Wolfsburg - Kiel Tipp, Prognose & Quoten | 24.01.2025

Wolfsburg - Kiel Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Handelt sich Kiel eine deutliche Niederlage in der Volkswagen Arena ein?

Unser Wolfsburg - Kiel Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 24.01.2025 lautet: Torreiche Begegnungen sind das tägliche Brot dieser beiden Mannschaften. Im Wett Tipp heute setzen Wolfsburg und Kiel diesen Trend fort.

Das wird gegen den VfL Wolfsburg jedoch schwer. Die Niedersachsen erzielten in 18 Bundesliga-Spielen bereits 40 Treffer und Angreifer Mohamed Amoura traf erst gegen Bayern (2:3) wieder doppelt. Den Wolfsburg Kiel Wett Tipp heute geben wir bei Interwetten zu einer Quote von 2,30 auf „Über 3,5 Tore“ ab.

Darum tippen wir bei Wolfsburg vs Kiel auf „Über 3,5 Tore“:

Wolfsburg vs Kiel Quoten Analyse:

Im eigenen Stadion erzielte der VfL zuletzt in 19 aufeinanderfolgenden Paarungen mindestens einen Treffer. Mit Blick auf die Wolfsburg Kiel Wettquoten von 1,50 für einen Heimsieg, ist die Fortsetzung dieser Serie fest eingeplant.

Wolfsburg vs Kiel Prognose: Tore für unterschiedliche Ziele

Die beste Option für einen Wolfsburg Kiel Tipp ist eine Torwette. Die Wölfe trennten sich am vergangenen Spieltag bereits zum zweiten Mal in dieser Spielzeit mit einer 2:3-Niederlage vom deutschen Rekordmeister.

Diesen Schnitt erreicht das direkte Aufeinandertreffen in unserer Wolfsburg vs. Kiel Prognose ebenfalls. Die Hausherren haben unter Ralph Hasenhüttl in jedem Heimspiel getroffen und bereits 40 Torjubel nach 18 Spieltagen zeigen dürfen - der beste Wert ihrer Vereinsgeschichte.