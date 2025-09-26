Wolfsburg - RB Leipzig Tipp, Prognose & Quoten | 27.09.2025

SPORT1 Betting 26.09.2025 • 18:00 Uhr Wolfsburg - RB Leipzig Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Verlängern die Wölfe ihre Negativrekord?

Unser Wolfsburg - RB Leipzig Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 27.09.2025 lautet: Im Wett Tipp heute fehlen dem VfL die Abschlüsse auf den gegnerischen Kasten.

Stürmer leiden in unserer Wolfsburg RB Leipzig Prognose ebenso wie VfL-Fans während der letzten Auftritte ihrer Mannschaft im eigenen Stadion. Die Gastgeber warten seit zehn Bundesliga-Heimspielen auf einen Dreier (7U, 3N) und setzen damit einen neuen Vereins-Negativrekord auf.

Laut unserem Wolfsburg RB Leipzig Wett Tipp heute droht eine Verlängerung dieser Dürreperiode. Wir empfehlen für diese Paarung eine Quote von 1,80 und spielen “Wolfsburg Unter 1,5 Tore”. In unserem Bet-at-Home Test erfahrt ihr alles Wichtige zu unserem gewählten Buchmacher.

Darum tippen wir bei Wolfsburg vs RB Leipzig auf “Wolfsburg Unter 1,5 Tore”:

Nur Mainz (11) hat weniger Schüsse auf das gegnerische Tor abgegeben als Wolfsburg (14).

Leipzig hat erst 17 Schüsse auf das eigene Tor zugelassen.

Nur Freiburg (56,9 Prozent) hat eine bessere Zweikampfquote am Boden als RB Leipzig (54,1 Prozent).

Wolfsburg vs RB Leipzig Quoten Analyse:

Auf einen euphorischen Saisonstart mit einem 3:1-Sieg gegen Heidenheim ließen die Hausherren nur zwei weitere Punkte aus drei Bundesliga-Paarungen folgen. Übermäßig wahrscheinlich ist ein VfL-Sieg laut Wolfsburg RB Leipzig Wettquoten der deutschen Wettanbieter nicht.

Die Niedersachsen verloren fünf der letzten sieben Bundesliga-Begegnungen gegen die Rasenballer. Dementsprechend gedeckelt fallen die Wolfsburg RB Leipzig Wettquoten aus Sicht der Grün-Weißen aus. Sowohl ein Heim- als auch ein Auswärtssieg landen bei Quoten von 2,50 und höher.

Willst du eine größere Auswahl an Sportwetten Tipps aus aller Welt, dann bist du bei uns genau richtig.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Wolfsburg vs RB Leipzig Prognose: Verschiedene Verläufe

Die Entwicklung der Formkurven sind vor unserem Wolfsburg gegen RB Leipzig Tipp ziemlich unterschiedlich. Wolfsburg verlor am letzten Wochenende mit 0:1 in Dortmund und wartet seit drei Ligaspielen auf einen Dreier.

Ole Werner und sein Team haben hingegen die 0:6-Auftaktpleite gegen den deutschen Rekordmeister bestmöglich verarbeitet und im Anschluss drei Bundesliga-Siege in Serie errungen.

Der VfL hat in der Offensive maximal situativ überzeugt. In den Duellen mit Heidenheim (3:1) und Köln (3:3) sind jeweils drei Treffer erzielt worden. Allerdings ist aus den beiden weiteren Auftritten gegen Dortmund (0:1) und Mainz (1:1) nur ein weiterer Torerfolg hinzugekommen.

Teile unserer Wolfsburg gegen RB Leipzig Prognose erklären sich anhand der offensiven Statistiken des VfL. Die Niedersachsen haben erst 14 Schüsse auf das gegnerische Tor abgegeben (17.) - nur Mainz rangiert in dieser Disziplin hinter den Hausherren (11).

Wolfsburg - RB Leipzig Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Wolfsburg: 0:1 Dortmund (A), 3:3 Köln (H), 1:1 Mainz (H), 3:1 Heidenheim (A), 9:0 Hemelingen (A).

Letzte 5 Spiele RB Leipzig: 3:1 Köln (H), 1:0 Mainz (A), 2:0 Heidenheim (H), 0:6 Bayern (A), 4:2 Sandhausen (H).

