Zverev - Tien Tipp, Prognose & Quoten | French Open 2025

Unser Zverev Tien Sportwetten Tipp zum French Open Spiel lautet: Der Hamburger hätte in Runde 1 von Paris sicher ein leichteres Los bekommen können als die Nummer 67 der Welt. So droht im Wett Tipp heute trotz der klaren Favoritenrolle ein Satzverlust.

Das Jahr 2025 hatte für Alexander Zverev mit dem Einzug ins Finale der Australian Open gut begonnen. Aber seit der Endspiel-Niederlage gegen Jannik Sinner in drei Sätzen lief nicht mehr viel zusammen. Mit Ausnahme der BMW Open erreichte die deutsche Nummer 1 kein Halbfinale mehr.

Zudem musste der Hamburger den zweiten Platz der Weltrangliste an Carlos Alcaraz abgeben. Was ist nach diesen holprigen Leistungen nun bei den French Open 2025 für “Sascha” drin? Los geht es am Dienstag in Runde 1 gegen den Amerikaner Learner Tien (ATP Nr. 67). Die Quoten der Zverev Tien Prognose sehen sehr eindeutig aus.

Darum tippen wir bei Zverev vs Tien auf “Sieg Zverev mit Satzverlust”:

Zverev hat 3 seiner letzten 7 Spiele verloren

Tien erreichte bei den Australian Open 2025 das Achtelfinale

Die Nummer 3 der Welt verlor im Februar in 2 Sätzen gegen den 19-jährigen US-Profi

Zverev vs Tien Quoten Analyse:

Die Zverev vs Tien Quoten sprechen eine ganz deutliche Sprache. Mehr als eine 1,04 ist bei den besten Buchmachern für einen Sieg des Deutschen nicht drin. Sogar für einen glatten 3:0-Erfolg des Weltranglistendritten klettern die Quoten nur auf einen Höchstwert von 1,47.

Zverev vs Tien Prognose: Wie fit ist der Deutsche?

Bei den Hamburg Open wollte sich Alexander Zverev eigentlich Selbstvertrauen für die French Open holen. Doch der gesundheitlich angeschlagene Weltranglistendritte scheiterte schon im Achtelfinale gegen den Franzosen Alexandre Müller (ATP Nr. 40) mit 3:6, 6:4, 6:7. So konnte sich der Deutsche immerhin etwas länger als geplant vor dem Beginn des Grand Slam in Paris erholen. Doch das Momentum spricht vor dem Turnier in Roland Garros sicher nicht für den Hamburger. Schon dreimal stand Zverev Endspiel eines Major-Turniers, ging aber stets als Verlierer vom Platz.

Das war auch bei den French Open 2024 der Fall, als sich die deutsche Nummer 1 in fünf Sätzen gegen Carlos Alcaraz geschlagen geben musste. Der 28-Jährige erreichte bei vier der letzten acht Grand-Slam-Turniere mindestens das Halbfinale. Bei den French Open stand “Sascha” in den letzten vier Jahren dreimal im Halbfinale und einmal im Endspiel. Für ein erfolgreiches Turnier muss sich die Nummer 3 der Welt auf die Fitness, die Erfahrung, den Aufschlag und die gute Rückhand verlassen können. Nach der dreimonatigen Dopingsperre von Jannik Sinner hat Zverev womöglich auch zu sehr an die Nummer eins in der Weltrangliste gedacht.

Learner Tien feierte schon 2022 im Alter von 16 Jahren sein ATP-Debüt bei den US Open. Doch erst im Vorjahr kamen die ersten Erfolge dazu. So gewann der gebürtige Kalifornier 2024 seine ersten drei Challenger-Titel und erreichte sein erstes ATP-Viertelfinale. Der Durchbruch folgte dann bei den Australian Open 2025. Als Qualifikant gewann Tien in jeweils fünf Sätzen gegen Ugo Carabelli (ATP Nr. 51) und den russischen Topspieler Daniil Medvedev (ATP Nr. 5).

In Runde 3 folgte dann sogar ein 3-Satz-Erfolg gegen Moutet (ATP Nr. 73). Gegen Sonego (ATP Nr. 44) war dann allerdings in vier Durchgängen Endstation. Beim Turnier von Acapulco im Februar war der 19-Jährige immer noch in Topform und erreichte das Viertelfinale. Diese Erfolge ließen den US-Profi in die Top 70 der Weltrangliste klettern. Seitdem hat Tien elf Spiele absolviert und lediglich drei Siege gefeiert, zwei davon in der Quali. Diese schwache Form spricht etwas gegen unseren Zverev Tien Tipp.

Zverev - Tien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Zverev: 1:2 Müller, 2:0 Kovacevic, 0:2 Musetti, 2:0 Fils, 2:0 Gaubas

Letzte 5 Spiele Tien: 1:2 Nishikori, 0:2 Machac, 2:0 Opelka, 1:2 Elias, 1:2 Giron

Letzte Spiele Zverev vs Tien: 0:2

Im Februar 2025 traf Alexander Zverev in Acapulco erstmals auf Learner Tien. Der topgesetzte Deutsche unterlag dem 19 Jahre alten US-amerikanischen Qualifikanten glatt mit 3:6, 4:6.

Im ersten Durchgang erlaubte sich “Sascha” zu viele Fehler und ließ einige Breakchancen liegen. Im zweiten Satz führte der Hamburger nach einem Break bereits mit 4:1, gab dann aber alle fünf folgenden Spiele ab

Für die Zverev Tien Prognose müssen wir allerdings berücksichtigen, dass dieses Spiel auf Hardcourt stattgefunden hat. Auf Sand dürfte die Nummer 3 der Welt einige Vorteile haben. Lässt Zverev trotzdem exakt einen Satz liegen?

Unser Zverev - Tien Tipp: Sieg Zverev mit Satzverlust

Am Sieg von Alexander Zverev am Dienstag in Runde 1 der French Open gibt es keine Zweifel. Die einzige Frage, die sich dabei stellt, lautet: Kommt der Deutsche ohne Satzverlust weiter oder nicht?

Wir tendieren zu mindestens einem Satz, den der Favorit liegen lässt. Denn der 28-Jährige hatte in dieser Saison zuletzt einige Probleme und in Hamburg in der vergangenen Woche auch noch ein großes gesundheitliches Handicap.