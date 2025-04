Wolfsburg - RB Leipzig Tipp, Prognose & Quoten 11.04.2025

SPORT1 Betting 10.04.2025 • 12:22 Uhr Wolfsburg - RB Leipzig Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Können die Roten Bullen den Aufwärtstrend unter Löw bestätigen?

Unser Wolfsburg - RB Leipzig Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 11.04.2025 lautet: Der VfL verliert im Kampf um die Europapokal-Plätze aktuell immer mehr an Boden. Auch im Wett Tipp heute ist keine wirkliche Besserung in Sicht.

Nach nur zwei Siegen aus den ersten zehn Spielen der Rückrunde sahen die Verantwortlichen von RB Leipzig das Saisonziel “Qualifikation für die Champions League” in Gefahr und setzten Trainer Marco Rose vor die Tür. Zsolt Löw soll nun die Spielzeit für die Roten Bullen retten.

Das Debüt des Coaches am vergangenen Wochenende hat durchaus Hoffnung gemacht. In unserer Wolfsburg RB Leipzig Prognose stehen nun die Chancen auf ein weiteres Erfolgserlebnis gar nicht schlecht.

So spielen wir mit einer Quote von 1,75 bei Merkur Bets den Wolfsburg RB Leipzig Wett Tipp heute “Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore”. Geheim-Tipp bei Merkur Bets: 1 Euro einzahlen und 40 Euro Freebet + 60 Euro Cashback-Bonus abstauben!

Darum tippen wir bei Wolfsburg vs RB Leipzig auf “Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore”:

Wolfsburg steht in der Rückrunden-Tabelle nur auf Rang 15

Die Wölfe konnten lediglich 3 von 14 Heimspielen in dieser Saison für sich entscheiden

Der VfL konnte gerade mal 7 von 24 Duellen gegen RB gewinnen

Wolfsburg vs RB Leipzig Quoten Analyse:

Die Tabelle spricht deutlich für die Roten Bullen. Die Sachsen gehen auf Rang 5 in den 29. Spieltag, während die Wölfe sieben Plätze und sieben Punkte Rückstand auf den Gegner haben. Das spiegelt sich bei Merkur Bets, der bei unserem Merkur Bets Test zu den besten Anbietern gehört, in den Wolfsburg vs RB Leipzig Quoten aber gar nicht so sehr wider, denn der Bookie, der euch für Kombi- und Betbuilder-Wetten die Wettsteuer abnimmt, kann sich auf keinen Favoriten festlegen.

Für einen Heimsieg gibt es aktuell Wolfsburg RB Leipzig Wettquoten von 2,70. Ein Dreier der Gäste wird mit einer Quote von 2,47 belohnt. Die höchste Quote auf dem 1x2-Markt hat der Wettanbieter, der zu den Bookies mit deutscher Lizenz gehört, mit einer 3,70 für ein Unentschieden parat.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Wolfsburg vs RB Leipzig Prognose: Darf der VfL noch auf Europa hoffen?

Nach der Hinrunde hatte Wolfsburg nur einen Punkt und einen Platz Rückstand auf den ersten Europapokal-Rang gehabt, doch von den letzten zwölf Bundesliga-Partien konnte der VfL lediglich zwei für sich entscheiden (5U, 5N). Am Wochenende kassierten die Wölfe bei Union Berlin die dritte Pleite in Folge. Alle drei Niederlagen endeten mit einem 0:1. So ist die Mannschaft von Coach Ralph Hasenhüttl mit drei Spielen in Folge ohne eigenen Treffer auf Rang 12 abgerutscht. Der Rückstand auf Rang 6 ist auf sechs Zähler angewachsen.

Mit dieser Serie steht auch die Zukunft von Trainer Hasenhüttl in Frage. Im Endspurt geht es noch gegen Leipzig, Mainz, Freiburg, Dortmund, Hoffenheim und Gladbach. Eigentlich belegen die Niedersachsen Platz 4 bei der Chancenverwertung (32,2 Prozent), auch in der Auswärtstabelle steht Wolfsburg auf einem guten vierten Rang. Dafür reichte es lediglich für drei Heimsiege in 14 Partien (6U, 5N). Mit der schlechten Form in der zweiten Saisonhälfte findet man die Mannschaft in der Tabelle der Rückrunde auch gerade mal auf Platz 15.

Im ersten Pflichtspiel unter Coach Zsolt Löw in der vergangenen Woche hatte sich RB schon stark verbessert gezeigt, musste aber trotzdem eine bittere Niederlage im DFB-Pokal-Halbfinale beim VfB Stuttgart hinnehmen. Nun folgte im Heimspiel gegen Hoffenheim der erste Dreier. Sicherlich klappt bei Leipzig noch nicht alles. Die Defensive ist noch sehr anfällig und das Zusammenspiel nach vorne recht holprig, aber die Handschrift des neuen Trainers ist schon erkennbar. Die Roten Bullen suchen wieder geradlinig den Weg zum gegnerischen Tor.

