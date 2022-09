Federer: "Bin sehr stolz auf meine Rekorde"

Federer, der sich im Vorjahr zum dritten Mal am rechten Knie hat operieren lassen müssen, wird beim Kontinental-Wettstreit zwischen Team Europa und Team Welt kein Einzel in London bestreiten, aber am Freitagabend im Doppel spielen - am liebsten an der Seite seines alten Rivalen Rafael Nadal. „Ich denke, es wäre eine ganz besondere Situation, wenn es dazu käme“, sagte Federer.