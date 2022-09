Roger Federer, letztes Match: Irrer Schlag und Tränen - Niederlage mit Rafael Nadal im Laver Cup

20 Grand-Slam-Titel hat er gewonnen, 103 Titel insgesamt gesammelt, mehr als 300 Wochen an der Spitze der Weltrangliste gestanden und Hunderte Millionen Euro mit seinem Sport und seinen Sponsoren verdient. Doch sein Vermächtnis ist nicht in Zahlen zu bemessen. Federer sei „die größte Ikone in der Tennisgeschichte“, befand Toni Nadal im Gespräch mit El Pais.