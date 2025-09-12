Wolfsburg - Köln Tipp, Prognose & Quoten | 13.09.2025

SPORT1 Betting 12.09.2025 • 18:00 Uhr Wolfsburg - Köln Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Kann der EffZeh seinen guten Saisonstart ausbauen?

Unser Wolfsburg - Köln Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 13.09.2025 lautet: Der Aufsteiger aus der Domstadt gehört zu den ersten Überraschungen der noch jungen Saison. Und auch im Wett Tipp heute dürfen die Geißböcke auf etwas Zählbares hoffen.

Der 1. FC Köln hat erstmals seit 20 Jahren die ersten beiden Spiele einer Bundesliga-Saison gewonnen. Damit rangieren die Geißböcke aktuell in der Tabelle zusammen mit Meister Bayern München und Frankfurt ganz oben. Nun hoffen die Rheinländer beim Gastspiel in Wolfsburg sogar auf den dritten Dreier in Serie.

Das gab es letztmals 1996 unter dem damaligen Trainer Peter Neururer. Doch Achtung: Die Kölner stiegen in der Saison 2005/06 trotz der zwei Siege an den ersten beiden Spieltagen am Saisonende ab. Auch die Buchmacher gehen bei der Wolfsburg Köln Prognose nicht unbedingt von einem weiteren Erfolg des EffZeh aus.

Wir schätzen die Ausgangslage aber etwas anders ein und spielen mit einer Quote von 1,77 bei Bet365 den Wolfsburg Köln Wett Tipp heute “Doppelte Chance x/2”.

Darum tippen wir bei Wolfsburg vs Köln auf “Doppelte Chance x/2”:

Wolfsburg wartet seit 9 BL-Heimspielen auf einen Sieg

Der EffZeh holte aus den letzten 3 Gastspielen beim VfL 7 Punkte

Die Kölner haben die ersten drei Pflichtspiele der neuen Saison alle gewonnen

Wolfsburg vs Köln Quoten Analyse:

Der Aufsteiger ist zu Gast bei den Wölfen. Aus dieser Konstellation leiten die besten Buchmacher, die auch im Sportwetten Bonus Vergleich hervorragend abschneiden, die Wolfsburg vs Köln Quoten ab.

Die Hausherren gehen mit Siegquoten von bis zu 2,00 aufs Feld. Für einen Erfolg der Gäste bekommt ihr Wolfsburg gegen Köln Wettquoten zwischen 3,50 und 3,80. Willst du eine größere Auswahl an Sportwetten Tipps aus aller Welt, dann bist du bei uns genau richtig.

Wolfsburg - Köln Prognose: Können die Wölfe die Heimmisere beenden?

Wolfsburg war als Tabellenelfter eine der größten Enttäuschungen der Vorsaison. Dabei träumt der Verein doch in jeder Spielzeit vom europäischen Geschäft. 2025/26 starten die Niedersachsen einen weiteren Anlauf. Großer Hoffnungsträger ist der neue Coach Paul Simonis, der in den Niederlanden mit den Go Ahead Eagles den Pokal holte. Mit vier Punkten, einem 3:1 in Heidenheim und einem 1:1 daheim gegen Mainz, ist der VfL auch ganz ordentlich in die neue Saison gestartet. Doch gegen die Nullfünfer enttäuschte die Mannschaft im zweiten Durchgang komplett.

Nun will Wolfsburg endlich an seiner Heimbilanz arbeiten. Die Wölfe gewannen keines ihrer letzten neun Heimspiele in der Bundesliga, das ist ein neuer Vereinsnegativrekord. In der Heimtabelle der Vorsaison reichten 16 Punkte auch nur für Rang 14. Der letzte Heimsieg war ein 5:1 gegen Mönchengladbach am 14. Januar. Doch es gibt beim Wolfsburg Köln Tipp auch Hoffnung für die Fans des VfL: Die Niedersachsen haben von den letzten 17 Bundesliga-Heimspielen gegen Aufsteiger (seit April 2017) keines verloren (11 Siege, 6 Unentschieden).

Vor einigen Monaten drohte der 1. FC Köln den sichergeglaubten Bundesliga-Aufstieg doch noch zu verspielen. Unter Trainer Gerhard Struber spielten die Geißböcke einen biederen Fußball und holten zwischen dem 28. zum 32. Spieltag 2024/25 gerade mal einen Sieg. Nach der Entlassung des Coaches führte Friedhelm Funkel dann mit zwei Siegen den EffZeh doch noch zurück in Liga 1. Die Verantwortlichen nutzten im Sommer das Ende der einjährigen Transfersperre und stießen einen Umbruch an.

