Kerber würdigt Williams: "Das Tennis für immer verändert"

Serena Williams (40) hatte in der Nacht zu Samstag in der dritten Runde der US Open in New York gegen die Australierin Ajla Tomljanovic 5:7, 7:6 (7:4), 1:6 verloren. Anschließend sagte sie, dass sie ihre Rücktrittsankündigung wohl nicht noch einmal überdenken wolle. „Aber man weiß ja nie. Ich weiß es nicht“, fügte Williams an.