Außerdem strahlt die Mannschaft Überzeugung aus und geht konzentrierter zu Werke. Vor allem leisten sich die Sachsen nicht mehr so viele Fehler und Fehlpässe wie unter Vorgänger Marco Rose. Zudem setzt der ehemalige Assistent von Thomas Tuchel bei RB konsequent auf die Jugend. Gegen die TSG standen fünf Profis zwischen 19 und 22 in der Startelf. Die Leipziger haben mit Platz 3 in der Heimtabelle ihre Stärken vor den eigenen Fans. In der Fremde reicht es mit einer negativen Bilanz (4S, 5U, 5N) nur für Rang 9. Trotzdem halten wir an unserem Wolfsburg RB Leipzig Tipp fest.

Wolfsburg - RB Leipzig Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Wolfsburg: 0:1 Union Berlin (A), 0:1 Heidenheim (H), 0:1 Augsburg (A), 1:1 St. Pauli (H), 2:1 Werder Bremen (A)

Letzte 5 Spiele RB Leipzig: 3:1 Hoffenheim (H), 1:3 VfB Stuttgart (A), 0:1 Gladbach (A), 2:0 Dortmund (H), 0:0 Freiburg (A)

Letzte 5 Spiele Wolfsburg vs RB Leipzig: 0:1 (A), 5:1 (A), 0:3 (A), 2:1 (H), 1:0 (H)

Die beiden Vereine trafen bisher in 24 Pflichtspielen aufeinander. Der VfL ging nur in sieben Fällen als Sieger vom Feld. Demgegenüber stehen fünf Remis und zwölf Erfolge für RB. Für unsere Wolfsburg RB Leipzig Prognose spielen die letzten Duelle eine große Rolle.

Im Februar setzten sich die Roten Bullen im DFB-Pokal mit einem knappen 1:0-Sieg durch. Das Hinspiel in der laufenden Saison in der Red-Bull-Arena ging aber mit 5:1 extrem deutlich an die Niedersachsen.

Die Männer von Coach Ralph Hasenhüttl gerieten in den vergangenen vier Spielen jeweils in Rückstand. Auch am Freitag trauen wir eher den Gästen den ersten Treffer zu. In der Merkur Bets App bekommen wir für den Wolfsburg RB Leipzig Tipp “1. Tor RB Leipzig” eine Quote von 1,91.

Diese Wolfsburg RB Leipzig Wette kann natürlich auch Bestandteil einer Kombiwette sein. Auch hier hat Merkur Bets etwas besonderes auf Lager: Mit dem Merkur Bets Kombi Boost könnt ihr mehrere Wetten miteinander kombinieren und euch so einen Aufschlag von bis zu 30 Prozent auf den potentiellen Gewinn sichern.

So seht ihr Wolfsburg - RB Leipzig im TV oder Stream:

11. April 2025, 20:30 Uhr, Volkswagen Arena, Wolfsburg

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Wenn ihr die Freitagabend-Spiele der Bundesliga live mitverfolgen wollt, kommt ihr um ein Abo bei DAZN nicht herum, denn der Streamingdienst zeigt alle Partien zum Auftakt eines Spieltags größtenteils exklusiv.

Dazu gehört auch die Partie zwischen Wolfsburg und Leipzig. Der Ball rollt ab 20:30 Uhr in der Volkswagen Arena von Wolfsburg.

Wolfsburg vs RB Leipzig: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Wolfsburg: Grabara - Fischer, Odogu, Gerhardt - Kaminski, Vranckx, Arnold, Maehle, Wind - Amoura, Wimmer

Ersatzbank Wolfsburg: M. Müller (Tor), Roerslev, B. Dardai, Neininger, Paredes, Skov Olsen, Tiago Tomas, Behrens, Nmecha,

Startelf RB Leipzig: Gulacsi - Nedeljkovic, Orban, Lukeba, Raum - Vermeeren, Seiwald, R. Baku, Xavi - Sesko, Openda

Ersatzbank RB Leipzig: Vandevoordt (Tor), Bitshiabu, Geertruida, Kampl, Baumgartner, Gomis, Klostermann, Haidara, Poulsen

Am vergangenen Spieltag musste Wolfsburg ohne die Innenverteidiger Vavro, Koulierakis und Bornauw auskommen. Wer von den Drei am Freitag wieder zur Verfügung steht, ist noch unklar. Zudem fehlen weiterhin Angely, Majer und Bialek. Bei der Wolfsburg RB Leipzig Prognose müssen wir auch bei den Gästen Ausfälle vermelden. Die Sachsen reisen voraussichtlich ohne Henrichs, Ouedraogo, Schlager und Nusa zum VfL.

Ihr habt noch kein Konto bei Merkur Bets? Dann solltet ihr aber nicht mehr lange zögern! Nach der Merkur Bets Anmeldung könnt ihr unmittelbar auf den tollen Merkur Bets Bonus zugreifen. Hier warten gleich zwei Willkommensgeschenke auf euch: ein 60€-Cashback-Bonus und eine 40€-Freebet für eine Einzahlung von gerade mal 1€.

Unser Wolfsburg - RB Leipzig Tipp: Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore

Die Wölfe suchen den Ausweg aus der Krise, aber wir haben große Zweifel, ob das gegen Leipzig gelingen kann. Bei RB zeigt die Formkurve nach dem Trainerwechsel wieder klar nach oben.

Dagegen steht Wolfsburg beim Blick auf die Heimtabelle und das Ranking der zweiten Saisonhälfte gar nicht gut da. Auch der direkte Vergleich gegen die Roten Bullen spricht nicht wirklich für den VfL. So ist für die Hausherren nicht mehr als ein Punkt drin.