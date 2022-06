Tennis: Laver Cup 2024 erstmals in Berlin, Deutschland

Berlin richtet 2024 die siebte Auflage des von Roger Federer organisierten Showturniers der Tennisprofis aus. Der Vergleich zwischen dem Team Europa und dem Rest der Welt soll vom 20. bis 22. September in der Mercedes-Benz-Arena stattfinden. In diesem Jahr steigt das Event in London (23. bis 25. September), 2023 geht es nach Vancouver.