Wie schneiden die deutschen und österreichischen Spieler bei den Australian Open 2026 ab?

Wenig überraschend gehört Alexander Zverev beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres wieder zum engeren Favoritenkreis. Doch was für Auftaktmatches und Chancen warten auf die anderen Teilnehmer aus Deutschland und Österreich?

Am Sonntag, den 18. Januar 2026, ist es so weit. In Down Under beginnt das erste Tennis-Grand-Slam-Turnier des Jahres. Bei den Australian Open gehen insgesamt acht deutsche und drei österreichische Spielerinnen und Spieler an den Start. Wie stehen die Chancen der Teilnehmer aus Deutschland und Österreich?

Wem droht ein frühes Aus? Und wer darf auf einen langen Verbleib im Turnier hoffen? Kann Alexander Zverev wieder wie im Vorjahr ins Endspiel hoffen? Wir werfen mit Interwetten einen Blick auf die ersten Partien und den möglichen Turnierverlauf von Zverev, Altmaier, Struff, Lys, Maria und Siegemund.

Von den Startern aus Deutschland und Österreich spielt beim Gesamtsieger-Markt nur Alexander Zverev eine Rolle. Buchmacher Interwetten sieht den Weltranglistendritten mit einer Quote von 24,0 hier aber auch lediglich auf Rang 4.

Dafür findet ihr aber bei Interwetten Quoten für alle Matches der deutschen und österreichischen Teilnehmer in Runde 1 der Australian Open 2025:

Zverev (ATP Nr. 3) - Diallo (ATP Nr. 41) 1,10 - 6,75

Hanfmann (ATP Nr. 101) - Svajda (ATP Nr. 143) 2,10 - 1,75

Kopriva (ATP Nr. 100) - Struff (ATP Nr. 84) 2,80 - 1,43

Altmaier (ATP Nr. 44) - Cilic (ATP Nr. 70) 2,45 - 1,55

Siegemund (WTA Nr. 47) - Samsonova (WTA Nr. 18) 4,20 - 1,22

Cirstea (WTA Nr. 41) - Lys (WTA Nr. 39) 1,80 - 2,00

Marcinko (WTA Nr. 77) - Maria (WTA Nr. 42) 1,37 - 3,00

Selekhmeteva (WTA Nr. 98) - Seidel (WTA Nr. 78) 2,10 - 1,69

Misolic (ATP Nr. 82) - Davidovich Fokina (ATP Nr. 15) 9,50 - 1,05

Grabher (WTA Nr. 92 - Cocciaretto (WTA Nr. 80) 3,70 - 1,27

Lamens (WTA Nr. 95) - Potapova (WTA Nr. 54) 2,90 - 1,40

Die Chancen der deutschen Profis

Acht deutsche Profis schlagen in Melbourne auf – jeweils vier Damen und Herren. Die gute Nachricht: Nur Laura Siegemund trifft auf eine gesetzte Spielerin.

Zverev (ATP Nr. 3) - Diallo (ATP Nr. 41)

Alexander Zverev stand im vergangenen Jahr im Finale der Australian Open. Der Rest der Saison verlief danach aber eher enttäuschend. Trotzdem gehört die Nummer drei der Welt in Down Under erneut zum engsten Favoritenkreis. Beim United Cup, der Generalprobe vor den Australian Open, gab es einen Sieg gegen Griekspoor und eine Niederlage gegen Hurkacz. Schon in Runde 1 wartet eine knifflige Aufgabe. Denn der Auftaktgegner Diallo ist die Nummer 41 im ATP-Ranking und war einer der Aufsteiger des Jahres 2025. Trotzdem ist “Sascha” der klare Favorit der Buchmacher. Frühestens im Halbfinale kann die deutsche Nummer 1 auf Carlos Alcaraz treffen.

Hanfmann (ATP Nr. 101) - Svajda (ATP Nr. 143)Yannik Hanfmann rutschte nach der Absage des Finnen Emil Ruusuvuori ins Hauptfeld des Grand-Slam-Turniers in Melbourne und konnte sich die Qualifikation sparen. Zum Auftakt bekommt es der Deutsche nun mit einem Qualifikanten zu tun. Gegen den US-Amerikaner Svajda schicken die Buchmacher den 34-Jährigen trotzdem als leichten Außenseiter ins Rennen. Sollte sich der Karlsruher durchsetzen, wartet mit sehr großer Wahrscheinlichkeit in der zweiten Runde die Nummer eins der Welt, Carlos Alcaraz.Kopriva (ATP Nr. 100) - Struff (ATP Nr. 84)

Jan-Lennard Struff kam 2025 in Wimbledon in Runde 3 und bei den US Open sogar in Runde 4. Auch für die bevorstehenden Australian Open hat der 35-Jährige eine akzeptable Auslosung erwischt. Der Buchmacher Interwetten sieht den Warsteiner gegen den Tschechen Kopriva als recht klaren Favoriten. In der zweiten Runde könnte dann allerdings Taylor Fritz warten.

