Wolfsburg vs Bayern: Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Bundesliga am 09.05.2026

SPORT1 Betting 08.05.2026 • 18:00 Uhr Die neuesten Prognosen und Wett Tipps für das Bundesligaspiel Wolfsburg gegen Bayern am 09.05.2026. Entdecken Sie unsere Analyse und die besten Quoten für das Spiel.

Die Bayern können eine tolle Bilanz gegen Wolfsburg vorweisen. Die letzte Niederlage in der Liga stammt vom Januar 2015. In den jüngsten 23 Aufeinandertreffen kassierten die Wölfe 21 Pleiten (2U). Besonders bitter war das Hinspiel in der laufenden Saison. Der VfL kassierte in der Allianz Arena ein 1:8.

Angesichts der unterschiedlichen Motivationen beider Teams könnte dieses Bundesligaspiel am 09.05.2026 aber mit einem Unentschieden enden. Wolfsburg kämpft ums Überleben, während die Bayern voraussichtlich rotieren werden. Wir sehen hier eine gute Chance für eine Punkteteilung.

In unserem AdmiralBet Test konnten wir viele positive Punkte finden. Dazu gehören natürlich der AdmiralBet Bonus und der aktuelle AdmiralBet Gutschein. Bei uns findet ihr grundsätzlich alle Details und Analysen zu den besten Wettbonus Angeboten.

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Die Bayern haben die Meisterschaft bereits in der Tasche, was sich zuletzt beim überraschenden 3:3-Unentschieden gegen Heidenheim bemerkbar machte. Der Fokus des Teams von Vincent Kompany liegt nun klar auf anderen Wettbewerben, was die Tür für unkonventionelle Ergebnisse in der Liga öffnet. Für Wolfsburg hingegen geht es um alles. Als Sechzehnter der Tabelle zählt im Abstiegskampf jeder einzelne Punkt.

Die Saison der Wölfe war bisher eine große Enttäuschung, besonders zu Hause, wo die Niedersachsen nur zwei ihrer 16 Spiele gewinnen konnten. Die Wolfsburger kassieren im Schnitt 1,94 Gegentore pro Heimspiel, was gegen die stärkste Offensive der Liga zu einem Problem werden könnte. Die Bayern erzielen im Schnitt beeindruckende 3,62 Tore pro Spiel, was durch einen erwarteten Torwert (xG) von 95,93 untermauert wird – ein Wert, der über 30 Punkte höher ist als der von Leipzig auf dem zweiten Platz.

Ein Blick auf die direkten Duelle zeigt jedoch, dass es torreich werden könnte. In den letzten fünf Heimspielen der Wolfsburger gegen die Münchner trafen beide Teams, wobei im Schnitt 4,6 Tore pro Partie fielen. Obwohl die Quoten die Bayern klar favorisieren, könnten die besonderen Umstände dieses Spiels – der Abstiegskampf von Wolfsburg und die wahrscheinliche Rotation bei Bayern – für eine Überraschung sorgen.

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Wolfsburg vs Bayern: Wett Tipps für Tipper

Bereit für ein paar spannende Wett-Optionen? Angesichts der besonderen Konstellation haben wir einige interessante Prognosen für euch zusammengestellt. Hier sind unsere Top-Picks für das Duell zwischen Wolfsburg und Bayern:

Unentschieden ( Quote 4,40 bei AdmiralBet ): Die Bayern haben den Titel sicher und werden nach dem Champions-League-Spiel wahrscheinlich Kräfte schonen. Wolfsburg kämpft mit dem Rücken zur Wand und braucht dringend einen Punkt. Ein Unentschieden scheint daher ein realistisches und wertvolles Ergebnis zu sein. Quote: 4,40.

Die Bayern haben den Titel sicher und werden nach dem Champions-League-Spiel wahrscheinlich Kräfte schonen. Wolfsburg kämpft mit dem Rücken zur Wand und braucht dringend einen Punkt. Ein Unentschieden scheint daher ein realistisches und wertvolles Ergebnis zu sein. Quote: 4,40. Leon Goretzka erzielt ein Tor ( Quote 4,95 bei AdmiralBet ): Da Trainer Kompany rotieren dürfte, wird Leon Goretzka voraussichtlich eine wichtigere Rolle im Mittelfeld einnehmen. In seinen letzten vier Startelfeinsätzen in der Bundesliga sammelte er vier Scorerpunkte und zeigte sich zuletzt gegen Heidenheim mit zwei Toren in Topform. Quote: 4,95.

Da Trainer Kompany rotieren dürfte, wird Leon Goretzka voraussichtlich eine wichtigere Rolle im Mittelfeld einnehmen. In seinen letzten vier Startelfeinsätzen in der Bundesliga sammelte er vier Scorerpunkte und zeigte sich zuletzt gegen Heidenheim mit zwei Toren in Topform. Quote: 4,95. Über 4,5 Tore (Quote 2,55 bei AdmiralBet): Spiele mit Bayern-Beteiligung sind in dieser Saison ein Garant für Tore, mit einem Schnitt von 4,72 pro Spiel. Da die Defensive der Münchner zuletzt anfällig wirkte und Wolfsburg offensiv agieren muss, erwarten wir ein torreiches Spiel. In den letzten fünf Ligaspielen der Bayern fielen im Schnitt sogar 5,8 Tore. Quote: 2,55.

Egal, für welchen Tipp du dich entscheidest, dieses Spiel verspricht Hochspannung pur – Abstiegskampf trifft auf Meister-Gala! Finde die besten Anbieter auf unserer Seite und platziere deine Wette. Wir wünschen dir viel Spaß und ein glückliches Händchen!

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