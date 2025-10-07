SPORT1 Betting 07.10.2025 • 18:00 Uhr Muss die deutsche Nationalmannschaft in die Play-offs? | Nach einem zweiten Ausrutscher wäre der Gruppensieg wohl weg!

Noch nie hat Deutschland die Teilnahme an einer WM verpasst. Doch im Kampf um die Tickets für die Weltmeisterschaft 2026 muss die DFB-Elf die Pleite gegen die Slowakei kompensieren und droht somit den Sieg in der Quali-Gruppe A zu verpassen.

Deutschland ist noch nie in der Qualifikation für eine Fußball-WM gescheitert. Doch nach dem 0:2 im September in der Slowakei geht im Land des vierfachen Weltmeisters die Angst um. Die Pleite in Bratislava war überhaupt die erste Auswärtsniederlage für die DFB-Auswahl im Rahmen der WM-Quali.

Die einzigen drei Niederlagen in 105 Partien (83 Siege, 18 Unentschieden) hatte man zuvor daheim kassiert. Dem Team fehlen derzeit die Ordnung, die erkennbare Struktur und das Gerüst. Zudem sind immer noch wichtige Spieler wie Musiala, Havertz und ter Stegen verletzt.

Die DFB-Elf ist nach zwei Spielen in Gruppe A nur der Verfolger. Drei Punkte beträgt der Rückstand auf die Slowaken, Nordirland ist punktgleich. Weitere Ausrutscher würden den Gruppensieg ernsthaft in Gefahr bringen. Was passiert, wenn das “Worst Case Szenario" eintritt und Deutschland den Gruppensieg verpasst?

WM-Quali 2026: Was passiert, wenn Deutschland den Gruppensieg verpasst?

In den 12 Quali-Gruppen der UEFA bringt lediglich Platz eins das direkte Ticket für die WM-Endrunde im kommenden Jahr in den USA, Mexiko und Kanada. Die gute Nachricht für alle deutsche Fußball-Fans: Selbst wenn Deutschland in der Gruppe A am Ende auf dem letzten Platz landet, darf die Mannschaft im März 2026 an den Play-offs teilnehmen.

Das hat die deutsche Nationalmannschaft dem Sieg in der Nations-League-Gruppe A zu verdanken. Die zwölf Gruppenzweiten sowie die vier bestplatzierten Nations-League-Gruppensieger 2024/25, die in ihrer WM-Quali-Gruppe weder Erster noch Zweiter wurden, kämpfen in den Play-offs um die verbleibenden vier Tickets.

Aktuell ergeben sich drei Playoff-Szenarien, sollte Deutschland den Gruppensieg in der WM-Quali verpassen. Hier spielt auch noch das FIFA-Ranking eine Rolle. Denn nach dem Fehlstart in die WM-Qualifikation ist die Truppe von Bundestrainer Julian Nagelsmann in der Weltrangliste auf den zwölften Platz abgerutscht.

Szenario 1: Topf 1

Wenn die deutsche Nationalmannschaft in der Gruppe A am Ende Zweiter wird und laut FIFA-Ranking in der Play-off-Auslosung im Topf 1 gesetzt ist, hätte man im Halbfinale Heimrecht. Allerdings trifft man dann auf einen Gruppensieger der Nations League. Das könnte unter Umständen ein schwerer Gegner sein, der wie das deutsche Team in der Quali geschwächelt hat

Szenario 2: Topf 2

Wenn Deutschland in der Gruppe A Zweiter wird und laut der FIFA-Weltrangliste in Topf 2 steht, hat man im Halbfinale Heimrecht und trifft auf einen ungesetzten Gruppenzweiten aus Topf 3, der tendenziell leichter wird. Im Finale wartet dann aber mit dem Sieger aus Topf 1 vs. Topf 4 vermutlich ein hartes Los.

Szenario 3: Topf 3 oder 4

Dieses Szenario ist sehr unwahrscheinlich. Deutschland belegt im FIFA-Ranking als sechstbeste europäische Nation derzeit Rang neun. Somit kann die DFB-Elf nur bei einem weiteren großen Absturz in der Weltrangliste im dritten Topf landen. Und in Topf 4 rutscht Deutschland lediglich, wenn man in der Gruppe A am Ende Gruppendritter oder -vierter wird. Dann würde man schon im Halbfinale auswärts auf einen Top-Zweiten aus Topf 1 oder 2 treffen.

Welche Gegner drohen der DFB-Elf in den Play-offs?

Natürlich ist die WM-Qualifikation noch in vollem Gange. Vor allem in den Vierergruppen (A-F) sind erst zwei Spiele absolviert. In den Fünfergruppen (G-L) deutet sich dagegen schon eher ein Trend an. So wagen wir einen ersten Blick auf mögliche Play-off-Gegner.

In Gruppe E könnte die Türkei hinter Spanien das direkte Ticket für die WM verpassen. Und in der Gruppe I liegen die Italiener aktuell auch nur auf Rang 2 und haben schon sechs Punkte Rückstand auf die Norweger. Zudem drohen Gegner wie Polen, Österreich, Wales, Schweden, Schottland, Griechenland, die Ukraine, Ungarn, Serbien oder Tschechien.

Verpasst Deutschland den Gruppensieg in der Quali, löst aber über den Umweg doch noch das Ticket für die Endrunde, hat das allerdings auch Auswirkungen für die Auslosung bei der Weltmeisterschaft. Aktuell verpasst der vierfache Weltmeister Topf 1 und wäre nicht mit den neun besten Teams neben den drei Gastgebern USA, Mexiko und Kanada gesetzt.

Qualifiziert sich Deutschland über die Play-offs, würde man bei der WM-Auslosung vermutlich im schlechtesten Topf 4 landen. So stehen im Sommer 2026 schon in der Vorrunde Duelle gegen Spitzenteams an.

Bei den besten Buchmachern kann natürlich nicht darauf gewettet werden, ob und auf welchem Weg Deutschland sich für die WM qualifiziert. Vor dem Ende der laufenden WM-Quali kann man bei Buchmacher Betano vor allem auf den kommenden Weltmeister setzen. Hier liegt die DFB-Elf aktuell auch lediglich auf Rang 7.

WM-Gesamtsieger-Wetten bei Betano:

WM Gesamtsieger Betano Wettquoten Spanien 6,50 Brasilien 7,50 Frankreich 8,00 England 8,50 Argentinien 10,0 Portugal 10,0 Deutschland 12,0 Italien 25,0 Niederlande 25,0