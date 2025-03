Wolfsburg - St. Pauli Tipp, Prognose, Quoten | 08.03.2025

Unser Wolfsburg - St. Pauli Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 08.03.2025 lautet: Die Wölfe sind seit sechs Spielen ungeschlagen in der Liga und drängen auf einen Platz in den Top 6. Daran wird St. Pauli im Wett Tipp heute nicht viel ändern können.

Am 8. März 2025 um 15:30 Uhr erwartet uns in der Volkswagen Arena ein spannendes Aufeinandertreffen zwischen dem VfL Wolfsburg und St. Pauli. Wolfsburg, aktuell Siebter in der Bundesliga, hat in den letzten fünf Spielen neun Punkte geholt und kämpft um einen Platz in Europa.