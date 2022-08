Tennis: Geschäftsmann droht Rafa Nadal mit Millionen-Klage

Konkret wirft er Nadals Manager Carlos Costa Vertragsbruch bezüglich einer Schaukampf-Serie gegen Jahresende in Amerika vor. Borges erklärt, dass er mit Costa sowie Giovanni und Nicolas Lapentti eine Übereinkunft getroffen habe, dass der 22-malige Grand-Slam-Sieger für mehrere Schaukämpfe im November nach Argentinien, Mexiko und Ecuador komme. Borges sollte das Spiel in Argentinien organisieren. Die Lapentti-Brüder übernahmen die Planung in Mexiko und Ecuador.