SPORT1 Betting 12.08.2025 • 18:00 Uhr Wer kann PSG stoppen? | Der amtierende Champions-League-Sieger geht als haushoher Favorit in die neue Saison der Ligue 1!

Alles andere als der Meistertitel von Paris Saint-Germain wäre aus Quotensicht eine riesige Überraschung. Olympique Marseille und AS Monaco sind bei den Buchmachern die aussichtsreichsten Herausforderer.

Paris Saint-Germain hat in Frankreich die letzten vier Ligue-1-Meisterschaften alle gewonnen. Insgesamt gingen 12 der letzten 14 Liga-Titel an die Rot-Blauen aus der Hauptstadt. In der vergangenen Saison sicherte sich der Verein zudem nicht nur den Sieg im Coupe de France, sondern auch den Champions-League-Titel.

Und in der neuen Spielzeit 2025/26 spricht auch alles für die Rouge-et-Bleu. Bei Buchmacher NEO.bet gibt es bei der Langzeitwette für den Meistertitel von PSG gerade mal eine niedrige Quote von 1,11. Kann wirklich niemand die Pariser stoppen? Auch wir werfen einen Blick auf die Quoten in der Ligue 1 vor dem Saisonstart.

Wird PSG auch 2025/26 Meister in der Ligue 1?

Seit PSG von 2011 von Qatar Sports Investments übernommen wurde, dominiert der Verein den französischen Fußball. Nur zwei Teams konnten in diesem Zeitraum den Parisern den Meistertitel streitig machen. Unter der Regie von Coach Luis Enrique wurde die Lücke zum Rest der Liga noch mal größer. Am Ende der Saison 2024/25 hatte Paris 19 Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger.

Gekrönt wurde die Spielzeit durch den Gewinn des Champions-League-Titels, den Coupe de France und den Einzug ins Finale der Klub-WM 2025. Und mit einem Mix aus jungen französischen Talenten und internationalen Stars wie Ousmane Dembélé, Vitinha, Desire Doué oder Khvicha Kvaratskhelia spricht nichts dafür, dass sich an der Dominanz der “Rouge-et-Bleu” etwas ändert.

Buchmacher NEO.bet, der in unserem NEO.bet Test immer bestens abschneidet, schickt Olympique Marseille und AS Monaco als erste Verfolger von PSG in die neue Saison. Vor allem im Fürstentum tut sich einiges. Unter Coach Adi Hütter wurde Monaco einmal Zweiter und einmal Dritter. Die Mannschaft spielt unter dem Ex-Trainer der Frankfurter Eintracht einen offensiven Fußball, wie ein Expected Torverhältnis von plus 38 in der Vorsaison zeigte.

Für die kommende Spielzeit hat sich der Verein mit Profis wie Eric Dier, Paul Pogba oder Lukas Hradecky verstärkt. Für den Meistertitel der Monegassen gibt es in der NEO.bet App zwar eine hohe 13,0. Aber die Wette “Monaco kommt in die Top 3” ist mit einer Quote von 1,82 eine bessere Bank. Ihr habt noch kein Konto bei dem Bookie? Dann sichert euch nach der NEO.bet Anmeldung den NEO.bet Bonus!

Olympique Marseille wurde gleich im ersten Jahr unter Coach Roberto De Zerbi Vizemeister und ist der einzige Verein, der von der Fanbase her mit PSG mithalten kann. OM hofft seit langer Zeit auf den ersten Meistertitel seit 2010. Mit Talenten wie Angel Gomes, Facundo Medina, Igor Paixao und CJ Egan-Riley sowie Stars wie Adrien Rabiot, Mason Greenwood, Amine Gouiri und Pierre-Emerick Aubameyang haben “Les Phocéens” viel Qualität zu bieten.

Genauso wie bei Monaco wird der Meistertitel von Marseille bei NEO.bet, der zu den besten Buchmachern auf dem Markt gehört, mit einer Quote von 13,0 belohnt.

Bei NEO.bet, der natürlich auch zu den Wettanbietern mit deutscher Lizenz gehört, schneidet mit der siebtbesten Meisterquote ein Aufsteiger überraschend gut ab. Der Paris FC ist nach 46 Jahren Abstinenz wieder zurück in der höchsten französischen Spielklasse. Bis 2024 bekam der PFC sein Geld 2024 unter anderem aus dem Ölstaat Bahrain. Nun steht die milliardenschwere Unternehmerfamilie Arnault hinter dem Aufsteiger.

Die Verantwortlichen setzen eigentlich vornehmlich auf einheimische Spieler. Diese Strategie soll auch in Zukunft fortgesetzt werden. Trotzdem gab man für Spieler wie Simon (Nantes, 7 Mio.), Otavio (FC Porto, 12 Mio) und Sangui (Reims, 10 Mio) viel Geld aus. Trainer Stephane Gilli hat ein Team geformt, das aus Sicht der Experten in der Ligue 1 mithalten kann. Das sieht auch NEO.bet so.

Was passiert nach dem zurückgezogenen Zwangsabstieg mit Lyon?

Und dann steht natürlich die Zukunft von Olympique Lyonnais auf dem Spiel. Der Verein hatte zwischen 2002 und 2008 siebenmal die Ligue 1 für sich entschieden. Am 24. Juni 2025 waren “Les Gones” wegen Verstößen gegen die Finanzauflagen in die Ligue 2 zurückgestuft worden. Nach einem erfolgreichen Einspruch darf Lyon in der kommenden Saison nicht nur in Frankreichs Ligue 1, sondern auch gleichzeitig in der Europa League spielen. NEO.bet sieht OL mit einer Quote von 50,0 auf Rang 6.

PSG bleibt das Maß aller Dinge! Monaco ist ein Kandidat für die Top 3!

Nach der sensationellen Vorsaison hat sich PSG auf dem Transfermarkt vornehm zurückgehalten. Doch der Kader der “Rouge-et-Bleu” hat immer noch deutlich mehr Qualität als der Rest der Ligue 1.

Wetten auf den Meister “Paris St. Germain” bringen aber nicht wirklich etwas ein. Stattdessen trauen wir der AS Monaco auch im dritten Jahr unter Coach Hütter eine Top-3-Platzierung zu!

Alle Quoten zum Markt “Wer wird Meister in der Ligue-1-Saison 2025/26” bei NEO.bet:

Ligue 1 Meister 2025/26 Wettquoten Paris St. Germain 1,11 Olympique Marseille 13,0 AS Monaco 13,0 Lille OSC 25,0 OGC Nice 36,0 Olympique Lyon 50,0 Paris FC 95,0 Racing Straßburg 95,0 AJ Auxerre 95,0 FC Lorient 95,0 FC Metz 95,0 Angers SCO 95,0 Le Havre AC 95,0 Stade Brest 29 95,0 Stade Rennes 100,0 FC Toulouse 100,0 FC Nantes 100,0 RC Lens 100,0