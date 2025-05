Wolfsburg - Hoffenheim Tipp, Prognose, Quoten 08.05.2025

SPORT1 Betting 08.05.2025 • 11:00 Uhr Wolfsburg - Hoffenheim Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Schafft Hoffenheim den Klassenerhalt?

Unser Wolfsburg - Hoffenheim Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 08.05.2025 lautet: Bei den Wölfen herrscht nach der Trainerentlassung von Ralph Hasenhüttl Chaos. Die TSG kann sich endgültig den Klassenerhalt sichern. Im Wett Tipp heute sollte dies auch gelingen.

Am 9. Mai 2025 wird die Volkswagen Arena in Wolfsburg zum Schauplatz eines spannenden Bundesliga-Duells. VfL Wolfsburg, aktuell auf Platz 12 mit 39 Punkten, empfängt die TSG Hoffenheim, die auf Platz 15 und mit 31 Punkten tief im Abstiegskampf steckt.

Beide Teams haben in ihren letzten Spielen zu kämpfen gehabt. Wolfsburg hat in den letzten zwölf Pflicht-Begegnungen keine einzige Weiße Weste bewahrt und in den letzten fünf Partien nur durchschnittlich 0,80 Tore pro Spiel erzielt. Deshalb musste Trainer Ralph Hasenhüttl mit sofortiger Wirkung seinen Hut nehmen, U19-Trainer Daniel Bauer übernimmt für die letzten zwei Spiele interimistisch.

Hoffenheim hingegen zeigte sich vor dem Tor etwas schlagkräftiger mit einem Schnitt von 2,20 Toren in den letzten fünf Spielen. Vor allem kann sich die TSG in der Wolfsburg Hoffenheim Prognose aus eigener Kraft endgültig den Klassenerhalt sichern, während es für den VfL nicht mehr um viel geht.

Daher lautet unser Wolfsburg Hoffenheim Wett Tipp heute: “Doppelte Chance X2” zu einer Quote von 1,65 bei Betano.

Darum tippen wir bei Wolfsburg vs Hoffenheim auf “Doppelte Chance X2”:

Hoffenheim hat in den letzten 5 Spielen durchschnittlich 2,20 Tore pro Spiel erzielt, während Wolfsburg nur 0,80 Tore pro Spiel erzielt hat.

Wolfsburg hat in den letzten 12 Spielen keine Weiße Weste bewahrt und kämpft mit Verletzungen und Sperren.

Hoffenheim zeigt eine leicht bessere Form mit einem Sieg bzw. einem Remis in den letzten 5 Spielen und spielt im Wolfsburg vs Hoffenheim Tipp um den Klassenerhalt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Wolfsburg vs Hoffenheim Quoten Analyse:

Unser Wett-Tipp für dieses spannende Bundesliga-Duell lautet: Doppelte Chance X2. Dieser Tipp wurde aufgrund der aktuellen Form beider Teams und der jüngsten Ergebnisse ausgewählt. Vor allem aber geht es für die TSG noch um den Klassenerhalt. In den Sportwetten Apps werden die Wölfe daheim trotz Krise favorisiert, was sich in Wolfsburg Hoffenheim Quoten von 2,25 ausdrückt.

Bei einer Punkteteilung, die wir bei unserem Tipp miteinbezogen haben, würden Werte von rund 3,60 herausschauen. Sollte sich jedoch die TSG in der Fremde durchsetzen und damit den Klassenerhalt in der Tasche haben, winken Wolfsburg vs. Hoffenheim Wettquoten von 3,05, die ihr jedoch nicht ohne Sportwetten Bonus in Angriff nehmen solltet.

Willst du eine größere Auswahl an Sportwetten Tipps aus aller Welt, dann bist du bei uns genau richtig.

Wolfsburg - Hoffenheim Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Wolfsburg: 0:4 Dortmund (A), 0:1 Freiburg (H), 2:2 Mainz (A), 2:3 RB Leipzig (H), 0:1 Union Berlin (A).

Letzte 5 Spiele Hoffenheim: 4:4 Gladbach (A), 2:3 Dortmund (H), 2:3 Freiburg (A), 2:0 Mainz (H), 1:3 RB Leipzig (A).

Letzte 5 Spiele Wolfsburg vs. Hoffenheim: 1:0 (A), 3:0 (H), 2:2 (H), 1:3 (A), 2:1 (H).

Unser Wolfsburg - Hoffenheim Tipp: Doppelte Chance X2

Mit diesen Faktoren für unsere Wolfsburg gegen Hoffenheim Prognose im Hinterkopf erscheint es sehr wahrscheinlich, dass Hoffenheim mindestens einen Punkt aus diesem Spiel mitnehmen wird. Die Form zuletzt, die Anzahl der erzielten Tore und das Ziel, den Klassenerhalt selbst zu schaffen, spielen der TSG in die Karten.