Altmaier (ATP Nr. 44) - Cilic (ATP Nr. 70)

Daniel Altmaier ist aktuell die deutsche Nummer zwei. Auch der 27-Jährige konnte im Vorjahr mit Runde 4 bei den French Open und Runde 3 bei den US Open zwei gute Grand-Slam-Ergebnisse verbuchen. Zum Auftakt des Turniers in Melbourne bekommt es der Mann aus Kempen mit Marian Cilic zu tun. Der inzwischen 37-jährige Kroate hatte 2014 die US Open gewinnen können. Im Duell mit Altmaier sieht Interwetten den Altmeister auch trotz der etwas schlechteren Weltranglistenposition recht klar vorne.

Siegemund (WTA Nr. 47) - Samsonova (WTA Nr. 18)

Laura Siegemund ist mit ihren 37 Jahren nach Venus Williams und Tatjana Maria die drittälteste Spielerin im Damenwettbewerb. Das Losglück war ihr nicht unbedingt hold. Denn sie hat mit der Russin Liudmila Samsonova eine gesetzte Spielerin in der ersten Runde erwischt. Das schlägt sich auch in den Wettquoten nieder. Doch die deutsche Nummer 3 hat die letzten beiden Duelle gegen Samsonova gewonnen.

Cirstea (WTA Nr. 41) - Lys (WTA Nr. 39)

Eva Lys ist aktuell die deutsche Nummer eins bei den Damen. 2025 konnte sie in Melbourne als Lucky Loser ins Achtelfinale einziehen. So hat die 24-Jährige nun einige Weltranglistenpunkte zu verteidigen. Ihre Gegnerin Sorana Cirstea spielt mit 35 Jahren ihre letzte Saison und dürfte somit besonders motiviert sein. Interwetten rechnet mit einem engen Duell auf Augenhöhe.

Marcinko (WTA Nr. 77) - Maria (WTA Nr. 42)

Tatjana Maria hat auf den ersten Blick eine gute Auslosung erwischt. Die deutsche Nummer 2 spielt gegen die Kroatin Petra Marcinko, gegen die sie das bislang einzige Duell vor einem Jahr gewinnen konnte. Die Buchmacher sind aber skeptisch und schicken die 38-Jährige aus Deutschland als Außenseiterin ins Rennen. Auf die die Siegerin wartet in Runde 2 mit entweder Sofia Kenin oder Peyton Stearns (beide USA) eine machbare Aufgabe.

Selekhmeteva (WTA Nr. 98) - Seidel (WTA Nr. 78)

Ella Seidel hat es in Melbourne zum dritten Mal ins Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers geschafft. Nun hofft die Hamburgerin auch auf ihren ersten Sieg bei einem Major. Ihre Gegnerin, Oksana Selkhmteva, steht im WTA-Ranking hinter ihr. So schlägt sich auch Interwetten auf die Seite der 20-Jährigen.

Die Chancen der österreichischen Profis

Aus österreichischer Sicht steht bei den Männern nur Filip Misolic im Hauptbewerb. Bei den Frauen nehmen die Neo-Österreicherin Anastasia Potapova und Julia Grabher an dem Turnier in Melbourne teil.

Misolic (ATP Nr. 82) - Davidovich Fokina (ATP Nr. 15)

Filip Misolic hat nun wirklich kein gutes Los erwischt. Denn der Österreicher trifft in der ersten Runde auf den als Nummer 14 gesetzten Spanier Alejandro Davidovich Fokina, der beim ATP250-Turnier in Adelaide als topgesetzter Akteur das Finale erreicht hat. Der Mann aus Graz hat dagegen keinen guten Start ins neue Jahr hingelegt. In Brisbane war in der 1. Quali-Runde Endstation, zuletzt in Adelaide in der 2. Quali-Runde.

Grabher (WTA Nr. 92 - Cocciaretto (WTA Nr. 80)

Julia Grabher kämpft sich in diesem Jahr nach einer Verletzungspause zurück. Die 29-Jährige bekommt es mit der Italienerin Elisabetta Cocciaretto zu tun. In der Weltrangliste liegt die 24-jährige Italienerin knapp vor der Vorarlbergerin. Für Buchmacher Interwetten ist die Österreicherin sogar die recht klare Außenseiterin.

Lamens (WTA Nr. 95) - Potapova (WTA Nr. 54)

Die gebürtige Russin Anastasia Potapova tritt ab der Saison 2026 für Österreich an. Damit wurde die 24-Jährige als Nummer 54 der Welt auch gleich die österreichische Nummer 1 bei den Damen. Sie bekommt es mit der Niederländerin Suzan Lamens zu tun. Durch die klar bessere Platzierung im WTA-Ranking ist Potapova auch bei den Wettanbieter deutlich favorisiert.