Wettquoten berechnen | Infos und Erklärung zu Wettquoten

Die Berechnung von Wettquoten scheint auf den ersten Blick eine komplexe Aufgabe zu sein, auf den zweiten Blick ist dies aber einfachste Mathematik: Wettquoten werden verwendet, um die Wahrscheinlichkeit des Eintretens eines bestimmten Ereignisses auszudrücken. Diese Wahrscheinlichkeit wird vom Buchmacher durch eine sogenannte Quote zum Ausdruck gebracht.

Der erste Schritt bei der Berechnung von Wettquoten besteht darin, das Konzept der Wahrscheinlichkeit zu verstehen. Sie wird in der Regel als Dezimalzahl oder als Prozentsatz ausgedrückt.

Wenn zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit, dass es morgen schneit, 50 Prozent beträgt, kann man dies als 0,5 oder 50% ausdrücken. Der Buchmacher wird aber nicht hinschreiben, dass die Wahrscheinlichkeit eines Sieges von Borussia Dortmund gegen die TSG Hoffenheim 50% beträgt, sondern er legt diese in Form von Quoten dar.

Eine Wahrscheinlichkeit in eine Wettquote umrechnen

Bei den meisten europäischen Buchmachern werden Quoten als Dezimalquote dargestellt, daher wollen wir uns in diesem Artikel auch einmal auf diese beziehen.

Als Beispiel sagen wir, die Wahrscheinlichkeit, dass Borussia Dortmund gegen Hoffenheim gewinnt, beträgt 55%. Wie müsste die Quoten dazu aussehen, wenn wir unsere Wahrscheinlichkeit in eine Quote umwandeln möchten?

Eine Quote in einer Wahrscheinlichkeit umrechnen

Wenn ein Buchmacher Ihnen eine Quote von 2,0 auf den Sieg von Borussia Dortmund gegen Hoffenheim anbietet, welche Wahrscheinlichkeit gibt er Dortmund dann für den Sieg gegen die TSG?

Die Rechnung dazu sieht wie folgt aus: 1 / Quote von 2,0 x 100 = 50%

Eines der wichtigsten Dinge, die Sie sich merken sollten, ist: Je höher die Quote, desto unwahrscheinlicher ist das Ergebnis.

Das bedeutet, dass Sie bei hohen Quoten vorsichtiger sein sollten, wenn Sie eine Wette platzieren. Selbst wenn sie Wetten mit Value abgeben, kann es durch die geringe Eintrittswahrscheinlichkeit lange dauern, bis sie ihren Vorteil in Geld umwandeln können.

Was ist eine Value-Quote?

Von Value spricht man, wenn die Quote des Buchmachers höher ist als die eigens errechnete Quote.