnt.

Werder Bremen vs Wolfsburg Prognose: Kann der SVW den Bock umstoßen?

Bis zum 15. Spieltag hatte der SV Werder mit der besten Punkteausbeute seit 2011/12 eine tolle Saison gespielt, doch seitdem läuft bei den Grün-Weißen nicht mehr viel zusammen. In diesem Kalenderjahr kommen die Männer von Coach Ole Werner nur auf einen Sieg und fünf Punkte. Kein anderer Bundesligist musste seit der Winterpause so viele Gegentore hinnehmen wie der SVW (22). So stehen die Norddeutschen in der Jahrestabelle 2025 auf dem letzten Platz.

Am Dienstag im Pokal wollten die Bremer eigentlich eine Reaktion auf die jüngste 0:5-Pleite in Freiburg zeigen und bei Drittligist Bielefeld ins Halbfinale einziehen, doch nach zwei bitteren Patzern lag Werder zur Pause schon mit 0:2 zurück und konnte diesen Rückstand nicht mehr aufholen. In der BL-Heimtabelle steht Bremen mit drei Siegen aus elf Spielen lediglich auf Platz 13 (4U, 4N). Bei einem xGA von 34,7 hat die Mannschaft schon 47 Gegentore kassiert. Mehr Treffer zu diesem Zeitpunkt setzte es in der Vereinshistorie nur viermal. Immerhin beträgt das Polster auf den Relegationsplatz 15 Zähler. Ihr sucht für euren Werder Bremen Wolfsburg Tipp noch nach einer Gratiswette? Wir haben die Bonusangebote der Wettanbieter auf der Suche nach Gratiswetten und Freebets durchforstet.

Eigentlich kassierten die Wölfe in der Rückrunde mit dem knappen 2:3 bei den Bayern nur eine Niederlage. Zudem ist der VfL in dieser BL-Saison besonders auswärtsstark. Lediglich der Rekordmeister gewann mehr Auswärtsspiele (7) als die Wölfe (6). Kein Team holte in dieser BL-Spielzeit in der Fremde anteilig so viele Punkte wie die Wolfsburger (59 Prozente). Mit vier Remis aus den letzten fünf Liga-Partien kommen die Niedersachsen aber nicht wirklich vom Fleck. Vier Wochen nach dem 2:2 gegen Kiel fühlte sich das 1:1 gegen Bochum am Samstag erneut wie eine weitere schmerzhafte Pleite an.

Vier der letzten fünf Heimspiele gegen Teams, die auf den Tabellenplätzen 17 und 18 standen, konnte die Truppe von Trainer Ralph Hasenhüttl nicht gewinnen. Gegen Bochum holte der VfL immerhin schon den neunten Punkt nach Rückständen in dieser Saison. Das wird ligaweit nur von Hoffenheim übertroffen (10). Selbst verspielten die Wölfe aber bereits 15 Punkte nach Führungen. Das ist der Liga-Höchstwert! Die Offensive kommt bei einem xG-Wert von 34,5 auf 46 Tore und kann auch die beste Shot Conversion (22,1 Prozent) im Oberhaus vorweisen.

Werder Bremen - Wolfsburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Werder Bremen: 1:2 Arminia Bielefeld (A), 0:5 SC Freiburg (A), 1:3 Hoffenheim (H), 0:3 Bayern München (A), 1:0 Mainz (H)

Letzte 5 Spiele Wolfsburg: 1:1 Bochum (H), 2:1 VfB Stuttgart (A), 0:0 Leverkusen (H), 1:1 Frankfurt (A), 2:2 Holstein Kiel (H)

Letzte 5 Spiele Werder Bremen vs Wolfsburg: 4:2 (A), 0:2 (H), 2:2 (A), 2:1 (H), 2:2 (A)

Auf der einen Seite feierte Wolfsburg in seiner Bundesliga-Geschichte bei keinem anderen Verein so viele Auswärtssiege wie bei Werder (12) und erzielte bei keinem anderen Team so viele Auswärtstore wie in Bremen (42). Dabei entschieden die Wölfe drei der vergangenen vier Gastspiele an der Weser für sich.

Auf der anderen Seite verlor der SVW unter Ole Werner lediglich eines seiner fünf BL-Duelle mit dem VfL (2S, 2U). Am 7. Spieltag dieser Saison gewannen die Männer aus der Hansestadt mit 4:2 bei den Niedersachsen und könnten nun erstmals seit 2016/17 wieder beide Liga-Duelle gegen die Wolfsburger siegreich gestalten. Bei unserer Werder Bremen Wolfsburg Prognose müssen wir aber auch berücksichtigen, dass Ralph Hasenhüttl fünf seiner acht Bundesliga-Spiele gegen Werder gewinnen konnte. So viele Siege als Trainer gelangen ihm im Oberhaus sonst nur gegen den FSV Mainz 05 (auch 5).

So seht ihr Werder Bremen - Wolfsburg im TV oder Stream:

01. März 2025, 15:30 Uhr, Weserstadion, Bremen

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go

Am 24. Spieltag steht am Samstagnachmittag bei Sky eine Fünfer-Konferenz an. Der Bezahlsender zeigt die fünf Partien aber auch als Einzelspiel. Dazu gehört auch das Duell zwischen Bremen und Wolfsburg.

Der Anpfiff im Weserstadion von Bremen erfolgt wie gewohnt um 15:30 Uhr.

Werder Bremen vs Wolfsburg: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Werder Bremen: Zetterer - Pieper, Stark, A. Jung - Weiser, Lynen, Agu - Bittencourt, Stage - Njinmah, Silva

Ersatzbank Werder Bremen: Backhaus, Kolke, Kaboré, Köhn, Malatini, Veljkovic, Alvero, Burke, Grüll, Nankishi, Topp

Startelf Wolfsburg: M. Müller - Fischer, Vavro, Koulierakis, Maehle - Svanberg - B. Dardai, Wimmer - Tiago Tomas, Amoura - Wind

Ersatzbank Wolfsburg: Klinger, Pervan, Bornauw, Odogu, Roerslev, Bröger, Gerhardt, Kaminski, Vranckx, K. Behrens, Skov Olsen

Bei den Hausherren fallen mit Ducksch, Friedl und Schmid drei absolute Leistungsträger aus. Das hat definitiv eine Auswirkung auf unsere Werder Bremen Wolfsburg Prognose, doch auch die Liste der Ausfälle der Wölfe ist recht lang.

Dabei verpassen Spieler wie Angely, Arnold, Bialek, Grabara, Majer, Nmecha, Paredes und Rogerio die Partie.

Unser Werder Bremen - Wolfsburg Tipp: Doppelte Chance X2

Nach Niederlagen gegen Teams wie Hoffenheim (1:3), Freiburg (0:5) und Bielefeld (1:2) fällt es schwer, auf Bremen zu setzen. So verspricht auch das Heimspiel gegen Wolfsburg keine wirkliche Besserung, denn die Wölfe sind in dieser Saison recht auswärtsstark, haben an den letzten acht Spieltagen nur eine Niederlage kassiert (3S, 4U) und sind seit fünf Runden ungeschlagen (1S, 4U).

Zudem hat sich der VfL zuletzt im Weserstadion ganz wohlgefühlt. So können wir den Hausherren nicht mehr als einen Punkt zutrauen.