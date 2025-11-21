Wolfsburg vs Leverkusen Prognosen, Wett Tipps und Quoten

SPORT1 Betting 21.11.2025 • 18:00 Uhr Die neuesten Wolfsburg vs Leverkusen Prognosen von unserem Wett-Experten für dieses Bundesliga-Duell am 22.11.2025. Wolfsburg vs Leverkusen Quoten im Fokus!

Wolfsburg vs Leverkusen | Bundesliga | 22.11.2025 | Am Samstagnachmittag, den 22. November 2025, um 15:30 Uhr, trifft der kriselnde Vf

Angesichts der aktuellen Form und der historischen L Wolfsburg in der Volkswagen Arena auf das formstarke Bayer 04 Leverkusen. Heimschwäche der Wölfe erwarten unsere Wolfsburg vs Leverkusen Prognosen einen Auswärtssieg der Werkself. Die Wolfsburg vs Leverkusen Quoten bei Merkur Bets untermauern diese Einschätzung.

📊 Analyse: Historie, Form und Wolfsburg vs Leverkusen Quoten

Der VfL Wolfsburg steckt tief in einer Krise, die zur Entlassung von Trainer Paul Simonis und Sportdirektor Sebastian Schindzielorz führte. Die Wölfe, derzeit auf dem 14. Tabellenplatz, befinden sich nur zwei Punkte vor der Abstiegszone und erleben mit 13 sieglosen Bundesliga-Heimspielen in Folge (sechs Niederlagen) die längste Negativserie ihrer Geschichte.

Im krassen Gegensatz dazu steht Bayer 04 Leverkusen. Unter dem neuen Cheftrainer Kasper Hjulmand hat der Verein einen beeindruckenden Saisonstart hingelegt: 19 Punkte aus den ersten acht Bundesligapartien und nur eine Niederlage. In diesem Zeitraum sammelte lediglich der FC Bayern mehr Zähler (22).

Einen Blick auf die Wolfsburg vs Leverkusen Quoten genügt, um die klaren Formunterschiede widerzuspiegeln. Eine Quote von 2.02 für einen Auswärtssieg im 1X2-Markt signalisiert eine Gewinnwahrscheinlichkeit von etwa 50% für die Werkself. Wolfsburg, das in den letzten sieben Bundesligaspielen sechsmal verlor, wird von den Buchmachern bereits als fünftgrößter Abstiegskandidat gehandelt.

Spannend bleiben die Wolfsburg vs Leverkusen Team News rund um den Trainerwechsel: Daniel Bauer ist zum zweiten Mal Interimstrainer in Wolfsburg und steht vor der Herkulesaufgabe, die Wölfe gegen ein offensiv überzeugendes Leverkusen zu stabilisieren. Die Werkself kommt mit einem furiosen 6:0-Triumph über Heidenheim in die Volkswagen Arena. Auch die zugrundeliegenden Werte untermauern die Stärke von Bayer 04: Das Team rangiert bei Ballbesitz (58,2% im Schnitt), erwarteten Toren (18,7 xG) und Toren pro Spiel (2,4) unter den Top-Teams der Liga.

Die Gastgeber setzen auf eine abwartende Kontertaktik: Sie führen die Liga bei den abgefangenen Bällen an, gewinnen aber kaum Bälle im letzten Angriffsdrittel. Diese defensive Haltung könnte gegen die präzisen und methodischen Leverkusener, die im Passspiel ligaweit auf Platz zwei liegen, schnell zum Nachteil werden. Sollte Leverkusen sein übliches Niveau abrufen, werden sie den Ballbesitz dominieren und die anfällige Wolfsburger Defensive (durchschnittlich 1,69 erwartete Gegentore pro Spiel) stark unter Druck setzen.

Besonders hervorzuheben bei den Team News ist Patrik Schick, der mit seinem 69. Bundesliga-Tor gegen Heidenheim den Rekord von Dimitar Berbatov als erfolgreichster ausländischer Torschütze des Vereins einstellte und damit die offensive Feuerkraft der Gäste unterstrich. Ein schnelles Wunder unter dem Interimstrainer Bauer scheint von den aktuellen Statistiken her unwahrscheinlich.

💰 Wett Tipps für Wolfsburg vs Leverkusen

Du willst das Spiel noch spannender machen? Hier sind ein paar Vorschläge, wie du die Wolfsburg vs Leverkusen Prognosen nutzen kannst:

TIPP 1: Leverkusen gewinnt (Quote: 2.02 bei Merkur Bets)

Die momentane Form und Qualität der Kader sprechen klar für die Gastmannschaft. Leverkusen hat nur gegen den Meister Bayern Punkte liegen gelassen und dominiert die Liga offensiv. Wolfsburgs historische Heimmisere und der Mangel an Durchschlagskraft in der Offensive (1,2 Tore pro Spiel) machen den Auswärtssieg zur wahrscheinlichsten Option.

TIPP 2: Leverkusen gewinnt & Beide Teams treffen – Ja (Quote: 3.40 bei Bet365) 🚀

Obwohl Leverkusen in der Liga überzeugt, kassierte die Mannschaft von Kasper Hjulmand in allen vier Auswärtsspielen dieser Saison einen Gegentreffer. Wolfsburg mag in der Krise stecken, hat aber die Fähigkeit, zu Hause ein Tor zu erzielen. Da wir einen Sieg für Bayer 04 erwarten, kombiniert dieser Tipp die besten Wolfsburg vs Leverkusen Prognosen mit der Tendenz zu Gegentoren in Leverkusens Auswärtsspielen.

Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuschauen und beim Platzieren deiner Wett Tipps! Lehne dich zurück und genieße dieses spannende Bundesliga-Duell!