Zudem entschied man sich für Lukas Kwasniok als neuen Trainer. Und auf einmal ist in der Domstadt von dem biederen Zweitliga-Fußball keine Spur mehr. Nach zwei späten Siegen zum Auftakt der Saison (2:1 im Pokal in Regensburg, 1:0 in Mainz) folgte mit dem furiosen 4:1 daheim gegen Freiburg ein erstes Ausrufezeichen. Der Aufsteiger agierte mit viel Gier sowie Leidenschaft und erwies sich dabei als extrem effizient sowie zielstrebig. Auch spielerisch macht Köln eine gute Figur: Alle fünf BL-Tore fielen aus dem laufenden Spiel heraus: Drei nach Pässen und zwei nach Flanken.

Wolfsburg - Köln Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Wolfsburg: 1:2 Paderborn (H), 1:1 Mainz (H), 3:1 Heidenheim (A), 9:0 Hemelingen (A), 1:2 Brighton (A)

Letzte 5 Spiele Köln: 9:1 SW Essen (A), 4:1 Freiburg (H), 1:0 Mainz (A), 2:1 Regensburg (A), 4:0 Atalanta (H)

Letzte 5 Spiele Wolfsburg vs Köln: 1:1 (H), 2:1 (A), 2:0 (A), 2:4 (H), 1:0 (A)

Für die Wolfsburg Köln Prognose spielt der direkte Vergleich natürlich eine Rolle. Nach 40 Aufeinandertreffen führt Wolfsburg die Statistik mit 19 Siegen zu 10 Niederlagen an (11U). Zu Gast bei den Wölfen konnte der EffZeh in 19 Versuchen gerade viermal gewinnen. Dem gegenüber stehen fünf Remis und zehn Siege für den VfL.

Von den jüngsten fünf Vergleichen gegen die Wölfe konnten die Geißböcke auch nur eines für sich entscheiden (1U, 3N). Aus den letzten drei Heimspielen gegen die Kölner holten die Wolfsburger allerdings nur einen Punkt.

Die Buchmacher gehen bei dieser Partie durchaus von Toren aus. Und dabei müssen wir vor allem die Angreifer auf dem Zettel haben. Auf Kölner Seite kann Marius Bülter in dieser Bundesliga-Saison schon vier Scorerpunkte vorweisen. Nur Harry Kane steht hier besser da (5).

Für den Wolfsburg Köln Tipp “Bülter trifft” gibt es bei Merkur Bets eine Quote von 3,95. Ihr habt noch kein Konto bei dem Bookie? Dann sichert euch nach der Merkur Bets Anmeldung den Merkur Bets Willkommensbonus!

So seht ihr Wolfsburg - Köln im TV oder Stream:

13. September 2025, 15:30 Uhr, Volkswagen Arena, Wolfsburg

Übertragung TV: Sky, DAZN

Übertragung Stream: Sky Go, Wow, DAZN

Am Bundesliga-Samstag um 15:30 Uhr können die Fans in dieser Saison nun wählen: Die Konferenz wird von DAZN übertragen. Und die Einzelspiele von Sky.

Wolfsburg vs Köln: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Wolfsburg: Grabara – Fischer, Jenz, Koulierakis, Zehnter – Arnold (c), Vinícius – Skov Olsen, Majer, Wimmer – Amoura

Ersatzbank Wolfsburg: M. Müller (Tor), Odogu, B. Dardai, Gerhardt, Cerny, Pejcinovic, Maehle, Wind

Startelf Köln: Schwäbe – Sebulonsen, Van den Berg, Hübers, Lund – Martel, Huseinbašić – Thielmann, Johannesson, Kaminski – Bülter

Ersatzbank Köln: Zieler (Tor), Özkacar, Maina, Waldschmidt, Schmied, Krauß, El Mala, Gazibegovic, Ache

Die Gäste reisen bei der Wolfsburg Köln Prognose mit einer entspannten Personalsituation an. Kilian ist der einzige Ausfall. Bei den Hausherren sitzt Svanberg seine Sperre ab. Zudem fallen Paredes, Vavro und Rogerio verletzt aus.

Unser Wolfsburg - Köln Tipp: Doppelte Chance x/2

Die Kölner sind toll in die neue Saison gestartet und haben einen Lauf. Wie lange kann der Aufsteiger diese Form noch konservieren? Bei den Wölfen dürfte die Serie der Geißböcke aus unserer Sicht auf jeden Fall noch nicht zu Ende gehen.

Einerseits waren die Wolfsburger zuletzt sehr heimschwach. Zudem fühlte sich der EffZeh in der jüngsten Vergangenheit zu Gast bei den Niedersachsen meistens sehr wohl. So müsste auch dieses Mal mindestens ein Punkt drin sein.