WM 2022 Torschützenkönig: Wettquoten & Favoriten

Pro: Karim Benzema ist im hohen Alter von 34 Jahren in der Blütezeit seiner Stürmerkarriere. In der Vorsaison schoss er Real Madrid zu Meistertitel und Champions League und wurde deshalb auch mit dem Ballon d‘Or ausgezeichnet. In dieser Saison ist Benzema nicht wirklich schlechter unterwegs, was ihn bei den WM-Torschützenkönig Wettquoten zu einem Favoriten macht.