Timbersports-Legende Dirk Braun: Ein Gigant und sein tragischer Tod

Erst 2003 drückte ihm der Zufall Axt und Säge in die Hand - welche er in der Folge nicht mehr loslassen sollte. In jenem Jahr wurde in seiner Heimat Winterberg ein Holzfäller-Event ausgetragen und die Organisatoren suchten im Vorfeld einen Lokalmatador. Der damals 33-jährige Braun, hauptberuflicher Forstwirt und eben als Bodybuilder erfolgreich, wurde für diese Aufgabe ausgewählt - und er überzeugte von Beginn an. Gleich bei seinem ersten Auftritt belegte er Rang sechs.