Letzte 5 Spiele Wolfsburg vs. RB Leipzig: 2:3 (H), 0:1 (A), 5:1 (A), 0:3 (A), 2:1 (H).

Zu Hause steht das Team von Paul Simonis gegenüber den Fans in der Bringschuld. Zehn sieglose Bundesliga-Heimspiele in Folge haben ihre Spuren hinterlassen. Zudem erzielte der VfL in zwei von vier Partien dieser Saison unter 0,75 erwartbare Tore.

Viele Torchancen erwarten wir von der Simonis-Elf gegen den Tabellendritten aus Sachsen nicht. Leipzig erlaubte bislang erst 17 Schüsse auf das eigene Tor - den Großteil davon in der ersten Begegnung mit dem deutschen Rekordmeister aus München (0:6).

In den Wolfsburg - RB Leipzig Tipp treten die Gäste mit einer Serie von drei Siegen in Folge ein - das ist ihnen zuvor in diesem Kalenderjahr noch kein einziges Mal gelungen. Ein weiterer Erfolg für die Werner-Auswahl ist gut möglich.

Darüber hinaus sind die Gäste eine Mannschaft, die über hohe Intensität ins Spiel findet und ligaweit die zweitmeisten Zweikämpfe bestritten hat (428). Trotz dieser hohen Anzahl hat nur Freiburg (56,9 Prozent) eine bessere Erfolgsrate in Boden-Zweikämpfen als die Rasenballer (54,1 Prozent).

Hohe Dynamik zeichnet das Spiel der Gäste aus, die nach Bayern (767) und der TSG (743) aus Hoffenheim die meisten Sprints im deutschen Oberhaus absolviert haben (735). Wolfsburg taucht in dieser Statistik zwar direkt dahinter auf, hat aber bereits einen großen Abstand auf die Top-3 (672).

So seht ihr Wolfsburg - RB Leipzig im TV oder Stream:

27. September 2025, 15.30 Uhr, Volkswagen Arena, Wolfsburg

Übertragung TV: DAZN, Sky

Übertragung Stream: DAZN, Sky

Ein weiterer Faktor für unsere Wolfsburg - RB Leipzig Prognose sind die seltenen Besuche der VfL-Angreifer im gegnerischen Strafraum. Kein anderer Bundesligist sammelte bis jetzt weniger Ballkontakte im gegnerischen Sechzehner als der VfL (61).

Außerdem spielten nur drei Bundesligisten (HSV, Union Berlin, Heidenheim) weniger Pässe ins Angriffsdrittel als Wolfsburg (404). Interessant: Leipzig ist nur marginal besser in dieser Hinsicht gewesen (408).

Wolfsburg vs RB Leipzig: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Wolfsburg: Grabara - Fischer, Jenz, Koulierakis, Maehle - Arnold, Souza - Skov Olsen, Majer, Wimmer - Amoura

Ersatzbank Wolfsburg: Müller, Zehnter, Kumbedi, Svanberg, Bence Dardai, Eriksen, Wind, Pejcinovic, Daghim

Startelf RB Leipzig: Gulacsi - Baku, Orban, Lukeba, Raum - Ouedraogo, Seiwald, Baumgartner - Bakayoko, Romulo, Diomande

Ersatzbank RB Leipzig: Vandevoordt, Bitshiabu, Nedeljkovic, Banzuzi, Kampl, Maksimovic, Werner, Gomis, Harder

Schnellangriffe gehören bisher nicht in das Konzept von Paul Simonis. Bis auf Köln (1) hat kein Bundesliga-Team weniger direkte Angriffe als die Niedersachsen forciert (3). Leipzig ist in dieser Hinsicht wesentlich aktiver gewesen (7).

Ebenso wie Leipzig haben die Simonis-Profis erst 17 gegnerische Schüsse auf das eigene Gehäuse zugelassen. Gut möglich, dass die Zuschauer in der Volkswagen Arena einer torarmen Begegnung entgegensehen.

Unser Wolfsburg - RB Leipzig Tipp: Wolfsburg Unter 1,5 Tore

Wir erwarten ein intensiv geführtes Duell, das nur eine limitierte Anzahl an Torchancen hergibt. Vor allem die Wölfe leiden in diesem Auftritt und müssen sich mit maximal einem Treffer gegen die formstarken Sachsen zu Punkten quälen.