Wolfsburg - Freiburg Tipp, Prognose, Quoten | 26.04.2025

Am 26. April 2025 um 15:30 Uhr steht die Bundesliga-Partie zwischen VfL Wolfsburg und SC Freiburg in der Volkswagen Arena an. VfL Wolfsburg, aktuell auf Platz 12 mit 39 Punkten, kämpft gegen den Fünftplatzierten SC Freiburg, der 48 Punkte auf dem Konto hat und noch in die Champions League will. Beide Teams haben in den letzten fünf Spielen keine Weiße Weste behalten, was unsere Wolfsburg Freiburg Prognose stützt, und jeweils durchschnittlich 0,80 bzw. 1,80 Tore erzielt. Der VfL wartet zudem seit sechs Spielen auf einen Sieg (2U, 4N).