Wolfsburg - Heidenheim Tipp, Prognose, Quoten 29.03.2025

Am 29. März 2025 steht in der Bundesliga ein spannendes Duell an: Der VfL Wolfsburg empfängt den FC Heidenheim in der Volkswagen Arena. Die Wölfe, derzeit auf Platz 8 der Tabelle mit 38 Punkten, gehen als klarer Favorit in die Wolfsburg Heidenheim Prognose. Die Mannschaft von Ralph Hasenhüttl hat jedoch in den letzten fünf Spielen keine Weiße Weste behalten und nur 0,80 Tore im Schnitt erzielt.