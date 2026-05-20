Wölfe-Coach Dieter Hecking hat das erste Mindestziel seiner Mission erreicht. Er hat den direkten Abstieg mit Wolfsburg abgewendet. Durch einen 3:1-Erfolg beim FC St. Pauli am vergangenen Spieltag sicherten sich die Niedersachsen den 16. Rang in der Bundesliga. In der Relegation bekommt es der VfL nun mit dem SC Paderborn zu tun.
Wolfsburg vs Paderborn Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Bundesliga-Relegation am 21.05.2026
Die Ostwestfalen sprangen im Unterhaus durch ein 2:0 in Darmstadt am 34. Spieltag noch auf Platz drei. Das Relegations-Hinspiel steigt am Donnerstag in der Volkswagen-Arena. Am Montag folgt das zweite Duell in der Home Deluxe Arena. Buchmacher Interwetten sieht die Hausherren bei seiner Wolfsburg vs Paderborn Prognose mit einer Siegquote von 1,75 vorne.
Die höchsten Wolfsburg vs Paderborn Quoten bekommt ihr mit einer 4,60 für einen Sieg der Gäste. Ein Remis wird von Interwetten dagegen mit einer 3,75 belohnt. Für unseren Wett Tipp auf „Doppelte Chance 1/x & Über 1,5 Tore” bietet uns Interwetten eine attraktive Quote von 1,50.
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Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten
Im direkten Abstiegsduell bei St. Pauli feierte der VfL am Samstag einen verdienten 3:1-Sieg. Aufgrund des Chancenplus (15:4) war der Erfolg wirklich verdient. So gehen die Wölfe mit einem guten Gefühl und einiges an Momentum in die Relegation. Von den letzten fünf Spielen haben die Niedersachsen nur eines verloren (2S, 2U). Und diese Pleite setzte es gegen die Bayern. Mann des Tages auf dem Kiez war Kapitän Christian Eriksen, der an allen drei Toren beteiligt war.
Doch die Zahlen sind immer noch nicht rosig. Wolfsburg ist mit zehn Punkten aus 17 Partien (2S, 4U, 11N) das schwächste Heimteam der Liga und trotz des Sieges gegen Pauli mit elf Zählern (2S, 5U, 10N) das schwächste Team der Bundesliga-Rückrunde. Auch hat lediglich Heidenheim (72) mehr Gegentore kassiert als der VfL (69). Die Niedersachsen stehen schon zum dritten Mal in der Relegation. 2017 setzte man sich mit zwei 1:0-Siegen gegen Braunschweig durch. 2018 folgten ein 3:1 und ein 1:0 gegen Kiel.
Paderborn erfüllte am vergangenen Spieltag im Aufstiegsrennen seine Pflicht und gewann mit 2:0 in Darmstadt. Hier überzeugte der SCP vor allem mit Kampfgeist und Laufbereitschaft. Zudem profitierten die Ostwestfalen vom Patzer der Hannoveraner, die daheim gegen Nürnberg nicht über ein 3:3 hinauskamen. Der Verein darf nun auf den dritten Bundesliga-Aufstieg nach 2014 und 2019 hoffen.
Der Sportclub hat bisher eine Relegation absolviert. 2008/09 traf man als Dritter der 3. Liga auf den 16. der 2. Liga, den VfL Osnabrück. Paderborn gewann unter Trainer André Schubert zweimal mit 1:0. Eine Platzierung unter den Top 3 geriet in dieser Spielzeit durch zwischenzeitlich vier Partien ohne Sieg (2U, 2N) in große Gefahr. Mit dem Sieg am Böllenfalltor und 62 Punkten wurde am Ende aber der Vereinsrekord aus der Saison 2013/14 eingestellt. 2025/26 war Paderborn das zweitbeste Auswärtsteam im Unterhaus und das drittbeste Team in der Rückrunde (jeweils 29 Punkte).
In fünf Spielen trafen beide Vereine bisher aufeinander. Die Bilanz spricht mit drei Siegen und zwei Remis klar für Wolfsburg. Der erste Vergleich stammt aus der Saison 2005. Danach folgten zwischen 2014 und 2020 vier Duelle in der Bundesliga. Beide Spiele in Wolfsburg endeten mit einem 1:1.
WETT-TIPPS BEI SPORT1
Wolfsburg vs Paderborn: Wett Tipps und Prognosen
Für dieses Aufeinandertreffen und unsere Wolfsburg vs Paderborn Prognosen haben wir verschiedene Wett Tipps analysiert, die auf den aktuellen Daten und Formkurven basieren.
- Doppelte Chance 1/x & Über 1,5 Tore (Quote 1,50 bei Interwetten): Sicher sehen die Statistiken der Wolfsburger in dieser Saison größtenteils immer noch ganz furchtbar aus. Doch unter Hecking hat sich die Mannschaft stabilisiert und bekommt ihre Qualität viel besser auf den Rasen. Die Qualität, der Heimvorteil und die Formkurve sprechen deutlich für die Wölfe. Da Wolfsburg daheim in dieser Saison große Probleme hatte, während sich der SCP in der Fremde recht wohl fühlte, sichern wir den Tipp mit der “Doppelten Chance” ab. Auch ist der VfL noch ohne Heimsieg gegen Paderborn.
- Beide Teams treffen (Quote 1,73 bei Interwetten): In dieser Saison schaffte es der VfLlediglich auf zwei Weiße Westen. Zudem stellen die Niedersachsen wie erwähnt die zweitschwächste Abwehr. Und auch Paderborn hatte zuletzt ein paar Probleme in der Defensive. In den letzten fünf Spielen kassierte der SCP 14 Gegentreffer. In den 31 Partien zuvor setzte es lediglich 31 Gegentore. Auf der Gegenseite stellen die Ostwestfalen im Unterhaus die drittbeste Offensive (59). So rechnen wir mit Toren auf beiden Seiten.
- Wolfsburg über 1,5 Tore (Quote 1,77 bei Interwetten): Wolfsburg hat im Spiel nach vorne mit Profis wie Pejcinovic, Amoura oder Eriksen einiges an Qualität zu bieten. Die Wölfe hatten von allen Teams in der unteren Tabellenhälfte mit 45 Treffern die zweitbeste Offensive (hinter Köln mit 49). Im ersten Duell müssen die Hausherren ein gutes Ergebnis fürs Rückspiel herausspielen. So spielen wir mit einer Quote von 1,77 die Wette “Wolfsburg über 1,5 Tore”.
- Wolfsburg steigt auf (Quote 1,35 bei Interwetten): Last but not least werfen wir schon mal einen Blick auf das Duell mit Hin- und Rückspiel. Mit Union Berlin 2019, Fortuna Düsseldorf 2012 und 1. FC Nürnberg 2009 setzte sich in der Bundesliga-Relegation nur dreimal der Zweitligist durch. Und auch dieses Mal spricht so einiges für die Wölfe. Vor allem beim Kaderwert hat der VfL mit 234 Mio. zu 40 Mio. Euro beim SCP mehr als nur deutlich die Nase vorne.
Die Wölfe haben sich schon zweimal in der Relegation gerettet. Der dritte Streich steht unmittelbar bevor. Zudem sind die Wolfsburger in vier Relegationsspielen noch ohne Niederlage. Wir gehen davon aus, dass die Qualität und Formkurve der Hausherren dafür sorgen, dass sich diese Serie mit mindestens einem Unentschieden im Hinspiel gegen Paderborn fortsetzt.
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