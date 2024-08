West Ham - Manchester City Tipp, Prognose, Quoten 31.8.24

Unser West Ham - Manchester City Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 31.08.2024 lautet: Der amtierende Meister hat seine Hausaufgaben an den ersten beiden Spieltagen gemacht und jeweils mit mindestens zwei Toren Differenz gewonnen. Ähnlich souverän erwarten wir Manchester City im Wett Tipp heute.

Mit Erling Haaland ist nicht zu spaßen. Der Mittelstürmer der Citizens erzielte am vergangenen Spieltag gegen Ipswich einen Hattrick (4:1) und ist auch ein wesentlicher Faktor für die West Ham Manchester City Prognose. In seinen 68 Premier-League-Spielen war der amtierende Torschützenkönig (27 Tore) an 79 Toren beteiligt (65 Tore, 12 Assists).